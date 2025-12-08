Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы

Разделы

Zala Aero – дочерняя компания концерна «Калашников», который входит в госкорпорацию «Ростех», по разработке БПЛА. В 2019 г. компания представила серию дронов-камикадзе «КУБ», «Ланцет-1», «Ланцет-2». В 2021 г. компания разработала систему «воздушного минирования» с использованием «Ланцетов». 

08.12.2025 Беспилотные комплексы Zala Zarya расширяют географию применения 1
19.11.2025 Zala новые рекорды в ТЭК: 50 тыс. часов полетов 1
19.11.2025 185 беспилотных комплексов Zala будет поставлено ведущему эксплуатанту в России 1
26.09.2025 Производитель боевых БПЛА «Ланцет» создал лазерный комплекс для слежения за топливно-энергетической инфраструктурой 1
24.09.2025 ZALA успешно испытала комплекс ВЛС для мониторинга трубопроводов в условиях Крайнего Севера 1
18.09.2025 МЧС Хабаровского края провело тренировочные полеты на БВС Zala Zarya 1
03.09.2025 Новый БВС Zala Zarya-1M усилит подразделения МЧС в Саратовской области 1
26.08.2025 Zala испытала систему для предупреждения столкновений гражданских БВС 1
26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
23.01.2025 В войска поставлены первые тысячи российских дронов-камикадзе с ИИ 1
13.01.2025 Создана новая установка для запуска БПЛА «Ланцет». Запуск дрона стал быстрее и безопаснее 2
09.01.2025 Онлайн-кинотеатр Wink запустил подписку в Белоруссии 1
26.12.2024 Совершил первый полет новый российский ударный беспилотник «Куб-10Э» с повышенной дальностью. Видео 1
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
27.04.2024 Россия вошла в топ-3 стран мира по числу патентов на БПЛА 3
25.12.2023 В России запущено мощное производство БПЛА 1
20.12.2023 В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских 1
28.09.2023 Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология» 1
15.02.2022 «Газпромовский» беспилотник рухнул на дом вблизи Украины, вызвав панику у ждущих вторжения жителей 1
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 2
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 2
29.08.2017 «Калашников» выпустил нелетальное ружье для уничтожения беспилотников. Видео 4
17.02.2010 Авиалесоохрана выбрала беспилотник ZALA в качестве базового 5
13.10.2009 ФСБ приобрело партию БПЛА Zala 5
23.01.2009 БПЛА ZALA 421-16 покажут в Москве 1
11.07.2008 Российские БПЛА осваивают ледовую разведку 4
17.05.2007 Сверхлегкий БПЛА поднялся в воздух в России 2
06.04.2007 Беспилотная авиация МВД прошла модернизацию 2

