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Россия ЦФО Белгородская область Белгород

Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород

СОБЫТИЯ


28.06.2023 «Росатом» и Белгород внедрят систему транспортного мониторинга

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развернет в Белгороде программно-аппаратный комплекс подсистемы мониторинга параметров транспортного потока Белгородской агломерации. Проект призван повысить эффективность управления дорожным комплексом, у
07.06.2023 В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков

, альбомы с изображением видов города Белгорода конца XIX начала ХХ вв. Всего свыше 2000 единиц». В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков В музее уточняют, что среди н
29.03.2017 «Мегафон» обеспечит мобильной связью филиал «Макс-М» в Белгороде

особое внимание информированию граждан о необходимости прохождения профилактических мероприятий в медицинских организациях области, а также работе с обращениями об организации медпомощи в стационарах Белгорода. Высокая ответственность за качественный и своевременный сервис ОМС обусловила высокие требования и к качеству услуг нашего телеком-партнёра, — заявил заместитель директора по информа
04.04.2016 ActiveCloud предоставила облако для администрации Белгорода

Компания ActiveCloud провела миграцию в облако портала органов местного самоуправления города Белгорода и связанных с ним ресурсов. Это обеспечило стабильную работу ИТ-сервисов, их высокую доступность для пользователей, а также позволило заказчику оптимизировать расходы на содержание и 
16.03.2016 За 3 месяца работы сети 4G «МегаФона» в Белгороде рост интернет-трафика составил 65%

За 3 месяца работы сети 4G «МегаФона» в Белгороде и пригородах рост интернет-трафика составил 65%, а абоненты установили рекорд по пе
31.03.2015 ТТК предоставил интернет Институту региональной кадровой политики в Белгороде

Компания ТТК предоставила широкополосный доступ в интернет Областному автономному учреждению (ОАУ) «Институт региональной кадровой политики» в Белгороде. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток») обеспечил институт интернетом на скорости 20 Мбит/с для интерактивного тестирован
18.07.2014 «МегаФон» открывает в Белгороде Wi-Fi-остановки

Компания «МегаФон» в Белгороде превратила остановку общественного транспорта на ул. Щорса в современный пункт обсл
11.11.2013 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Белгороде

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает расширять в Белгороде и области покрытие сети HSPA+, позволяющей скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. В областном центре введены в эксплуатацию несколько базовых станций в центральной части город
05.06.2013 «Билайн» открыл новый собственный офис в Белгороде

с «Билайн» в Белгородской области. В ближайшие месяцы компания откроет еще два салона в универмаге «Белгород» и в ТРЦ «Боше» в Старом Осколе. В новых салонах можно будет получить все услуги, пр
28.03.2013 FIT автоматизировала новый гипермаркет «Линия» в Белгороде

Компания France Informatique & Technologie (FIT) сообщила об автоматизации нового, 22 по счету гипермаркета сети «Линия» и второго гипермаркета, открытого в Белгороде. Гипермаркет площадью 10 тыс. кв.м открылся в ТРК «МегаГринн». FIT оснастила магазин POS-терминалами, установив линию из 31 высокопроизводительной кассовой системы Omron POS FIT-7000K
13.11.2012 «Информсвязь» спроектировала инженерные системы для нового здания международного аэропорта Белгорода

авершила работы по проектированию инженерных и информационных систем для международного аэропорта в Белгороде. Аэропорт в Белгороде является запасным аэродром московской воздушной зоны.

20.08.2012 МТС приобрела белгородского провайдера «Эльф»

нии 100% уставного капитала компаний «Эльф» и «Эфком», предоставляющих услуги фиксированной связи в Белгороде и Белгородской области под брендом «Эльф». По информации оператора, сумма сделки со
20.06.2012 «Телфин» дополнил свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода

С 20 июня компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода (код 472). Обновленная база позволит абонентам подключить в этом городе полный комплекс телекоммуникационных сервисов и решений «Телфин», направленных на обеспечение эффективности биз
19.06.2012 Система «АвтоТрекер» управляет общественным транспортом Белгорода

оект выполнен совместно с компанией «Фабрика Информационных Технологий» – официальным дилером РНТ в Белгороде. На каждое транспортное средство были установлены: приемник ГЛОНАСС, комплект борто
28.07.2011 «Билайн» запустил «Домашний Интернет» в Белгороде

вошла в структуру «ВымпелКома» в начале 2011 г. В 2012 г. всем пользователям проводного интернета в Белгороде также станет доступна услуга «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн» (IPTV).
29.12.2010 В Белгороде сдан третий в России энергоэффективный дом

Третий в стране энергоэффективный дом сдан в эксплуатацию в Белгороде, сообщает ИА «Бел.Ру». Трехэтажное 18-квартирное здание площадью более 1100 кв.м. построили в микрорайоне «Восточный» по инициативе руководства Фонда содействия реформированию ЖКХ. На
19.07.2010 «Энфорта» получила разрешение на эксплуатацию сети в Белгороде

«Энфорта» в Белгороде получила разрешение на эксплуатацию сети. Филиал «Энфорты» в Белгороде открылся два месяца назад. Первыми шагами компании в городе стало налаживание бесперебойной работы базовы
31.05.2010 «Энфорта» открыла филиал в Белгороде.

Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Белгород. «Сегодня в Белгороде активно развивается средний и малый бизнес, - рассказывает коммерческий директор Бе
18.09.2008 «Цифровой Диалог» открыл филиал в Белгороде

Ростовский системный интегратор «Цифровой Диалог» открыл филиал в центрально-черноземном районе в городе Белгороде. Директором ООО «Цифровой Диалог-Центр» назначен Владимир Кузубов, имеющий большой опыт руководства в отрасли сетевой интеграции. Основной целью создания филиала является оказание усл
27.07.2007 Рекламу Tele2 в Белгороде признали ненадлежащей

, сообщает РБК. Как пояснили в УФАС, поводом к возбуждению дела послужило заявление Белгородского филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на действия ЗАО «Белгородская сотовая связь», которое размещает в Белгороде рекламные стенды со слоганом «Тele2 всегда дешевле». При сравнении тарифных планов операторов сотовой связи Тele2 и МТС, действующих на территории Белгородской области, установлено, ч
18.01.2007 «Синтерра» построила сеть WiMAX в Белгороде

Независимый национальный оператор связи Synterra объявил о завершении строительства сети беспроводного широкополосного доступа Synterra WiMAX в Белгороде. Белгородская область входит в пятерку крупнейших промышленных регионов ЦФО. По предварительным данным департамента экономразвития правительства Белгородской области, в 2006 году объе
26.12.2006 "Унивекс-Автомотив" автоматизирует офис продаж в Белгороде

ктующих для коммерческого транспорта, был завершен проект автоматизации деятельности офиса продаж в Белгороде. В ходе реализации проекта, совместной командой компании NaviCon и заказчика, была

08.09.2006 В Белгороде состоялась презентация Центра нанотехнологий

вно реализоваться в науке, производстве и повседневной жизни россиян. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко выразил надежду, что Центр окажется востребованным Россией и мировым сообществом, а Белгород превратится в один из ведущих центров наноисследований в стране, став неотъемлемым и важным компонентом научно-технической сферы в 21 веке. После презентации Центра наноструктурных мат
08.09.2006 В Белгороде состоялась презентация Центра нанотехнологий

вно реализоваться в науке, производстве и повседневной жизни россиян. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко выразил надежду, что Центр окажется востребованным Россией и мировым сообществом, а Белгород превратится в один из ведущих центров наноисследований в стране, став неотъемлемым и важным компонентом научно-технической сферы в 21 веке. После презентации Центра наноструктурных мат
25.08.2004 В Белгороде выдан первый сертификат ЭЦП для электронных госзакупок

18 августа 2004 г. в Белгороде состоялась выдача первого сертификата электронно-цифровой подписи (ЭЦП) удостоверяющего центра Ekey.ru для обеспечения электронного документооборота при участии в торгах для госзакупо
26.12.2003 "МегаФон" запустил сети в Липецке, Тамбове и Белгороде

ОАО "МегаФон" начало подключение абонентов к своей сети в трех областях юга Центрального округа России - в Липецке, Тамбове и Белгороде. Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Мобиком-Центр", являющегося оператором компании "МегаФон" в Центральном лицензионном округе, на первом этапе связью будут обеспечены жители областных
28.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде

руппу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой "Би Лайн GSM", открыло филиал в Белгороде и запустило в коммерческую эксплуатацию очередной фрагмент своей региональной сети.

Публикаций - 412, упоминаний - 450

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
МегаФон 10742 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 39
Ростелеком 10948 33
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 20
Microsoft Corporation 25775 19
9594 19
ЛайфТелеком - Телфин 290 12
Yandex - Яндекс 9216 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 11
Oracle Corporation 7074 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
SAP SE 5601 9
МТС Центр макрорегион 64 7
Huawei 4676 7
Softline - Софтлайн 3743 7
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 6
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 6
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 5
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 5
Tele2 AB 71 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Cisco Systems 5372 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Lenovo Motorola 3566 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 11
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Альфа-Банк 1979 6
Русагро Группа Компаний 379 6
Евросеть 1421 6
Почта России ПАО 2370 5
Газпром ПАО 1493 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Агро-Белогорье ГК 6 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Связной ГК 1401 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 3
Superjob - Суперджоб 858 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Деловые Линии ГК 93 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
Uber 357 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 3
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 3
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Apple iOS 8583 8
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