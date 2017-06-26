Роскосмос ГКНПЦ имени М.В.Хруничева ФГУП Государственный космический научно-производственный центр

«1С-Рарус» внедрила «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева «1С-Рарус» объявила о завершении внедрения системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Новая система, развернутая на 500 рабочих местах, унифицировала и с

«КРОК» внедрила единую систему управления в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева НПЦ им. Хруничева», — сказал Евгений Завьялов, руководитель финансовых систем компании «КРОК».«Опыт ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» является примером для других предприятий ОПК, заинтересованных

Новые версии ракеты-носителя «Протон» снизят стоимость вывода грузов в космос упные сегодня российской коммерческой космонавтике сегменты рынка с потенциально большими доходами. Центр им. М.В.Хруничева намерен совершить первый запуск двухступенчатой «средней» версии раке

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева внедряет MES-систему на базе решения Siemens ми программы инновационного развития Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева на 2011-2015 гг., в целях повышения эффективности управления новейш

Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева внедряет PLM-системы с помощью Siemens PLM Software ли о начале реализации масштабного проекта по внедрению PLM-систем. Проект направлен на повышение в ГКНПЦ им. Хруничева объемов выпуска новых и модифицированных изделий, сокращение сроков разра

Испытания космического аппарата "КазСат-2" проводятся в НИЦ РКП данию второго казахстанского аппарата связи «КазСат-2», сообщают пресс-служба ФКП «НИЦ РКП» и ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева». В настоящее время проводится серия испытаний стендовых изделий (м

Очередной "Протон" пришлось брать из резерва Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, состав с ракетой-носителем «Протон-М», предназначенной для запуска к

В ГКНПЦ имени Хруничева проникли грабители Как сообщает РБК, проникшие в здание ГКНПЦ имени Хруничева пятеро неизвестных похитили деньги и драгоценности сотрудников космичес

РН "Протон" угодила в железнодорожную аварию Как сообщает пресс-служба космического центра имени М.В.Хруничева, 18 июля 2010 года в районе Ульяновска во время транспортировки по

Продолжаются испытания УРМ-2 РН "Ангара" ендовым испытаниям (ХСИ). Первые ХСИ успешно прошли 17 июня 2010 г. Как сообщают пресс-службы ФГУП "ГКНПЦ имени М.В.Хруничева" и ФКП "НИЦ РКП", вторые ХСИ, так называемые "холодные проливки", п

Началась заправка космического аппарата «ЕкоСтар-15» аказу американского оператора спутниковой связи EchoStar Orbital Corporation, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Первые две недели работ, в течение которых российские и американск

Продолжаются испытания универсального ракетного модуля РН "Ангара" 2 с заправкой вторым компонентом топлива - керосином и еще одни холодные испытания с полной заправкой модуля. Огневые стендовые испытания УРМ-2 запланированы на осень 2010 года, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и ФКП «НИЦ РКП».

Южнокорейская ракета взорвалась не по вине России, полагают в Роскосмосе та связь с ракетой была потеряна. Первую ступень ракеты KSLV-1 спроектировал и изготовил российский Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева. Для выяснения

Российско-корейская РН второй раз вышла комом I (Korea Aerospace Research Institute) и предприятиями Роскосмоса. Российский вклад в проект велик: ГКНПЦ имени Хруничева разрабатывало комплекс в целом, НПО "Энергомаш" - разработало и изготов

Запуск южнокорейской РН KSLV-1 отложен го до старта возникли проблемы с системой пожарной безопасности ракеты, сообщает ВВС. По информации ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в рамках двустороннего межправительственного соглашения о сотрудни

С космодрома Плесецк запущен на орбиту японский спутник SERVIS-2 Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, ракета-носитель «Рокот», стартовавшая 2 июня 2010 года в 05 часов 59 минут 15 секунд по московскому времени с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту японский ко

На космодроме Плесецк продолжается подготовка к запуску японского КА SERVIS-2 ксе и на стартовой площадке идет интенсивная предстартовая подготовка, сообщает пресс-служба ГКНППЦ имени М.В.Хруничева. Ракета-носитель легкого класса "Рокот" была создана в ГКНППЦ имени М.

