Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Белгородская область
Белгород
Публикаций - 253, упоминаний - 313
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мацоцкий Сергей 152 9
|Туровский Михаил 19 7
|Шилов Сергей 61 6
|Путин Владимир 1840 5
|Рылов Дмитрий 45 5
|Орловский Виктор 229 5
|Моносов Александр 8 4
|Карачинский Анатолий 74 4
|Юсуфов Виталий 24 3
|Ломоносов Александр 11 3
|Анкилов Константин 62 3
|Нечаев Иван 57 3
|Вексельберг Виктор 102 2
|Кунис Григорий 7 2
|Мельников Александр 63 2
|Патока Андрей 96 2
|Баланова Светлана 29 2
|Таврин Иван 83 2
|Аитов Тимур 47 2
|Галактионова Инесса 45 2
|Макаров Андрей 18 2
|Корниенко Михаил 5 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Лагода Георгий 51 2
|Волков Александр 18 2
|Слизень Виталий 154 2
|Савченко Евгений 6 2
|Ведехин Игорь 23 2
|Белов Александр 69 2
|Греф Герман 212 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Нуралиев Борис 206 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Рязанов Антон 10 1
|Опанасенко Всеволод 103 1
|Маковский Игорь 6 1
|Потапов Владимир 40 1
|Генс Георгий 62 1
|Малышев Сергей 46 1
|Кореш Виктор 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786326, в очереди разбора - 690002.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786326, в очереди разбора - 690002.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru