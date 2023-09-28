Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология»

Минфин переадресует почти 200 млн руб. из бюджета экологического национального проекта на нацпроект «Беспилотные авиационные системы». За 2022 г. на «Экологию» потратили меньше бюджетных средств и отчитались об успешном выполнении.



Смена приоритетов

Минфин переадресует почти 200 млн руб. из бюджета национального проекта «Экология» на нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС), сообщил Forbes.

Правительство намерено потратить на поддержку производства гражданских дронов 63,8 млрд рублей в 2024-2026 гг., пишет издание со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

Финансирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем (БАС) в целом в России на 2024-2026 гг., по предварительным оценкам, превысит 300 млрд руб., согласно сообщению ТАСС от 6 августа 2023 г.

С «Экологией» все хорошо

На беспилотники заберут 106 млн руб. от запланированных ранее расходов на ликвидацию несанкционированных свалок в городах; 61 млн руб. — из бюджета «Российского экологического оператора» на систему обращения с бытовыми отходами; 30 млн руб. возьмут из проекта «Сохранение лесов».

Реализация национального проекта «Экология» осуществляется во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Фото: standret на Freepik На проект по развитию отечественных БАС перенаправят деньги из проекта «Экология»

Работа ведется по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия, согласно информации на сайте национальныепроекты.рф.

На «Экологию» в 2022 г. направили меньше, чем теперь перенаправляют на БАС (136 млрд руб.) и исполнили проект на 99,7%, о чем отчиталась его куратор зампредседателя правительства Виктория Абрамченко. Об этом в феврале 2023 г. сообщал ТАСС.

«В результате принятых мер улучшилось качество жизни миллионов наших граждан, поскольку внимание сфокусировано одновременно на важнейших составляющих экологического благополучия - безопасности городских и промышленных территорий, сохранности лесов и водных объектов, сохранении биоразнообразия и так далее», — заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

БАС требуется импортозамещение

«Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.» Правительство России утвердило распоряжением от 21 июня 2023 г. Ее реализация призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. В России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников, писал CNews.

Сейчас объем российского рынка беспилотников оценивается почти в 26 тыс. штук (без учета образовательных), доля российских беспилотников — более 20%, сообщила Forbes пресс-служба Минпромторга.

Сергей Никитин, «Газинформсервис»: Пришло время перейти от простой автоматизации процессов ИБ к осознанному стратегическому сотрудничеству Безопасность

Куратор нацпроекта представитель Минфина Андрей Белоусов рассчитывает, что к концу 2026 г. российские производители будут выпускать 18 тыс. беспилотников в год и покроют 52% внутреннего спроса.

Главным заказчиком как аппаратов, так и сервисов беспилотной авиации становится государство, прокомментировала Forbes замгендиректора по связям НИЦ «Аэроскрипт» Зарина Хубежова. Госорганы закупят беспилотники на 493,3 млн рублей в 2024 г., на 986 млн рублей — в 2025 г. и на 184,6 млн руб. в 2026 г., следует из материалов к федеральному бюджету.

Основные производители дронов в России — компании «Геоскан», «Финко», Zala Aero (дочерняя компания концерна «Калашников») и «Птеро». Помимо перечисленных компаний, госзаказ могут удовлетворить ЛМТ, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, «Радар ммс», «ВР-Технологии», AeroGlobe.