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Роскосмос ГКНПЦ имени М.В.Хруничева ФГУП Государственный космический научно-производственный центр

Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр


26.06.2017 «1С-Рарус» внедрила «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

«1С-Рарус» объявила о завершении внедрения системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Новая система, развернутая на 500 рабочих местах, унифицировала и с
23.11.2016 «КРОК» внедрила единую систему управления в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

НПЦ им. Хруничева», — сказал Евгений Завьялов, руководитель финансовых систем компании «КРОК».«Опыт ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» является примером для других предприятий ОПК, заинтересованных
13.09.2016 Новые версии ракеты-носителя «Протон» снизят стоимость вывода грузов в космос

упные сегодня российской коммерческой космонавтике сегменты рынка с потенциально большими доходами. Центр им. М.В.Хруничева намерен совершить первый запуск двухступенчатой «средней» версии раке
30.08.2012 ГКНПЦ им. М.В. Хруничева внедряет MES-систему на базе решения Siemens

ми программы инновационного развития Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева на 2011-2015 гг., в целях повышения эффективности управления новейш
26.10.2010 Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева внедряет PLM-системы с помощью Siemens PLM Software

ли о начале реализации масштабного проекта по внедрению PLM-систем. Проект направлен на повышение в ГКНПЦ им. Хруничева объемов выпуска новых и модифицированных изделий, сокращение сроков разра
28.07.2010 Испытания космического аппарата "КазСат-2" проводятся в НИЦ РКП

данию второго казахстанского аппарата связи «КазСат-2», сообщают пресс-служба ФКП «НИЦ РКП» и ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева». В настоящее время проводится серия испытаний стендовых изделий (м
28.07.2010 Очередной "Протон" пришлось брать из резерва

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, состав с ракетой-носителем «Протон-М», предназначенной для запуска к
22.07.2010 В ГКНПЦ имени Хруничева проникли грабители

Как сообщает РБК, проникшие в здание ГКНПЦ имени Хруничева пятеро неизвестных похитили деньги и драгоценности сотрудников космичес
21.07.2010 РН "Протон" угодила в железнодорожную аварию

Как сообщает пресс-служба космического центра имени М.В.Хруничева, 18 июля 2010 года в районе Ульяновска во время транспортировки по
06.07.2010 Продолжаются испытания УРМ-2 РН "Ангара"

ендовым испытаниям (ХСИ). Первые ХСИ успешно прошли 17 июня 2010 г. Как сообщают пресс-службы ФГУП "ГКНПЦ имени М.В.Хруничева" и ФКП "НИЦ РКП", вторые ХСИ, так называемые "холодные проливки", п
21.06.2010 Началась заправка космического аппарата «ЕкоСтар-15»

аказу американского оператора спутниковой связи EchoStar Orbital Corporation, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Первые две недели работ, в течение которых российские и американск
21.06.2010 Продолжаются испытания универсального ракетного модуля РН "Ангара"

2 с заправкой вторым компонентом топлива - керосином и еще одни холодные испытания с полной заправкой модуля. Огневые стендовые испытания УРМ-2 запланированы на осень 2010 года, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и ФКП «НИЦ РКП».
18.06.2010 Южнокорейская ракета взорвалась не по вине России, полагают в Роскосмосе

та связь с ракетой была потеряна. Первую ступень ракеты KSLV-1 спроектировал и изготовил российский Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева. Для выяснения

10.06.2010 Российско-корейская РН второй раз вышла комом

I (Korea Aerospace Research Institute) и предприятиями Роскосмоса. Российский вклад в проект велик: ГКНПЦ имени Хруничева разрабатывало комплекс в целом, НПО "Энергомаш" - разработало и изготов
09.06.2010 Запуск южнокорейской РН KSLV-1 отложен

го до старта возникли проблемы с системой пожарной безопасности ракеты, сообщает ВВС. По информации ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в рамках двустороннего межправительственного соглашения о сотрудни
02.06.2010 С космодрома Плесецк запущен на орбиту японский спутник SERVIS-2

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, ракета-носитель «Рокот», стартовавшая 2 июня 2010 года в 05 часов 59 минут 15 секунд по московскому времени с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту японский ко
26.05.2010 На космодроме Плесецк продолжается подготовка к запуску японского КА SERVIS-2

ксе и на стартовой площадке идет интенсивная предстартовая подготовка, сообщает пресс-служба ГКНППЦ имени М.В.Хруничева. Ракета-носитель легкого класса "Рокот" была создана в ГКНППЦ имени М.
27.04.2010 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник серии "Космос"

