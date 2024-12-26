ОПК ВВС Военно-воздушные силы бомбардировка, бомбометание воздушный налёт, авианалёт
ОПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Зелин Александр 32 3
|Дробышевский Александр 4 2
|Иванов Сергей 388 2
|Кучма Леонид 29 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Касьянов Михаил 54 2
|Михайлов Владимир 38 2
|Левкевич Михаил 60 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Захаров Александр 27 1
|Gates Robert - Гейтс Роберт 32 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Волковицкий Вадим 2 1
|Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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