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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Марс НПО ФГУП
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03.08.2021 «Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории
16.07.2021 Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе
17.02.2021 Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю
17.08.2020 На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?
25.07.2018 Марс сближается с Землей
01.08.2017 НАСА сделает SpaceX основным подрядчиком полета на Марс?
06.06.2017 Марс: водный мир с большими океанами
16.05.2017 NASA на год поселит астронавтов на орбите Луны
28.02.2017 NASA может отправить астронавтов на Марс первыми рейсами новой ракеты?
28.09.2016 Полет на Марс со SpaceX: реальный план или мечты о будущем?
13.06.2016 Илон Маск сообщил о расписании полетов на Марс
28.04.2016 Корабль Dragon от SpaceX отправится на Марс уже в 2018 году
14.03.2016 "Экзо-Марс"-2016 – на пути к Марсу
29.09.2015 Найденная на Марсе вода может служить основой уникальной жизни
31.08.2015 На Гавайях началась годовая "миссия на Марс"
11.05.2015 Curiosity сфотографировал закат на Марсе
17.02.2015 Загадочные высотные облака на Марсе ждут миссию ЕКА
26.11.2014 В СГАУ предложили вариант полета на Марс
15.10.2013 Если на Марсе есть жизнь, ее можно возродить?
13.09.2013 200 тыс. человек попытаются улететь на Марс
04.09.2013 Новые доводы в пользу зарождения жизни на Марсе
30.08.2013 Мы все марсиане – новые доказательства
12.08.2013 Экскурсия на Марс
15.07.2013 «Социальный датчик» уладит конфликты при полете на Марс
01.07.2013 Ученые: нет смысла защищать Марс от земных бактерий
14.06.2013 Температура на Марсе растет днем и почему-то в полночь
15.03.2013 Curiosity нашел на Марсе идеальное место для жизни
27.02.2013 Опасное расстояние: попадет ли комета C/2013 A1 в Марс?
25.01.2013 «Марс» оптимизировал бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С:Бухгалтерии 8»
23.01.2013 Жизнь на Марсе: в недрах планеты нашли минералы
14.01.2013 Проблема со сном закрывает дорогу на Марс?
19.11.2012 На Марсе существовали горячие источники
12.09.2012 Ученые подтвердили: на Марсе идет снег
20.08.2012 Марс – источник вдохновения
06.08.2012 Посадка на Марс. Первый фотоотчет Curiosity
27.07.2012 Индия готова отправиться на Марс в 2013 году
09.06.2012 Началась подготовка к спуску людей на Марс
30.05.2012 Удар астероидом сделает Марс пригодным для жизни
27.04.2012 Миссия на Марс: повреждения ДНК и лечение квасом
12.03.2012 Как земляне полетят на Марс. Идеи, сроки, технологии

Публикаций - 703, упоминаний - 1037

Марс НПО ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Spirit DSP - Спирит Корп 413 37
THQ 290 12
Volition 30 10
Microsoft Corporation 21285 10
Бука - Buka 455 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7561 7
1С-СофтКлаб - SoftClub 1148 7
5306 6
Акелла 838 6
Oracle Corporation 5828 5
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 5
СКАУТ 70 5
Google LLC 9581 5
Ростех - Ростехнологии 2399 4
Twitter 2330 4
Rover - RoverComputers 372 4
Amazon Inc - Amazon.com 2549 4
Apple Inc 10226 4
Meta - Facebook 4150 4
IBM - International Business Machines Corp 8733 4
Yota - Скартел 725 4
Adobe Systems 1356 3
Sony 5640 3
NEC 1701 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 729 3
Галактика - Корпорация 736 3
Sony Electronics 72 3
Fujitsu 1624 3
NTT DoCoMo 1089 3
Konami 105 3
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 102 3
Ситроникс - Sitronics 882 3
Omron 54 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 381 3
PayPal 625 3
Fujitsu Automation 7 3
МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 177 2
Pioneer Corporation 382 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 208 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 56
ЕКА Топливная компания 137 25
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 17
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 10
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 244 7
Lockheed Martin 692 7
EADS Astrium 143 6
Почта России ПАО 1806 6
Boeing 931 6
Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 5
Викинг 34 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 477 4
Honda Motor Company 213 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 3
Альфа-Банк 1328 3
Русагротранс 22 2
Blue Origin 17 2
Транснефть 216 2
Связной ГК 1101 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 2
Спортмастер 132 2
Снежная Королева 43 2
GM - General Motors 420 2
Точка 249 2
Northrop Grumman 200 2
Свобода 96 2
Bayer AG - Байер 57 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 195 2
Аэрофлот 619 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 181 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 2
Веста 36 2
Ингосстрах СПАО 280 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - ОКБ-586 2 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3245 274
МКС - Международная космическая станция 1383 111
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 49
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 307 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1493 12
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 379 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1862 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1766 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2050 3
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 3
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 3
Федеральное казначейство России 1035 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 431 2
Роснано 623 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 453 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1211 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 403 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 888 2
ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 3 1
U.S. Geological Survey (USGS) - Геологическая служба США 81 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2036 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 245 1
World Bank Group - Всемирный банк 269 1
Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга 1 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
Рособоронэкспорт 66 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2851 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 532 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 516 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 5 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 35 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
ГИС-Ассоциация 231 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 259 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 783 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18108 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2869 5
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 171 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 4
Пылесос - Vacuum cleaner 124 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2888 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3718 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 59 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 825 2
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса 0 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1114 2