рома Плесецк осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» производства омского ПО «Полет» – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме. «Боевым расчет
01.04.2010 Центр Хруничева изготовил первую ступень для южнокорейской РН KSLV-1

удет осуществлять запуски и вести управление полетами. Первая ступень KSLV-I была создана в России (ГКНПЦ им. М.В.Хруничева), а вторую ступень и полезную нагрузку для первого пуска (небольшой н
19.03.2010 "Протон" выведет на орбиту очередной канадский спутник связи

LS) объявила о новом контракте на запуск российской ракеты–носителя «Протон», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Ракета-носитель «Протон-М» выведет на орбиту телекоммуникационный сп
15.03.2010 На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника EchoStar-14

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, ракета космического назначения (РКН) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-14 завершает предстарто
10.02.2010 На Байконуре завершается подготовка к запуску ракеты "Протон-М"

м блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом Intelsat 16 запланирован на 3 часа 39 минут мск 12 февраля 2010 года. Предстоящий пуск станет 40-м в истории ракеты-носителя «Протон-М». Эта ракета создана в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева на базе тяжелой РН «Протон-К» путем ее модернизации, что позволило повысить грузоподъемность ракеты и точность выведения груза, существенно улучшить ее экологические х
27.01.2010 В ГКНПЦ имени М.В.Хруничева стартовал конкурс "Лучший молодой специалист 2009 года"

ководитель». Конкурсантам, занявшим первое место, будет присвоено звание «Лучший молодой специалист ГКНПЦ им. М.В.Хруничева за 2009 год», «Лучший молодой руководитель ГКНПЦ им. М.В.Хруничева
12.01.2010 На Байконур доставлен КА Intelsat 16

2010 года в аэропорт Юбилейный космодрома Байконур самолетом АН-124 «Руслан», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Груз сопровождали специалисты американской компании Orbital Sciences
09.12.2009 На выставке "Здравоохранение-2009" представлены барокамеры ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

ре» (Москва) проходит международная выставка «Здравоохранение-2009». На этой выставке представлена и медицинская продукция, которую выпускает завод медицинской техники и товаров народного потребления ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Это натурный образец медицинской одноместной кислородной барокамеры модели БЛКС-303МК. Она применяется для оказания неотложной медицинской помощи, лечения и реабилита
07.12.2009 Компания Siemens PLM Software поставит ПО космическому центру имени М.В.Хруничева

(PLM), 7 декабря 2009 года объявила о том, что Государственный Космический Научно-Производственный Центр им. М.В.Хруничева выбрал современную комплексную PLM-систему от Siemens PLM Software. С
27.11.2009 Космический аппарат DirecTV-12 доставлен на Байконур

Н-124 «Руслан» с космическим аппаратом DirecTV-12 и вспомогательным наземным оборудованием на борту 27 ноября 2009 года приземлился на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Космический аппарат DirecTV-12 имеет полетную массу 5940 кг, создан на базе платформы Boeing 702 и предназначен для обеспечения услуг связи, Internet и цифрового виде
27.11.2009 РН "Ангара": огневые испытания успешно завершены

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, 26 ноября 2009 года в Федеральном казенном предприятии «Научно-исп
02.11.2009 SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка

Спутники SMOS и Proba-2 принадлежат Европейскому космическому агентству ESA, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Ракета "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" и космическими аппарат
29.10.2009 В Плесецке завершается подготовка к запуску спутников SMOS и Proba-2

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на стартовом комплексе космодрома Плесецк началась сборка ракеты-н
19.10.2009 В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2

уску, завершила автономную подготовку составных частей ракеты космического назначения «Рокот» и приступила к проведению совместных операций по сборке космической головной части, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Самым важным событием прошедшей недели стала установка заправленных космических аппаратов на разгонный блок «Бриз-КМ». В ближайшие дни планируется подготовить сборку

12.10.2009 В Плесецке готовятся к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в Плесецке готовятся к парному запуску европейских космических апп
17.09.2009 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат SMOS

на космодром Плесецк, где специалисты Европейского космического агентства, компании Thales Alenia, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и компании Еврокот начнут подготовку КА к запуску. Запуск РН "Роко
04.09.2009 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат Proba 2

ытие космического аппарата SMOS на космодром планируется в середине сентября, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Proba 2 был разработан Европейским космическим агентством в рамках п
25.08.2009 Южнокорейскому спутнику не удалось выйти на заданную орбиту

