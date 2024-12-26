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Совершил первый полет новый российский ударный беспилотник «Куб-10Э» с повышенной дальностью. Видео

Концерн «Калашников» разработал новый дрон камикадзе «Куб-10Э» с существенно превышающими предыдущие модели дальностью и боевыми характеристиками. Разработчики показали эксклюзивные кадры применения нового дрона-камикадзе. Он предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортеров.

Новая модель дрона

Концерн «Калашников» опубликовал кадры, на которых запечатлен первый полет управляемого барражирующего боеприпаса (УББ) модели «Куб-10Э» - новейшей разработки в линейке изделий «Куб-БЛА».

По словам разработчиков, конструкция «Куб-10Э» обеспечивает повышенную дальность полета и боевую мощность по сравнению с предыдущими моделями серии, от которых он отличается размерами и аэродинамической схемой. УББ самолетного типа с толкающим винтом и разнесенным двухкилевым оперением.

Дрона-камикадзе «Куб-10Э» предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортеров. Ударный беспилотник способен поражать широкий спектра целей, включая командные пункты, объекты и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и боеприпасов.

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Концерн «Калашников»
Дрон камикадзе «Куб-10Э»

По данным концерна «Калашникова», в настоящее время УББ «Куб» эффективно демонстрирует себя в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, а отзывы российских военнослужащих о нем положительные. Концерн уже нарастил производство этого дрона почти в 10 раз за 2024 г.

В настоящее время линейка «Куб» представлена рядом модификаций, каждая из которых адаптирована для решения конкретных тактических задач на поле боя. Это позволяет гибко применять данный вид вооружения в различных условиях боевой обстановки. Инженеры раскали и о том, что сейчас продолжается работа по усовершенствованию технических параметров и эксплуатационных характеристик, с целью обеспечения максимальной эффективности и надежности в условиях современного вооруженного конфликта.

Технические детали

Применение комплекса возможно в любое время суток и в различных метеоусловиях, в том числе при порывах ветра до 15 м/с и в диапазоне температур от -30°С до +40°С. Установленный рабочий диапазон высот полета боеприпаса находится в пределах от 100 метров до 2,5 тыс. метров, рассказали в пресс-службе концерна.

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Концерн «Калашников»
Технические детали и видео первого полета нового ударного беспилотника «Куб-10Э»

Со слов инженеров, управление «Куб-10Э» осуществляется посредством наведения по заданным координатам, получаемым от глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС).

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Концерн «Калашников»
Новая модель в линейке изделий «Куб-БЛА»

Запуск аппарата производится с помощью катапультной установки, транспортировка до точки старта осуществляется на специальной колесной тележке, что позволяет оперативно развертывать комплекс в полевых условиях. За счет крейсерской скорости полета 100 км/ч, УББ способен эффективно маневрировать и поражать даже движущиеся цели.

Создание и преимущества

В 2019 г. российская компания Zala Aero, входящая в концерн «Калашников» разработала барражирующий боеприпас «Куб-БЛА» и провела его успешные испытания.

При выполнении некоторых боевых задач может потребоваться проведение разведки и как можно скорейшее уничтожение обнаруженных целей противника. Для этих целей используются барражирующие боеприпасы, большинство из которых выполнены в виде беспилотников самолетного типа с разведывательными системами и фугасной боевой частью.

К преимуществам барражирующих боеприпасов относятся не только ведение разведки и поражение обнаруженных целей, но и возможность отмены команды на уничтожение цели. В этом случае аппарат перестает лететь к цели, набирает высоту и начинает кружить в воздухе, ожидая новой команды оператора.

Изначально российский УББ был выполнен также по схеме «летающее крыло» с толкающим воздушным винтом в хвостовой части. Первая же модель «Куб-БЛА» имела длину 95 сантиметров и размах крыла 1,2 метра. Запуск аппарата производится с помощью катапульты. В полете беспилотник мог развивать скорость до 130 километров в час. УББ способен также был нести полезную нагрузку, включая боевую часть, массой до 3 кг., а продолжительность полета аппарата составляла до 30 минут. Радиус применения - до 25 км.

Первая модификация

В 2023 г. концерн «Калашников» проинформировал о создании дрона-камикадзе «Куб-Э». На мировом рынке нет дронов с аналогичными массогабаритными показателями. Как отметил президент концерна Алан Лушников, практически все производимые «Калашниковым» виды вооружений проходят проверку в условиях масштабных боевых действий, а в их конструкцию оперативно вносят изменения. УББ «Куб-Э» будет поставляться в том числе на экспорт.

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Маркет

Комплекс с управляемыми боеприпасами «Куб-Э» получил паспорт экспортного облика, что позволяет продавать это изделие за рубеж. Группа компаний совместно с АО «Рособоронэкспорт» готова начать продвижение БПЛА «Куб-Э» на международный рынок, в том числе в ходе межправительственных комиссий и международных выставок, заявлял в прошлом году Лушников.

Как отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов изданию ТАСС, если лет десять назад УББ были относительно не распространены и интерес к ним ограничен, то сейчас рынок разогрет новостями об их эффективном применении в некоторых конфликтах последних лет и они превращаются в некотором роде «a must-have» (то, что должен иметь каждый) в вооруженных силах многих стран, повторяя судьбу разведывательных БЛА аналогичной размерности.

Антон Денисенко

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