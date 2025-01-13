Беспилотные авиационные системы
Беспилотные авиационные системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 13
|Райкевич Алексей 84 9
|Белоусов Андрей 140 6
|Мишустин Михаил 676 4
|Шпак Василий 223 4
|Овчинский Владислав 228 4
|Дитрих Евгений 14 3
|Юрецкий Алексей 12 3
|Шадаев Максут 1008 2
|Паршин Максим 316 2
|Ефимов Владимир 144 2
|Данилов Никита 16 2
|Барышников Денис 4 2
|Хубежова Зарина 2 2
|Песков Дмитрий 106 2
|Сазанова Алиса 6 2
|Мантуров Денис 106 2
|Алиханов Антон 19 2
|Сергунина Наталья 368 1
|Пак Олег 112 1
|Греф Герман 419 1
|Дегтев Геннадий 255 1
|Куканов Алексей 14 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Липатов Михаил 7 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Цветков Сергей 19 1
|Попов Никита 9 1
|Кучушев Сергей 5 1
|Артюхин Роман 11 1
|Ядров Дмитрий 4 1
|Барсук Владимир 1 1
|Филькин Тимофей 1 1
|Ликсутов Максим 113 1
|Собянин Сергей 381 1
|Попов Сергей 135 1
|Сурова Надежда 5 1
|Борисов Роман 20 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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