SPE - Single-Pair Ethernet - стандарт однопарного Ethernet 12 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2321 2
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 684 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4710 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10164 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 532 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4186 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 252 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2079 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 36 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2566 2
3D печать 273 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3740 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5953 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12421 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 1261 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1039 1
ARM64 - Архитектура процессора 1216 1
Умные платформы 685 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 401 1
Открытые данные - Open data 108 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 205 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1183 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 820 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 147 54
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 46
EADS Astrium - Beagle 53 35
Космодром Байконур 1004 26
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 68 26
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 89 23
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 21
SpaceX 168 21
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 20
NASA Mars Odyssey 55 19
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 0 19
SpaceX Falcon - ракета-носитель 110 13
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 13
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория 121 13
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 306 11
Nuvia Phoenix 92 7
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 7
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 6
NASA Dawn 37 5
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 5
NASA New Horizons 81 5
Microsoft Windows 10 10289 5
Check Point Smart-1 56 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 370 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 132 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 4
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 4
Yota Бизнес 61 4
Intel Pentium III 700 3
Honda Asimo 36 3
Google Maven 20 3
Microsoft Skype 1885 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 3
Sony Aibo - серия собак-роботов 60 3
Linux OS 7307 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2129 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 684 2
Team17 - Worms Revolution - компьютерная игра 4 2
Bush George - Буш Джордж 297 17
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 140 14
Левкевич Михаил 60 7
Перминов Анатолий 124 7
Рахманов Максим 47 6
Емельченков Сергей 85 4
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 4
Поляков Валерий 5 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 3
Шалманов Сергей 199 3
Хоробрых Андрей 11 3
Велихов Евгений 30 2
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Краснов Алексей 6 2
Меднов Сергей 121 2
Левинас Влад 2 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 160 2
Бова Светлана 7 2
Иванов Владимир 49 2
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Налгранян Гарегин 2 2
Спевак Сергей 12 2
Чернаткин Владимир 4 2
Коптев Юрий 27 2
Шеленцов Сергей 18 2
Larry Page - Ларри Пейдж 174 2
Севастьянов Николай 11 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
Schmidt Rudolf - Шмидт Рудольф 2 2
Чаленко Анатолий 2 2
Калери Александр 17 2
Поповкин Владимир 21 2
Рабинович Борис 8 2
Гагарин Юрий 36 2
Ершов Андрей 47 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 2
Крикалев Сергей 24 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 354 1
Джанбаев Андрей 11 1
Земля - планета Солнечной системы 6558 389
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1182 371
Луна 1159 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35873 145
Солнечная система 2013 139
Россия - Российская федерация - РФ 90449 129
Солнце - звезда Солнечной системы 1022 49
Венера - планета Солнечной системы 254 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28502 37
Юпитер - планета Солнечной системы 518 36
Европа 7761 36
США - Калифорния 3120 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11796 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9924 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11404 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1728 23
Германия - Федеративная Республика 7863 20
Япония 8062 19
Плутон - планета Солнечной системы 232 18
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 238 18
США - Калифорния - Пасадина 167 18
Италия - Итальянская Республика 2921 16
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 375 15
Нептун - планета Солнечной системы 173 15
США - Колумбия - Вашингтон 1082 12
Франция - Французская Республика 5015 12
США - Флорида 667 11
Пояс Койпера - область Солнечной системы 168 11
Уран - планета Солнечной системы 96 11
США - Колорадо 304 11
Индия - Республика 4111 10
Австралия - Австралийский Союз 2662 10
Испания - Королевство 2582 10
США - Аризона 411 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11702 9
Казахстан - Республика 4175 9
США - Техас 772 8
Америка 1366 8
Канада 3063 8
США - Нью-Йорк 2588 8
Градус Цельсия 222 11
Русский язык 2509 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2770 6
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 223 4
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2036 4
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 4
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 3
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 144 3
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 172 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3670 2
Болезнь Альцгеймера 185 2
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 226 2
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 139 2
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 2
Пилотируемая космонавтика 4 2
Discovery - Дискавери 50 2
Дед Мороз 153 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5089 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1365 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 75 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1529 1
Физика - область естествознания 106 1
Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 56 1
H1N1 - серотип вируса гриппа А 82 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 638 1
Атлантис 65 1
Болезнь Паркинсона 101 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 212 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 799 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1302 1
Слепые зоны 14 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 45 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 522 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 187 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 33
New Scientist 1444 26
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