С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник серии "Космос" рома Плесецк осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» производства омского ПО «Полет» – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме. «Боевым расчет

Центр Хруничева изготовил первую ступень для южнокорейской РН KSLV-1 удет осуществлять запуски и вести управление полетами. Первая ступень KSLV-I была создана в России (ГКНПЦ им. М.В.Хруничева), а вторую ступень и полезную нагрузку для первого пуска (небольшой н

"Протон" выведет на орбиту очередной канадский спутник связи LS) объявила о новом контракте на запуск российской ракеты–носителя «Протон», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Ракета-носитель «Протон-М» выведет на орбиту телекоммуникационный сп

На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника EchoStar-14 Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, ракета космического назначения (РКН) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-14 завершает предстарто

На Байконуре завершается подготовка к запуску ракеты "Протон-М" м блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом Intelsat 16 запланирован на 3 часа 39 минут мск 12 февраля 2010 года. Предстоящий пуск станет 40-м в истории ракеты-носителя «Протон-М». Эта ракета создана в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева на базе тяжелой РН «Протон-К» путем ее модернизации, что позволило повысить грузоподъемность ракеты и точность выведения груза, существенно улучшить ее экологические х

В ГКНПЦ имени М.В.Хруничева стартовал конкурс "Лучший молодой специалист 2009 года" ководитель». Конкурсантам, занявшим первое место, будет присвоено звание «Лучший молодой специалист ГКНПЦ им. М.В.Хруничева за 2009 год», «Лучший молодой руководитель ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

На Байконур доставлен КА Intelsat 16 2010 года в аэропорт Юбилейный космодрома Байконур самолетом АН-124 «Руслан», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Груз сопровождали специалисты американской компании Orbital Sciences

На выставке "Здравоохранение-2009" представлены барокамеры ГКНПЦ им. М.В.Хруничева ре» (Москва) проходит международная выставка «Здравоохранение-2009». На этой выставке представлена и медицинская продукция, которую выпускает завод медицинской техники и товаров народного потребления ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Это натурный образец медицинской одноместной кислородной барокамеры модели БЛКС-303МК. Она применяется для оказания неотложной медицинской помощи, лечения и реабилита

Компания Siemens PLM Software поставит ПО космическому центру имени М.В.Хруничева (PLM), 7 декабря 2009 года объявила о том, что Государственный Космический Научно-Производственный Центр им. М.В.Хруничева выбрал современную комплексную PLM-систему от Siemens PLM Software. С

Космический аппарат DirecTV-12 доставлен на Байконур Н-124 «Руслан» с космическим аппаратом DirecTV-12 и вспомогательным наземным оборудованием на борту 27 ноября 2009 года приземлился на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Космический аппарат DirecTV-12 имеет полетную массу 5940 кг, создан на базе платформы Boeing 702 и предназначен для обеспечения услуг связи, Internet и цифрового виде

РН "Ангара": огневые испытания успешно завершены Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, 26 ноября 2009 года в Федеральном казенном предприятии «Научно-исп

SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка Спутники SMOS и Proba-2 принадлежат Европейскому космическому агентству ESA, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Ракета "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" и космическими аппарат

В Плесецке завершается подготовка к запуску спутников SMOS и Proba-2 Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на стартовом комплексе космодрома Плесецк началась сборка ракеты-н

В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2 уску, завершила автономную подготовку составных частей ракеты космического назначения «Рокот» и приступила к проведению совместных операций по сборке космической головной части, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Самым важным событием прошедшей недели стала установка заправленных космических аппаратов на разгонный блок «Бриз-КМ». В ближайшие дни планируется подготовить сборку

В Плесецке готовятся к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2 Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в Плесецке готовятся к парному запуску европейских космических апп

На космодром Плесецк доставлен космический аппарат SMOS на космодром Плесецк, где специалисты Европейского космического агентства, компании Thales Alenia, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и компании Еврокот начнут подготовку КА к запуску. Запуск РН "Роко

На космодром Плесецк доставлен космический аппарат Proba 2 ытие космического аппарата SMOS на космодром планируется в середине сентября, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Proba 2 был разработан Европейским космическим агентством в рамках п

Южнокорейскому спутнику не удалось выйти на заданную орбиту под вопрос успех запуска в целом, передает РБК со ссылкой на Associated Press. Сегодня пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева сообщила, что первая южнокорейская ракета-носитель KSLV-1 (The First K

На Байконуре проводится общая сборка ракеты «Протон-М» которые продлятся несколько дней. Затем планируется вывоз ракеты космического назначения «Протон-М» на техническую станцию для заправки баков низкого давления разгонного блока, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева.

Проведены испытания УРМ-1 РН "Ангара" рка алгоритма и циклограммы предстартовой подготовки штатных ракет-носителей, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева. Огневым испытаниям УРМ-1 на испытательном стенде ИС-102 предшествовал

Опубликована статистика пусков РН производства ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в 2009 году С начала 2009 года осуществлено 8 пусков ракет-носителей производства ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. 5 пусков ракет-носителей «Протон», (из них 4 «Протон-М»; 1 «Протон

Заключен контракт на запуск ракеты "Протон" апуск телекоммуникационного спутника при помощи ракеты-носителя «Протон». Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева со ссылкой на ILS, контракт подписан с международным оператором спу