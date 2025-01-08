Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Минобороны РФ ПУрВО Приволжско-Уральский военный округ

Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ


08.01.2025 В российскую армию поступили роботы для разминирования «Уран-6» 1
01.03.2017 «Воентелеком» открыл еще одну компанию под своим брендом 1
15.09.2015 «Билайн» сократит тысячи сотрудников 1
18.04.2014 Минобороны РФ сформировало хай-тек-подразделения и нанимает кибер-бойцов 1
27.07.2011 «Воентелеком» подвел итоги модернизации сетей фиксированной связи удаленных военных городков 2
09.06.2010 Российскую армию ожидают структурные перемены 2
12.03.2010 На полигоне Капустин Яр произведен успешный пуск ракеты "Точка" 2
14.01.2010 В Минобороны России проведены масштабные перестановки 2
10.09.2009 Началось оперативно-стратегическое учение "Запад - 2009" 1
15.09.2008 Ракетным комплексом "Точка-У" успешно поражена малоразмерная цель 2
02.07.2008 Горящие леса России: снимки из космоса 1
09.04.2008 Авиация РФ и войска ПВО проведут крупномасштабные учения в Астраханской области 2
30.01.2008 На полигонах "Капустин Яр" и "Ашулук" пройдет масштабное учение ВВС России 2
07.12.2007 В Самаре будут принимать и обрабатывать информацию ДЗЗ 2

Публикаций - 14, упоминаний - 22

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 2
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 2
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 22 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 4 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Авиалесоохрана ФБУ 15 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Аналоговые технологии 2769 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 402 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Windows 15656 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
Макаров Николай 27 2
Макаров Сергей 12 1
Галкин Александр 11 1
Постников Александр 4 1
Третьяк Андрей 3 1
Суровикин Сергей 1 1
Болдырев Владимир 1 1
Чиркин Владимир 2 1
Стыценков Владислав 2 1
Бувальцев Иван 9 1
Слободин Михаил 56 1
Давыдов Александр 49 1
Сердюков Анатолий 83 1
Новиков Дмитрий 39 1
Левченко Алексей 10 1
Попов Павел 20 1
Чушкин Дмитрий 9 1
Ряснов Виктор 2 1
Валюнин Сергей 1 1
Голубчиков Юрий 4 1
Климов Роман 1 1
Шилин Владимир 4 1
Петрухин Вячеслав 1 1
Санаев Виктор 1 1
Сурков Михаил 1 1
Преснухин Вячеслав 1 1
Лапин Александр 2 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 90 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 77 1
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 38 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
Минобороны РФ - СибВО - Сибирский военный округ 4 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Минобороны РФ - ЛенВО - Ленинградский военный округ 7 1
Минобороны РФ - СКВО - Северо-Кавказский военный округ 8 1
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 28 1
ОПК - ПВО - Противовоздушная оборона - Air Defense - ПРО - Противоракетная оборона - Missile Defense 32 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кибернетика - Cybernetics 243 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Минобороны РФ - Центральный военный округ 3 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Российская газета 270 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 10 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще