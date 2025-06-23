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Федеральная служба по оборонному заказу Гособоронзаказ Рособоронзаказ

Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ

СОБЫТИЯ


23.06.2025 Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено

Банкротство «Оптрон-Ставрополь» Как стало известно CNews, в марте 2025 г. объявило простой микроэлектронное предприятие «Оптрон-Ставрополь». В ходе выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) завод ушел в убыток более чем на 149 млн руб., рассказал CNews его директор предприятия Павел Бороданенко. «Оптрон-Ставрополь» производит кремниевые диоды двойного назначе
18.10.2024 Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее

чала высказало свою письменную позицию относительно кассационной жалобы, но затем отозвало ее и поддержала кассационную жалобу. Тем не менее, кассационная инстанция встала на сторону «Ангстрема». Как гособоронзаказ спас «Ангстрем» В рамках исполнения решения суда о взыскании денежных средств с «Ангстрем» судебные приставы наложили аресты на более чем 30 банковских счетов предприятия. Были а
26.06.2024 «Первый Бит» подготовил ПАО «Автоматика» к работе по гособоронзаказу

зволила ввести в компании раздельный учет, необходимый для соблюдения законодательства при работе с гособоронзаказом (ГОЗ). Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит». Основной учет в ко
21.03.2024 Гигантский отечественный производитель микроэлектроники погибает из-за чужих миллиардных долгов. Под угрозой срыва гособоронзаказ

тель электроники, оказалась на грани остановки производства. Это может привести к срыву масштабного гособоронзаказа. Причина тому – блокировка счетов завода, а она со своей стороны является сле
18.10.2023 На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор

ных процедур», — сообщили CNews в «Сбербанке-АСТ». Выручка и деятельность «АСТ ГОЗ» АСТ ГОЗ — это электронная торговая площадка (ЭТП), отобранная Правительством России для проведения закупок в рамках гособоронзаказа и торгов закрытого типа по 44-ФЗ и 223-ФЗ. На площадке проводятся закрытые закупки, сведения о которых не подлежат публикации в открытом доступе. Как правило, в таких закупках з
05.09.2023 Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом

ИАС заменят каталогом Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила предложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) отказ от создания информационно-аналитической системы гособоронзаказа (ИАС ГОЗ). С проектом поправок ознакомились «Ведомости». В проекте указывается, что поправки разработаны по поручению вице-премьера Дениса Мантурова согласно поручению президент
27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты

Затраты на создание ИТ-системы гособоронзаказа Федеральный бюджет в период до 2024 г. выделит 1,78 млрд руб. на создание и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы,

08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности

Сроки запуска оборонной ГИС Информационно-аналитическая система гособоронзаказа (ИАС ГОЗ) будет запущена в 2023 г. Предполагается, что количество пользовател
25.10.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро»

ы. Ранее на предприятии использовался программный продукт, который не мог в полной мере обеспечить прозрачный комплексный учет затрат и денежных средств в привязке к выполняемым контрактам. Отчеты по гособоронзаказу можно было получить с большим трудом, все они собирались из множества несвязанных друг с другом источников. Кроме того, старая бухгалтерская система не обеспечивала выполнение т
14.03.2017 «Дочки» АФК «Система» провинились на гособоронзаказе на 700 млн

Сотни миллионов из ниоткуда Цена контракта в рамках гособоронзаказа между двумя дочерними структурами АФК «Система» была увеличена на p690 млн без увеличения объема выполняемых работ. К такому заключению (текст имеется в распоряжении редакции) п
14.12.2016 «Салют» автоматизировал контроль исполнения гособоронзаказа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2»

приказа) и денежных средств (требования 275 ФЗ), привести внешний вид производственной документации в соответствие с требованиями 47 постановления (все документы предприятия, относящиеся к выполнению гособоронзаказа, должны иметь привязку к конкретному номеру ГОЗ); передать ввод первичной информации в систему на места — требовалось снять с бухгалтерии операторские функции (склад должен внос
21.01.2016 Сбербанк и «Ростех» строят систему электронных торгов по гособоронзаказу

урируемой ФСО России, считает источник. В ОПК также отмечают, что площадка будет интегрирована с государственной автоматизированной системой управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа (ГАС ГОЗ), которую курирует, опять же, ФСО.
06.07.2015 Путин распорядился построить ГИС для контроля военных расходов. На создание системы претендует ФСО

ГИС для гособоронзаказа Владимир Путин подписал закон, о создании межведомственной информационной сис
27.05.2015 ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС

сударственную автоматизированную систему управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа (ГАС ГОЗ) как информационно-технологическую основу для контроля над расходова
01.12.2014 ОПК оснастила аэродромы России новым оборудованием в рамках гособоронзаказа-2014

