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Россия ЦФО Белгородская область Белгород
СОБЫТИЯ
|28.06.2023
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«Росатом» и Белгород внедрят систему транспортного мониторинга
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развернет в Белгороде программно-аппаратный комплекс подсистемы мониторинга параметров транспортного потока Белгородской агломерации. Проект призван повысить эффективность управления дорожным комплексом, у
|07.06.2023
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В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков
, альбомы с изображением видов города Белгорода конца XIX начала ХХ вв. Всего свыше 2000 единиц». В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков В музее уточняют, что среди н
|29.03.2017
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«Мегафон» обеспечит мобильной связью филиал «Макс-М» в Белгороде
особое внимание информированию граждан о необходимости прохождения профилактических мероприятий в медицинских организациях области, а также работе с обращениями об организации медпомощи в стационарах Белгорода. Высокая ответственность за качественный и своевременный сервис ОМС обусловила высокие требования и к качеству услуг нашего телеком-партнёра, — заявил заместитель директора по информа
|04.04.2016
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ActiveCloud предоставила облако для администрации Белгорода
Компания ActiveCloud провела миграцию в облако портала органов местного самоуправления города Белгорода и связанных с ним ресурсов. Это обеспечило стабильную работу ИТ-сервисов, их высокую доступность для пользователей, а также позволило заказчику оптимизировать расходы на содержание и
|16.03.2016
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За 3 месяца работы сети 4G «МегаФона» в Белгороде рост интернет-трафика составил 65%
За 3 месяца работы сети 4G «МегаФона» в Белгороде и пригородах рост интернет-трафика составил 65%, а абоненты установили рекорд по пе
|31.03.2015
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ТТК предоставил интернет Институту региональной кадровой политики в Белгороде
Компания ТТК предоставила широкополосный доступ в интернет Областному автономному учреждению (ОАУ) «Институт региональной кадровой политики» в Белгороде. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток») обеспечил институт интернетом на скорости 20 Мбит/с для интерактивного тестирован
|18.07.2014
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«МегаФон» открывает в Белгороде Wi-Fi-остановки
Компания «МегаФон» в Белгороде превратила остановку общественного транспорта на ул. Щорса в современный пункт обсл
|11.11.2013
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«Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Белгороде
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает расширять в Белгороде и области покрытие сети HSPA+, позволяющей скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. В областном центре введены в эксплуатацию несколько базовых станций в центральной части город
|05.06.2013
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«Билайн» открыл новый собственный офис в Белгороде
с «Билайн» в Белгородской области. В ближайшие месяцы компания откроет еще два салона в универмаге «Белгород» и в ТРЦ «Боше» в Старом Осколе. В новых салонах можно будет получить все услуги, пр
|28.03.2013
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FIT автоматизировала новый гипермаркет «Линия» в Белгороде
Компания France Informatique & Technologie (FIT) сообщила об автоматизации нового, 22 по счету гипермаркета сети «Линия» и второго гипермаркета, открытого в Белгороде. Гипермаркет площадью 10 тыс. кв.м открылся в ТРК «МегаГринн». FIT оснастила магазин POS-терминалами, установив линию из 31 высокопроизводительной кассовой системы Omron POS FIT-7000K
|13.11.2012
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«Информсвязь» спроектировала инженерные системы для нового здания международного аэропорта Белгорода
авершила работы по проектированию инженерных и информационных систем для международного аэропорта в Белгороде. Аэропорт в Белгороде является запасным аэродром московской воздушной зоны.
|20.08.2012
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МТС приобрела белгородского провайдера «Эльф»
нии 100% уставного капитала компаний «Эльф» и «Эфком», предоставляющих услуги фиксированной связи в Белгороде и Белгородской области под брендом «Эльф». По информации оператора, сумма сделки со
|20.06.2012
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«Телфин» дополнил свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода
С 20 июня компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода (код 472). Обновленная база позволит абонентам подключить в этом городе полный комплекс телекоммуникационных сервисов и решений «Телфин», направленных на обеспечение эффективности биз
|19.06.2012
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Система «АвтоТрекер» управляет общественным транспортом Белгорода
оект выполнен совместно с компанией «Фабрика Информационных Технологий» – официальным дилером РНТ в Белгороде. На каждое транспортное средство были установлены: приемник ГЛОНАСС, комплект борто
|28.07.2011
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«Билайн» запустил «Домашний Интернет» в Белгороде
вошла в структуру «ВымпелКома» в начале 2011 г. В 2012 г. всем пользователям проводного интернета в Белгороде также станет доступна услуга «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн» (IPTV).
|29.12.2010
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В Белгороде сдан третий в России энергоэффективный дом
Третий в стране энергоэффективный дом сдан в эксплуатацию в Белгороде, сообщает ИА «Бел.Ру». Трехэтажное 18-квартирное здание площадью более 1100 кв.м. построили в микрорайоне «Восточный» по инициативе руководства Фонда содействия реформированию ЖКХ. На
|19.07.2010
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«Энфорта» получила разрешение на эксплуатацию сети в Белгороде
«Энфорта» в Белгороде получила разрешение на эксплуатацию сети. Филиал «Энфорты» в Белгороде открылся два месяца назад. Первыми шагами компании в городе стало налаживание бесперебойной работы базовы
|31.05.2010
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«Энфорта» открыла филиал в Белгороде.
Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Белгород. «Сегодня в Белгороде активно развивается средний и малый бизнес, - рассказывает коммерческий директор Бе
|18.09.2008
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«Цифровой Диалог» открыл филиал в Белгороде
Ростовский системный интегратор «Цифровой Диалог» открыл филиал в центрально-черноземном районе в городе Белгороде. Директором ООО «Цифровой Диалог-Центр» назначен Владимир Кузубов, имеющий большой опыт руководства в отрасли сетевой интеграции. Основной целью создания филиала является оказание усл
|27.07.2007
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Рекламу Tele2 в Белгороде признали ненадлежащей
, сообщает РБК. Как пояснили в УФАС, поводом к возбуждению дела послужило заявление Белгородского филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на действия ЗАО «Белгородская сотовая связь», которое размещает в Белгороде рекламные стенды со слоганом «Тele2 всегда дешевле». При сравнении тарифных планов операторов сотовой связи Тele2 и МТС, действующих на территории Белгородской области, установлено, ч
|18.01.2007
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«Синтерра» построила сеть WiMAX в Белгороде
Независимый национальный оператор связи Synterra объявил о завершении строительства сети беспроводного широкополосного доступа Synterra WiMAX в Белгороде. Белгородская область входит в пятерку крупнейших промышленных регионов ЦФО. По предварительным данным департамента экономразвития правительства Белгородской области, в 2006 году объе
|26.12.2006
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"Унивекс-Автомотив" автоматизирует офис продаж в Белгороде
ктующих для коммерческого транспорта, был завершен проект автоматизации деятельности офиса продаж в Белгороде. В ходе реализации проекта, совместной командой компании NaviCon и заказчика, была
|08.09.2006
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В Белгороде состоялась презентация Центра нанотехнологий
вно реализоваться в науке, производстве и повседневной жизни россиян. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко выразил надежду, что Центр окажется востребованным Россией и мировым сообществом, а Белгород превратится в один из ведущих центров наноисследований в стране, став неотъемлемым и важным компонентом научно-технической сферы в 21 веке. После презентации Центра наноструктурных мат
|08.09.2006
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В Белгороде состоялась презентация Центра нанотехнологий
вно реализоваться в науке, производстве и повседневной жизни россиян. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко выразил надежду, что Центр окажется востребованным Россией и мировым сообществом, а Белгород превратится в один из ведущих центров наноисследований в стране, став неотъемлемым и важным компонентом научно-технической сферы в 21 веке. После презентации Центра наноструктурных мат
|25.08.2004
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В Белгороде выдан первый сертификат ЭЦП для электронных госзакупок
18 августа 2004 г. в Белгороде состоялась выдача первого сертификата электронно-цифровой подписи (ЭЦП) удостоверяющего центра Ekey.ru для обеспечения электронного документооборота при участии в торгах для госзакупо
|26.12.2003
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"МегаФон" запустил сети в Липецке, Тамбове и Белгороде
ОАО "МегаФон" начало подключение абонентов к своей сети в трех областях юга Центрального округа России - в Липецке, Тамбове и Белгороде. Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Мобиком-Центр", являющегося оператором компании "МегаФон" в Центральном лицензионном округе, на первом этапе связью будут обеспечены жители областных
|28.11.2001
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"Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде
руппу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой "Би Лайн GSM", открыло филиал в Белгороде и запустило в коммерческую эксплуатацию очередной фрагмент своей региональной сети.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 9
|Мацоцкий Сергей 180 8
|Путин Владимир 3454 8
|Туровский Михаил 19 7
|Шилов Сергей 99 6
|Рылов Дмитрий 56 6
|Савченко Евгений 12 4
|Греф Герман 485 4
|Галактионова Инесса 120 3
|Карачинский Анатолий 96 3
|Слизень Виталий 244 3
|Ломоносов Александр 26 3
|Анкилов Константин 121 3
|Юсуфов Виталий 26 3
|Моносов Александр 21 3
|Нечаев Иван 61 3
|Анашкин Иван 10 3
|Цицин Константин 9 3
|Бирюков Вадим 8 3
|Миняев Михаил 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Аитов Тимур 197 2
|Баланова Светлана 37 2
|Кунис Григорий 7 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Синицын Дмитрий 9 2
|Мельников Александр 98 2
|Таврин Иван 120 2
|Киселев Александр 115 2
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
|Мальков Павел 2 2
|Белов Александр 76 2
|Макаров Андрей 29 2
|Патока Андрей 110 2
|Корниенко Михаил 25 2
|Николаев Дмитрий 21 2
|Киселева Наталья 5 2
|Рудычева Наталья 95 2
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