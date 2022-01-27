Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 73981
ИКТ 6924
Организации 4923
Ведомства 1280
Ассоциации 548
Технологии 2655
Системы 15515
Персоны 24921
География 1327
Статьи 906
Пресса 774
ИАА 543
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1112
Мероприятия 765

Федеральная служба по оборонному заказу Гособоронзаказ Рособоронзаказ



27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты 1
24.11.2021 «Ростех» запустил на «Мотовилихе» новый дата-центр для проектирования военной техники 1
27.10.2021 Минцифры просит для ИТ-шников разрешения работать из офисов в дни локдауна 1
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
30.07.2021 МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 1
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
28.09.2020 Создатели Astra Linux требуют 300 миллионов у производителя военной автотехники 1
16.09.2020 Путин затруднил жизнь «безальтернативных поставщиков» при госзакупках 1
15.09.2020 Создатели «Эльбрусов» удвоили выручку, но долги ее сильно перекрыли 1
08.07.2020 Власти лишили «Ангстрем» госзаказа до 2022 г. за срыв проекта 1
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 1
08.04.2020 Ростех прокомментировал возобновление производства на своих предприятиях 1
10.12.2019 Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта 1
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
25.10.2019 «Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 1
24.10.2019 Рейтинг победителей Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров возглавил «Ростелеком» 1
16.08.2019 «Информзащита» заставляет «Воентелеком» заплатить 87 млн руб. по строго засекреченному госконтракту 1
02.08.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» 3 миллиарда 1
02.08.2019 Портфель гражданских заказов на «цифровые» технологии Ростеха превысил 78 млрд рублей 1
26.07.2019 Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом» 1
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 1
21.06.2019 Россиянин отсудил у Роскомнадзора сотни тысяч за разделегирование домена 1
07.06.2019 CIO Промсвязьбанка в интервью CNews: Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков 1
04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
29.03.2019 «Техносерв» банкротят 1
22.03.2019 МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать 1
12.03.2019 Чистая прибыль радиоэлектронного кластера «Ростеха» выросла в восемь раз 1
12.03.2019 Выручка радиоэлектронного кластера Ростеха превысила 266 млрд рублей 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
07.02.2019 Государство требует 3 с лишним миллиарда с основателей «Техносерва», изгнанных из компании 1
21.11.2018 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
17.08.2018 «Ростех» создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков во Владимирской области 1
16.08.2018 Доля военной электроники в продукции «Ангстрема» приблизилась к 100% 1
01.08.2018 «Ангстрему» запретили привлекать 160 млн «на модернизацию». Деньги могут уйти на оплату огромных долгов 1
16.07.2018 Тамбовские производители средств связи и РЭБ увеличат выручку в 3,5 раза к 2024 году 1
18.04.2018 Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством 1
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» 1

