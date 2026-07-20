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Минобороны РФ РВСН ВА Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого

Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Экс-главу военного НИИ, занимающегося разработкой и аттестацией ПО, посадили на 13 лет 1
18.04.2025 Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО 1
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 1
19.04.2019 Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле 1
18.04.2014 Минобороны РФ сформировало хай-тек-подразделения и нанимает кибер-бойцов 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 1
28.08.2012 Ольга Пономарева назначена генеральным директором «Гарант-Парк-Интернет» 1
26.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 19-26 декабря 2011 г. 1
26.12.2011 Андрей Бугаенко назначен замгендиректора МТТ 1
08.04.2010 Патриарх всея Руси стал почётным профессором-ракетчиком 2
30.07.2007 Motorola назначила гендиректора по системным решениям в России и СНГ 1
04.07.2005 Топ-менеджер SAP ушел в "Майкрософт Рус" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Microsoft Corporation 25739 2
SAP CIS - САП СНГ 867 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 2
Motorola Inc 1155 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Импульс Пятигорский завод 4 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Хруничев Телеком 6 1
МегаФон 10682 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5362 1
IBM - International Business Machines Corp 9690 1
AMD - Advanced Micro Devices 4628 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Lenovo Motorola 3561 1
Yahoo! 3726 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
TI - Texas Instruments Incorporated 847 1
HPE - Juniper Networks 459 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 1
Google LLC 12645 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 156 1
Kometa - Комета 160 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 156 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 317 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3289 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3061 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 868 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10240 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34681 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7783 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18276 1
CALS - Continuous Acquisition and Life cycle Support - Непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий - Автоматизированная поддержка принятия решений по приобретению и материально-техническому обеспечению 23 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22841 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4756 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1361 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7372 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3260 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 428 1
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Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 1
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Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 121 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7408 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35988 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 462 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3402 1
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3175 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8584 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2834 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2494 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 451 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Intersoft Lab - Референт 157 2
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
Google Android 15199 1
Apple iOS 8556 1
Linux OS 11483 1
Microsoft Windows 16849 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 137 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5681 1
Космодром Байконур 1072 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Бугаенко Андрей 13 2
Прокудин Михаил 3 2
Протасов Андрей 2 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Чушкин Дмитрий 9 1
Пономарева Ольга 6 1
Ряснов Виктор 3 1
Кузьменко Сергей 10 1
Валюнин Сергей 1 1
Климов Роман 1 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - в миру Владимир Михайлович Гундяев 9 1
Johnson Kevin - Джонсон Кевин 24 1
Грузинцев Евгений 1 1
Федотченко Игорь 3 1
Петрухин Вячеслав 1 1
Преснухин Вячеслав 1 1
Arora Nikesh - Арора Никеш 9 1
Болгарев Сергей 4 1
Корбут Валентин 4 1
McAndrews Brian - МакЭндрюс Брайан 7 1
Kilar Jason - Килар Джейсон 7 1
Read Rory - Рид Рори 21 1
Мишустин Михаил 785 1
Липов Андрей 67 1
Жаров Александр 181 1
Панков Александр 81 1
Lisa Su - Лиза Су 58 1
Терляков Олег 13 1
Логунов Владимир 15 1
Приезжева Антонина 20 1
Васильев Евгений 132 1
Слизень Виталий 244 1
Сердюков Анатолий 84 1
Пархоменко Александр 17 1
Захаров Владимир 22 1
Прохоров Юрий 64 1
Попов Павел 24 1
Макаров Николай 31 1
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 2
Бельгия - Королевство 1190 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1770 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 49 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 1
Европа 24927 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13789 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4466 1
Израиль 2851 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2835 1
Россия - СФО - Новосибирск 4857 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2350 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2258 1
США - Техас 1046 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
США - Техас - Остин 188 1
Европа Юго-Восточная 62 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 9
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6700 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 3
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MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 682 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8191 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6535 1
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ОПК - Космические вооружения - Космические войска 169 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4588 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15961 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1255 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11551 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2370 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 308 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1206 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 600 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 459 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 732 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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