«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), входящая в госкорпорацию «Ростех», выполнила поставки авиационного оборудования в рамках гособоронзаказа-2014. Как сообщили CNews в ОПК, более 10 аэродромов России оснащены современными радиомаячными системами для обеспечения навигации и посадки самолетов государственной авиации. «
10.10.2014 КРЭТ досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку не имеющих аналогов в мире станций радиоэлектронного подавления «Красуха-2»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил Министерству обороны РФ новейшие мобильные комплексы радиоэлектронного подавления «Красуха-2» в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). «Сегодня КРЭТ выполняет около 90 долгосрочных контрактов ГОЗ. При этом разработка и производство высокоэффективной инновационной техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) явл
19.03.2013 «Глобус-Телеком» обеспечит телефонной связью Рособоронзаказ

ия «Ростелекома») заключил контракт на услуги телефонии с Федеральной службой по оборонному заказу (Рособоронзаказ). Сумма контракта составляет свыше 900 тыс. руб. Компания окажет государственн
17.01.2012 «Глобус-Телеком» обеспечит услугами связи Рособоронзаказ

мпания «Ростелекома») заключил государственный контракт с Федеральной службой по оборонному заказу (Рособоронзаказ) на предоставление услуг телефонии на сумму более 900 тыс. руб. В рамках контр
23.06.2011 «Глобус-Телеком» обеспечит услугами связи «Рособоронзаказ»

леком» сообщила о заключении государственного контракта с Федеральной службой по оборонному заказу (Рособоронзаказ) на оказание услуг телефонной связи на сумму 250 тыс. руб. В рамках контракта

28.01.2010 Компания "Сухой" выполнила гособоронзаказ 2009 года

требителя пятого поколения. В минувшем году холдинг "Сухой" завершил очередной этап программы модернизации и технического перевооружения своих предприятий, что позволит обеспечить успешное выполнение гособоронзаказа в 2010 году.
16.07.2009 Управление госзаказа Минобороны заказывает поставку мобильных вычислительных комплексов

в бюджета Союзного государства. Вести прием заявок на участие в торгах заказчик намерен по 4 августа, завершить рассмотрение предложений потенциальных поставщиков планирует 10 числа. Провести аукцион Управление госзаказа Минобороны собирается 12 августа. Более детальную аукционную информацию предоставляет на официальном сайте для размещения госзаказа РФ.
14.07.2009 Управление госзаказа Минобороны РФ потратит 162 млн руб. на цифровые АТС

ания (соединительные шнуры, кабели, провода и т.п.) и др. Выполнить доставку товара заказчик требует в срок до 15 сентября, а завершить все работы – до 15 ноября 2009 г. Вести приём аукционных заявок Управление госзаказа Минобороны планирует по 3 августа, рассмотреть заявки потенциальных поставщиков – 10 числа. Провести аукцион заказчик собирается 13 августа. Подробную аукционную информацию
07.05.2009 Гособоронзаказ РФ - 2009: 1,3 трлн. руб.

Как сообщает РБК, объем гособоронзаказа в 2009г. составит 1,3 трлн руб., из них более 300 млрд руб. пойдет на закупку
24.04.2009 Управление госзаказа Минобороны потратит свыше 307 млн руб. на средства защиты и охраны

АРМ «Комплекс Тобол АСБ»; АРМ администратора ТСО; системы наружного телевизионного наблюдения; сервера резервного копирования с программным обеспечение и пр. Прием заявок от потенциальных поставщиков Управление госзаказа Минобороны ведет по 14 мая. Рассмотреть аукционные предложения планирует до 21 числа. Провести аукцион собирается не позже 25 мая. Подробную аукционную информацию заказчик

17.08.2007 Рособоронзаказ ищет ИТ-подрядчика

нтролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа на основе электронных реестров для нужд Рособоронзаказа. На проект выделяется до 21 650 тыс. руб., средства поступают из федерального
01.12.2005 Михаил Фрадков: объем гособоронзаказа увеличится на треть

Объем гособоронзаказа на 2006 г. в денежном выражении увеличится на 31,3% по сравнению с 2005 г., заявил премьер-министр Михаил Фрадков на заседании комиссии правительства РФ по военно-промышленным в
03.11.2005 Сергей Иванов: Гособоронзаказ на 2006 г. составит 237 млрд. руб.

заказ на 2006 г. составит 237 млрд. руб., сообщил сегодня министр обороны РФ Сергей Иванов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Сергей Иванов отметил, что это на 54 млрд. руб. больше суммы гособоронзаказа на 2005 г. Деньги будут направлены на закупку новой боевой техники,

Публикаций - 274, упоминаний - 310

Федеральная служба по оборонному заказу и организации, системы, технологии, персоны:

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Oracle Java - язык программирования 3469 3
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
Pearson VUE 55 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Минобороны РФ - КВТКУ - Казанское высшее танковое командное училище 1 1
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ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
ЦНИИСУ - Центральный научно-исследовательский институт систем управления и экономики 1 1
Роскосмос - Сибпромпроект - Государственный сибирский институт 1 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Рубин НИИ 9 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
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Армия - Международный военно-технический форум 68 2
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