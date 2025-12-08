Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы

Zala Aero – дочерняя компания концерна «Калашников», который входит в госкорпорацию «Ростех», по разработке БПЛА. В 2019 г. компания представила серию дронов-камикадзе «КУБ», «Ланцет-1», «Ланцет-2». В 2021 г. компания разработала систему «воздушного минирования» с использованием «Ланцетов».