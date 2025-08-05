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Дальприбор

Дальприбор

УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ сел на девять лет за взятки 1
02.02.2017 Минобороны закупает российские планшеты по 350 тыс. руб. за штуку 1
20.03.2015 Выпущен первый тираж российских процессоров нового типа 1
05.07.2012 Российский процессор принципиально новой архитектуры уже в производстве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дальприбор и организации, системы, технологии, персоны:

Multiclet - Мультиклет 20 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 59 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 23 1
Silterra Malaysia 5 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
РОМЗ - Ростовский оптико-механический завод 1 1
Концерн Гранит 3 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 9 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 12 1
Intel Corporation 12374 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
Гранит 53 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 355 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3059 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26398 3
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 71 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16479 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21391 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2636 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4347 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9938 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12489 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2707 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 754 1
Linux OS 10533 2
Microsoft Windows 16053 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3376 1
Стрельцов Николай 5 1
Синельниченко Александр 1 1
Иванов Александр 103 1
Зырянов Борис 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 2
Дания - Королевство 1312 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 169 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17700 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1156 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4032 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 1
Южная Корея - Республика 6761 1
Япония 13407 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18099 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4153 1
Малайзия 880 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14456 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 678 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5151 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1148 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6466 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2202 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 579 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2038 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 746713.
Создано именных указателей - 179761.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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