В России создан арктический комплекс БПЛА, управляемый нейросетью

Российский стартап разработал адаптированный для работы в Арктике комплекс БПЛА для роботизированного мониторинга территорий и инфраструктуры. Он управляется нейросетью и сокращает объем ручной работы в тяжелых условиях Крайнего Севера в 10 раз.



Арктический комплекс мониторинга

Стартап «Русские дроны» разработал мониторинговый БПЛА-комплекс для автономной работы в условиях Арктики, пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию представителей Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Комплекс состоит из беспилотника (вес до 30 кг, дальность полета — более 170 км), дронопорта, нейросети, обрабатывающей данные, и обеспечивает полную роботизацию мониторинга.

Система адаптирована для работы в сферах нефтегазового сектора, энергетики, телекоммуникаций, ЖКХ и промышленности и для арктического климата. Она может работать при температуре минус 40 градусов, влажности 90% и сильном ветре (более 10 м/с).

Unsplash - Nejc Soklic Роботизированный БПЛА-комплекс может осуществлять мониторинг при температуре минус 40 градусов без участия человека

Опытные образцы проходят внутренние технологические тесты и аэродинамические испытания. Проект имеет экспортный потенциал для рынков дружественных стран, считают в Фонде.

Экономия ручного труда и денег

Нейросеть автоматически обрабатывает собранную информацию и выбирает режим управления, в том числе взлетом и посадкой. Объем ручной работы сокращается в 10 раз, а стоимость наблюдений — до 200–300 руб. за км.

Альтернативные способы мониторинга стоят очень дорого. Полетный час вертолета, например, может обойтись в сумму, превышающую 300 тыс. руб., а беспилотника с бригадой — более 10 тыс. руб. Такие данные ООО «Русские дроны» приводит на сайте Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Само ООО «Русские дроны», по информации Rusprofile, пока еще не получало выручки. В организации, созданной в 2023 г. в Белгороде, числятся три сотрудника. Генеральным директором и единственным учредителем является Шеховцов Роман Владимирович.

Другие БПЛА-разработки для Крайнего Севера

Специально для Арктики российскими инженерами создан БПЛА с двигателем на водородном топливном элементе. Дизель на холоде начинает застывать и его необходимо постоянно обогревать, а с водородом такой проблемы нет.

В суровых северных условиях может также работать разработка Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) — дрон «Кенгуру», способный доставлять малые беспилотники к месту назначения, где их примет оператор для выполнения поставленных задач.

С учетом специфики сибирского региона в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева создавался проект «Группировка беспилотных авиационных систем — Партизан». Комплекс состоит из дрона-ретранслятора с системой передачи данных, мощной всенаправленной антенной и увеличенным аккумулятором, а также многофункционального беспилотника для мониторинга и доставки грузов массой до 5 кг. Он приспособлен работать в труднодоступных районах в условиях отсутствия связи.

В начале 2025 г. на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на севере Западной Сибири открылся первый испытательный центр для дронов в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) в части создания инфраструктуры для беспилотников.