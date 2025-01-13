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Беспилотные авиационные системы



13.01.2025 Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1
23.12.2024 «Геоскан» поставил 13 тысяч образовательных дронов в российские школы и колледжи по нацпроекту БАС 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
20.12.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на развитие беспилотников 1
18.12.2024 Sitronics Group и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
23.10.2024 НГУ запустил пилотный вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
22.08.2024 «Технопарк Санкт-Петербурга» и Передовая инженерная школа СПбПУ будут совместно разрабатывать беспилотники 1
15.08.2024 Производители БПЛА не могут получить деньги в рамках госзаказа 1
12.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» откроет возможность массового использования гражданской беспилотной авиации в Калужской области 1
29.07.2024 ГК «Геоскан» и «Академия Softline» представляют совместную программу повышения квалификации в сфере обработки данных беспилотной аэрофотосъемки 1
19.07.2024 Сахалинская область первой в России откроет небо гражданской беспилотной авиации с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
16.07.2024 Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение» 1
11.07.2024 АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» протестирует концепцию цифрового неба в Сахалинской области 1
11.07.2024 «Гаскар Групп» презентовала сервис для поиска специалистов «Маневр» 1
25.06.2024 В России готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов. Таких систем пока нет нигде в мире 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
10.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 1
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
06.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 1
06.06.2024 Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Агримакс.Аэро» совместно отработают технологию для снятия региональных запретов на применение гражданских авиабеспилотников 1
28.05.2024 «Аэромакс»: гражданские беспилотные технологии способны вдвое повысить безопасность объектов инфраструктуры 1
17.05.2024 «Аэромакс» реализовал образовательную концепцию «Беспилотная авиация под ключ» 1
16.05.2024 Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов 1
16.05.2024 «Аэромакс» поддержит формирование в России экспертной группы для внедрения гражданских беспилотных технологий 1
08.05.2024 Производство, программирование и эксплуатация: «Московская техническая школа» запустила пять курсов по беспилотному транспорту 1
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках 1
21.02.2024 По итогам испытаний тяжелого беспилотника «Партизан» подписано соглашение между «Консорциумом БАС», Фондом перспективных исследований и СибНИА 1
14.02.2024 Тысяча рабочих мест МАИ мигрировала на ПО экосистемы «Группы Астра» 1
16.01.2024 «Геоскан» откроет сеть учебных центров по БАС в 2024 г. 1
27.12.2023 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование 1
26.12.2023 Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА 1
15.11.2023 АО «ГЛОНАСС» и «Консорциум БАС» ускорят массовое внедрение гражданских авиабеспилотников 1
07.11.2023 Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России 1
02.11.2023 В Перми создали более дешевый аналог интерфейса для БПЛА, чтобы измерять выбросы метана 2
28.09.2023 Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология» 1
11.09.2023 БАС и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации 1
24.08.2023 Более 10 тыс. специалистов обучат в Федеральном центре беспилотных авиасистем к 2027 году 1
23.08.2023 Москва построит 60 тыс. беспилотников за пять лет 1

Публикаций - 48, упоминаний - 49

Беспилотные авиационные системы и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 187 9
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 7
Ростелеком 9700 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 3
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 3
Флай дрон - Fly Drone 15 3
8213 3
Aeromax - Аэромакс 30 3
Консорциум БАС 5 2
Финко 6 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Цифра ГК 2426 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Arduino Software 60 1
ИКС - Бюро 1440 - МегаФон 1440 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Цифровые активы 118 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 9
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
Unsplash 762 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 2
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Hyundai Motor Company 383 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Наукоград - технопарк 134 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
Почта России ПАО 2112 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 20 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 13 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
Технопарк-Мордовия 16 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 6
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 5
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 4
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 4
Федеральное казначейство России 1772 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
ГосИнформСистемы 126 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 11
FreePik 980 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 4
ГЛОНАСС АО - НТИ - Цифровое небо России 8 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 3
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Microsoft Office 3734 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Apple iPhone 6 4862 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 60 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Windows 15656 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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