Публикаций - 85, упоминаний - 85

Федеральная служба по оборонному заказу упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2514 24
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 779 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1283 6
5959 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8415 4
Ростех - Автоматика Концерн 955 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 4
1С-Битрикс - Bitrix 436 3
1С-ИжТиСи 5352 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6450 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 3
Микрон - Micron 845 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 564 3
Microsoft Corporation 22446 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 77 2
SAP SE 4567 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 2
Программный продукт ГК 3927 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 29 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 2
АФК Система ПАО 1630 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 232 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 147 2
123 солюшнс 176 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 110 2
Cisco Systems 4713 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3872 2
Intel Corporation 11233 1
Apple Inc 10655 1
Барс груп 493 1
Huawei 3206 1
Парус Корпорация 437 1
Элемент ГК - Elementec 1308 1
СКБ Контур 723 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2341 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1569 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 21 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 288 1
Т-Платформы - T-Platforms 346 1
ПСБ - Промсвязьбанк 670 7
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 7
Возрождение - Коммерческий банк 171 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 67 3
МСП Факторинг 11 3
Сибэнергомаш УК 8 3
РЖД - Российские железные дороги 1451 3
СпецДорПроект 2 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 285 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 263 2
Газпром ПАО 991 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 2
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 24 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 231 2
Роснефть НК 432 1
Гринмакс 1 1
Крайэлектро 1 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 12 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Германий 11 1
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Проект-техника Корпорация 2 1
Регион ГНПП 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 43 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 544 1
Банк Зенит 214 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Связной ГК 1163 1
Fintailor Investments Limited 4 1
Peters International 4 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 7 1
Почта России ПАО 1851 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 152 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1018 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 9
Правительство РФ 8019 9
Президент Российской Федерации 3614 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 576 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 626 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1891 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1333 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 3
Федеральное казначейство России 1299 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 341 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1566 3
Счётная палата РФ 619 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 51 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 407 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 511 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 2
Федеральное собрание Российской Федерации 173 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1062 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 129 1
Правительство Москвы 1620 1
ВМФ РФ - Балтийский флот 18 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 882 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 97 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2064 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 168 1
Руссофт - Russoft 374 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 213 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 207 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6765 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 10
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5281 6
Website - Вебсайт 8484 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5030 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1132 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5661 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5314 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4209 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2594 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 942 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2163 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6412 2
Сервер - Серверные платформы 9687 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 419 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11920 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 969 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1011 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 705 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1888 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 376 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1900 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 342 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 343 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2892 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2027 1
КРУ - комплектное распределительное устройство 5 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1860 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 8211 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3215 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 81 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 721 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 419 1
TTM - T2M - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 157 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1562 5
1С:ERP Управление предприятием 267 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 621 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 246 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 463 3
МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 32 2
Apple iPhone 6 2358 2
Linux OS 7642 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 28 2
А-50У - самолет-локатор 2 1
Infor Baan ERP 4 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 1
ВГТРК Смотрим 235 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 157 1
Apple iOS 6390 1
Google Android 11926 1
Microsoft Office Excel 804 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 49 1
ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 3 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 1
Microsoft Office 3232 1
НИИССУ Андромеда-Д - Автоматизированная система управления войсками 3 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 22 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 146 1
Infor ERP LN 178 1
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 20 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 220 1
АПЕ - полевые мобильные пункты управления соединениями сухопутных войск 1 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 14 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 45 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 144 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2265 1
InfoTeCS - ViPNet Client 67 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 291 1
Microsoft Windows 10 11504 1
Путин Владимир 2533 7
Ананьев Дмитрий 69 6
Ананьев Алексей 107 6
Иванов Алексей 93 2
Иванов Сергей 360 2
Шойгу Сергей 84 2
Чемезов Сергей 134 2
Субботин Андрей 1 1
Волошкина Татьяна 8 1
Мамакин Владимир 8 1
Жупанов Андрей 8 1
Иодко Алексей 9 1
Карелин Александр 4 1
Евтушенков Владимир 192 1
Герасимов Валерий 6 1
Евкуров Юнус-Бек 5 1
Зверев Андрей 57 1
Милованцев Дмитрий 106 1
Ворыхалов Антон 41 1
Знаменский Дмитрий 10 1
Насенков Игорь 7 1
Оздоев Бекхан 1 1
Фрадков Михаил 159 1
Якунин Александр 48 1
Рогозин Дмитрий 87 1
Колесов Николай 19 1
Комлев Николай 54 1
Миронов Алексей 6 1
Никитин Александр 15 1
Плуготаренко Сергей 55 1
Трушкин Андрей 3 1
Пегасов Сергей 55 1
Рейман Леонид 1009 1
Медведев Дмитрий 1602 1
Макаров Валентин 172 1
Паршин Максим 198 1
Россия - Российская федерация - РФ 107341 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1190 3
Европа 11813 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1338 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 181 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2871 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 995 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1292 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 725 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 1
Россия - УФО - Тюменская область 837 1
Россия - ДФО - Магаданская область 308 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1007 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 338 1
Земля - планета Солнечной системы 7321 1
Россия - ЦФО - Тульская область 962 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 117 1
Россия - ЮФО - Севастополь 469 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 583 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 925 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5405 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 515 1
Украина 6157 1
Беларусь - Белоруссия 3494 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 219 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 265 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 480 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 817 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 888 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 75 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2350 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 987 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1397 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 420 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1593 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1556 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 2
Русский язык 4902 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 654 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1133 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 457 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1799 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11719 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1508 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 1
Образование в России 430 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 115 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 341 1
Федеральное законодательство 1831 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 8 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1834 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 581 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 1
Ведомости 362 1
РИА Новости 765 1
Коммерсантъ - Издательский дом 874 1
Известия ИД 300 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 745 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 1
Сириус - Образовательный центр 125 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Показать еще

Наука

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»