под вопрос успех запуска в целом, передает РБК со ссылкой на Associated Press. Сегодня пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева сообщила, что первая южнокорейская ракета-носитель KSLV-1 (The First K
04.08.2009 На Байконуре проводится общая сборка ракеты «Протон-М»

которые продлятся несколько дней. Затем планируется вывоз ракеты космического назначения «Протон-М» на техническую станцию для заправки баков низкого давления разгонного блока, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева.
31.07.2009 Проведены испытания УРМ-1 РН "Ангара"

рка алгоритма и циклограммы предстартовой подготовки штатных ракет-носителей, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева. Огневым испытаниям УРМ-1 на испытательном стенде ИС-102 предшествовал
21.07.2009 Опубликована статистика пусков РН производства ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в 2009 году

С начала 2009 года осуществлено 8 пусков ракет-носителей производства ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. 5 пусков ракет-носителей «Протон», (из них 4 «Протон-М»; 1 «Протон
20.07.2009 Заключен контракт на запуск ракеты "Протон"

апуск телекоммуникационного спутника при помощи ракеты-носителя «Протон». Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева со ссылкой на ILS, контракт подписан с международным оператором спу
16.07.2009 Заключен новый контракт на пуск ракеты "Протон-М"

«Протон-М». Запуск планируется осуществить в 2011 году с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Спутник Quetzsat-1, который изготовит компания Space System Loral пр

