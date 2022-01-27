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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральная служба по оборонному заказу Гособоронзаказ Рособоронзаказ
Публикаций - 85, упоминаний - 85
Федеральная служба по оборонному заказу упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2533 7
|Ананьев Дмитрий 69 6
|Ананьев Алексей 107 6
|Иванов Алексей 93 2
|Иванов Сергей 360 2
|Шойгу Сергей 84 2
|Чемезов Сергей 134 2
|Субботин Андрей 1 1
|Волошкина Татьяна 8 1
|Мамакин Владимир 8 1
|Жупанов Андрей 8 1
|Иодко Алексей 9 1
|Карелин Александр 4 1
|Евтушенков Владимир 192 1
|Герасимов Валерий 6 1
|Евкуров Юнус-Бек 5 1
|Зверев Андрей 57 1
|Милованцев Дмитрий 106 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Знаменский Дмитрий 10 1
|Насенков Игорь 7 1
|Оздоев Бекхан 1 1
|Фрадков Михаил 159 1
|Якунин Александр 48 1
|Рогозин Дмитрий 87 1
|Колесов Николай 19 1
|Комлев Николай 54 1
|Миронов Алексей 6 1
|Никитин Александр 15 1
|Плуготаренко Сергей 55 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Медведев Дмитрий 1602 1
|Макаров Валентин 172 1
|Паршин Максим 198 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 581 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 1
|Ведомости 362 1
|РИА Новости 765 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 874 1
|Известия ИД 300 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 745 4
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru