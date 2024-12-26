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ОПК ВВС Военно-воздушные силы бомбардировка, бомбометание воздушный налёт, авианалёт



26.12.2024 Совершил первый полет новый российский ударный беспилотник «Куб-10Э» с повышенной дальностью. Видео 1
11.06.2024 В России создан БПЛА-бомбардировщик «Голубь», распознающий пехоту с помощью нейросети 1
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 1
21.06.2013 Электронный монокль-убийца 1
19.09.2012 Пентагон задумал глобальное перевооружение стелс-истребителей 1
13.06.2012 Бомба JDAM получила крылья 1
26.04.2012 Пентагон отрепетировал нападение на Россию и Китай 1
26.03.2012 Новая "умная" ракета: 6 часов в ожидании жертвы 1
11.03.2010 ВВС США расширяют масштабы закупок JDAM 1
11.01.2010 Исполнилось 50 лет Центру подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина 1
09.11.2009 Boeing получил заказ на 2900 субкомплектов JDAM 1
09.11.2009 США: готовится серийное производство планирующих авиабомб SDB II 1
23.10.2008 Боевой вертолет "Аллигатор" будет принят на вооружение ВВС в 2009 году 1
10.10.2008 Экипажи Дальней авиации отработали вопросы боевой подготовки 1
09.04.2008 Авиация РФ и войска ПВО проведут крупномасштабные учения в Астраханской области 1
01.02.2008 В активной фазе совместного учения ВВС и ВМФ участвуют более 40 самолетов 1
09.01.2008 Иран форсирует производство современных истребителей 1
28.11.2007 Сверхзвуковая бомбардировка: первые подробности 1
27.11.2007 США овладели секретом сверхзвуковых бомбардировок 1
27.09.2007 F-22A Raptor начал применять"узкие" авиабомбы 1
07.08.2007 С-400 заступил на боевое дежурство 1
06.08.2007 Сегодня пройдет торжественная церемония первой постановки на БД ЗРК С-400 1
02.04.2007 На F-22 успешно испытан радар нового поколения 1
11.01.2007 В США успешно испытаны имитаторы высокоточных авиабомб 1
30.08.2006 В России прошли командно-штабные учения дальней авиации 1
30.08.2006 В России прошли командно-штабные учения дальней авиации 1
26.08.2003 Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить? 1
26.08.2003 Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить? 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

ОПК и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Patriot Memory 73 1
Boeing 1009 6
Lockheed Martin 756 2
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Northrop Grumman 202 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Связной ГК 1369 1
Стратим КБ 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 2
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 13 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 5
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
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