Публикаций - 454, упоминаний - 1072

Роскосмос замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 229 36
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 541 36
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 214 22
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 16
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 16
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 14
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 11
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 115 10
7553 9
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 9
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 9
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 8
Ростелеком 10615 8
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 96 8
SES Networks - SES Americom 22 8
РЦКС - Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств 15 7
SES Networks - Ciel Satellite Group 15 7
Совзонд - Sovzond 118 7
Iridium Satellite - Iridium Communications 67 7
SES Networks 83 6
МегаФон 7619 6
GM - Hughes - DirecTV 118 6
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 248 6
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 36 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8364 6
Ростелеком - Связьинвест 1705 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 367 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2667 5
Globalstar - Глобалстар 179 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 114 4
Сенсорные Системы 62 4
Siemens AG - Siemens Group 2549 4
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 4
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 174 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 460 4
АФК Система ПАО 1762 4
Orbcomm 13 3
Telenor - Теленор 736 3
Esri 165 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6743 46
ILS - International Launch Services 61 46
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 40
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 31
Lockheed Martin 751 24
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 603 23
Boeing 990 22
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 15
Kari - Кари - сеть магазинов 67 13
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 12
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 42 10
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 67 10
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 10
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 48 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 8
Роскосмос КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 8
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 18 8
Space Transport 9 8
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 125 7
Airbus EADS SPACE Transportation 8 7
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 7
Ростех - Омский завод транспортного машиностроения - Конструкторское бюро транспортного машиностроения, КБТМ 13 7
101Hotels.com 455 7
Ингосстрах СПАО 385 6
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 6
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6414 4
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 4
Газпром ПАО 1215 4
ЕКА Топливная компания 139 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 428 4
Почта России ПАО 1982 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 312 4
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 4
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 14 4
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 71 4
Татнефть 215 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 123
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 245 31
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МИД РФ - Министерство иностранных дел 403 2
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Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 985 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57898 38
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2728 33
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9128 28
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 383 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15070 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23183 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11228 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27765 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14064 14
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2193 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19695 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10715 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6392 10
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1934 10
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 123 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27375 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3550 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10246 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7772 7
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 349 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8974 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6927 7
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9001 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5326 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1340 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7484 6
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 108 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3438 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3315 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13232 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1321 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9626 5
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 74 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1481 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 311 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5190 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 173
Космодром Байконур 1055 166
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 139
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 71
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 60
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 215 60
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 35
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 318 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 25
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 18
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 16
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 67 15
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 15
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1507 14
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 12
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4833 8
Microsoft Windows 2000 8661 8
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 7
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 145 7
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 7
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 463 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2161 6
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 75 5
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 5
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 88 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 98 4
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 4
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 6 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 33 3
Siemens Teamcenter 63 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 3
Microsoft Windows BitLocker 929 3
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 2
Нестеров Владимир 28 23
Путин Владимир 2906 9
Бондарик Владимир 22 5
Ахметов Даниал 48 5
Перминов Анатолий 130 5
Фрадков Михаил 160 4
Миллер Сергей 43 4
Медведев Александр 11 4
Никифоров Николай 1173 3
Пехтерев Сергей 50 3
Прохоров Юрий 64 3
Bush George - Буш Джордж 304 3
Иванов Сергей 374 3
Измайлов Юрий 18 3
Мацоцкий Сергей 177 3
Поповкин Владимир 23 3
Ананьин Алексей 77 3
Ганин Александр 3 2
Пивнюк Денис 3 2
Чернышев Сергей 7 2
Глазкова Инесса 2 2
Иванов Вячеслав 3 2
Глушко Виктор 3 2
Кучейко Алексей 22 2
Масимов Карим 20 2
Меньшиков Валерий 3 2
Остапчук Алексей 8 2
Бобринев Александр 2 2
Козлов Дмитрий 22 2
Лефтер Виктор 3 2
Щеголев Игорь 696 2
Рейман Леонид 1037 2
Андронов Алексей 28 2
Золотухин Алексей 8 2
Ткаченко Владимир 10 1
Акимов Андрей 3 1
Фурсенко Андрей 128 1
Гаранкин Олег 7 1
Калинин Александр 146 1
Нестеров Алексей 112 1
Россия - РФ - Российская федерация 131173 277
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40233 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50789 99
Земля - планета Солнечной системы 10089 95
Европа 21294 67
Казахстан - Республика 5211 63
Канада 4769 42
Франция - Французская Республика 7667 29
Германия - Федеративная Республика 12349 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6730 26
Южная Корея - Республика 6420 25
Япония 13088 24
Италия - Итальянская Республика 4255 20
Солнце - звезда Солнечной системы 4975 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13087 18
Ближний Восток 2828 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13811 15
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 179 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15890 15
Индия - Bharat 5224 14
Азия - Азиатский регион 5265 13
Россия - СФО - Омская область - Омск 1039 12
Америка Северная 3130 10
Норвегия - Королевство 1780 10
Африка Северная 216 9
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 380 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13633 9
Украина 7424 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1348 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2435 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3467 7
Люксембург Великое Герцогство 419 7
Африка - Африканский регион 3361 7
Беларусь - Белоруссия 4998 7
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 333 7
Бразилия - Федеративная Республика 2277 6
Саудовская Аравия - Королевство 547 6
Москва - Новомосковск - Ватутинки 23 6
Нидерланды 3384 6
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 207 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9382 386
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46668 165
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25925 131
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8242 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16514 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4896 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5216 17
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 90 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3671 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44569 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4688 10
Энергетика - Energy - Energetically 4618 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3618 9
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1509 8
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 327 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15017 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4668 7
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 270 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3743 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1425 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3533 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7365 6
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1256 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5342 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1901 5
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11873 5
Экономический эффект 925 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22003 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2117 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9244 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5862 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5450 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8860 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1980 5
Аренда 2214 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6936 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4230 4
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5629 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11078 36
Казахстан Сегодня 308 31
CNews RND - R&D.CNews 2273 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 5
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 891 3
Space War 75 2
РИА Новости 846 2
NEWSru.com 229 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 2
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AP - Associated Press 1994 2
Хабар 9 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 316 1
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 1
CNews - ZOOM.CNews 1816 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1515 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 405 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5825 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 760 1
Прайм - Агентство экономической информации 868 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7727 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 1
In-Stat/MDR 70 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 12
KARI - Korea Aerospace Research Institute - Корейский институт аэрокосмических разработок 13 10
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 8
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ прикладной механики имени В.И. Кузнецова 6 6
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 5
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 5
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 4
РАН - Российская академия наук 1747 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 746 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 3
JSS - Japan Space Systems - USEF - Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer - Институт непилотируемых космических экспериментов 4 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 29 2
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 526 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 173 2
ГосНИИ ГА - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 6 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 23 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 46 1
РАН ОБН - Отделение биологических наук РАН 1 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 54 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 30 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 63 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - НИИ КС имени А.А. Максимова - НИИ космических систем имени А.А. Максимова 3 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 27 1
Open University - Открытый университет 35 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 19 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 55 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 50 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 29 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 141 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 18
Земля из космоса 50 7
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 4
Высокие технологии XXI века 74 3
1С:Проект года 17 3
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2230 1
ILA Berlin Air Show - Берлинский авиасалон - Международная авиакосмическая выставка 2 1
Неогеография XXI - форум 65 1
ИнфоКом 89 1
Связь-Экспокомм 93 1
День молодёжи - 27 июня 722 1
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