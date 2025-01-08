Минобороны РФ ПУрВО Приволжско-Уральский военный округ
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
|Макаров Николай 27 2
|Макаров Сергей 12 1
|Галкин Александр 11 1
|Постников Александр 4 1
|Третьяк Андрей 3 1
|Суровикин Сергей 1 1
|Болдырев Владимир 1 1
|Чиркин Владимир 2 1
|Стыценков Владислав 2 1
|Бувальцев Иван 9 1
|Слободин Михаил 56 1
|Давыдов Александр 49 1
|Сердюков Анатолий 83 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Левченко Алексей 10 1
|Попов Павел 20 1
|Чушкин Дмитрий 9 1
|Ряснов Виктор 2 1
|Валюнин Сергей 1 1
|Голубчиков Юрий 4 1
|Климов Роман 1 1
|Шилин Владимир 4 1
|Петрухин Вячеслав 1 1
|Санаев Виктор 1 1
|Сурков Михаил 1 1
|Преснухин Вячеслав 1 1
|Лапин Александр 2 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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