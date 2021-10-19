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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород


19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 1
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 4
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 1
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 2
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
01.04.2020 «Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов 1
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
21.11.2019 «Яндекс.такси» договорилось с регионами о тестировании электронного путевого листа 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
16.10.2019 МТС предложила скидку 100% на свой самый популярный тариф 1
11.10.2019 ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях 1

Публикаций - 253, упоминаний - 313

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 23
Microsoft Corporation 11628 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 10
3934 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 9
ЛайфТелеком - Телфин 97 9
Yandex - Яндекс 4129 8
SAP SE 3272 8
Синтерра - Synterra 602 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 7
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 6
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 5
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 5
IBM 3677 5
VK - Mail.ru Group 2508 5
ГКС - Группа компаний Систематика 206 4
Ланит ГК 1185 4
Oracle Corporation 3466 4
Sciener - Сайнер 20 4
Facebook 3796 4
Huawei 2750 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
Cisco Systems 2158 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Luxoft - Люксофт 236 4
Nokia Corporation 2546 3
Freshtel 49 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 3
Ericsson 899 3
АйКомИнвест 15 3
Directum - Директум 693 3
Программный продукт ГК 92 3
InterSystems - ИнтерСистемз 74 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
Samsung Electronics 5878 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 15
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 8
Альфа-Банк 1135 7
Почта России ПАО 1586 6
Газпромбанк - ГПБ 696 6
Аэрофлот 496 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
Газпром ПАО 538 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 4
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 4
Евросеть 939 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 4
Бинбанк 184 3
Уралсиб Банк 391 3
Uber 257 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 16 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 223 3
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 3
МРСК Юга - Россети Юг 22 3
Русагро Группа Компаний 143 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 3
Uber Technologies 258 3
Яндекс.Еда 93 3
Яндекс.Такси 271 3
Qiwi 783 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
iGooods 10 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
HeadHunter Group - HH Group 339 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
ВТБ Банк Москвы 379 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
МТС банк 254 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 5
Правительство РФ 2226 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 3
Федеральное казначейство России 766 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 2
Правительство Москвы 660 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 2
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 2
Роснано 456 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 30
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 15
3G - Стандарт мобильной связи 3835 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ИТ-аутсорсинг 685 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Безопасный город 348 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 248 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Google Android 10752 8
Apple iOS 5744 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Microsoft Windows 10 6810 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Superjob 172 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple - App Store 2199 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Exchange 695 3
Linux OS 4386 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 283 2
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
МТС ТВ 37 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Java - Язык программирования 1221 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Google Android TV 173 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
Яндекс Go 50 2
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 2
Apple Pay 385 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
Аскон Компас-3D 67 2
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 2
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Tele2 Praktik 6 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Kaspersky Internet Security 293 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
Мацоцкий Сергей 152 9
Туровский Михаил 19 7
Шилов Сергей 61 6
Путин Владимир 1840 5
Рылов Дмитрий 45 5
Орловский Виктор 229 5
Моносов Александр 8 4
Карачинский Анатолий 74 4
Юсуфов Виталий 24 3
Ломоносов Александр 11 3
Анкилов Константин 62 3
Нечаев Иван 57 3
Вексельберг Виктор 102 2
Кунис Григорий 7 2
Мельников Александр 63 2
Патока Андрей 96 2
Баланова Светлана 29 2
Таврин Иван 83 2
Аитов Тимур 47 2
Галактионова Инесса 45 2
Макаров Андрей 18 2
Корниенко Михаил 5 2
Рудычева Наталья 81 2
Лагода Георгий 51 2
Волков Александр 18 2
Слизень Виталий 154 2
Савченко Евгений 6 2
Ведехин Игорь 23 2
Белов Александр 69 2
Греф Герман 212 1
Озерецковская Светлана 5 1
Нуралиев Борис 206 1
Мишустин Михаил 302 1
Рязанов Антон 10 1
Опанасенко Всеволод 103 1
Маковский Игорь 6 1
Потапов Владимир 40 1
Генс Георгий 62 1
Малышев Сергей 46 1
Кореш Виктор 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 140
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 126
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 93
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 72
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 65
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 62
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 54
Россия - ПФО - Казань 1548 51
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 49
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 47
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 46
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 45
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 42
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 41
Россия - СФО - Новосибирск 2037 41
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 41
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 41
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 41
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 40
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 40
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 39
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 39
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 38
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 37
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 34
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 34
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 211 32
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 31
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 29
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 29
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 29
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 26
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 26
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 24
Россия - ЦФО - Тульская область 760 24
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 24
Россия - Тула 182 23
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 244 23
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 4
Информационное общество - Государственная программа 282 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Федеральное законодательство 254 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 252 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
Русский язык 1028 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 90 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 71 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
Золотое кольцо России 7 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
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