Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород

«Росатом» и Белгород внедрят систему транспортного мониторинга АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развернет в Белгороде программно-аппаратный комплекс подсистемы мониторинга параметров транспортного потока Белгородской агломерации. Проект призван повысить эффективность управления дорожным комплексом, у

В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков , альбомы с изображением видов города Белгорода конца XIX начала ХХ вв. Всего свыше 2000 единиц». В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков В музее уточняют, что среди н

«Мегафон» обеспечит мобильной связью филиал «Макс-М» в Белгороде особое внимание информированию граждан о необходимости прохождения профилактических мероприятий в медицинских организациях области, а также работе с обращениями об организации медпомощи в стационарах Белгорода. Высокая ответственность за качественный и своевременный сервис ОМС обусловила высокие требования и к качеству услуг нашего телеком-партнёра, — заявил заместитель директора по информа

ActiveCloud предоставила облако для администрации Белгорода Компания ActiveCloud провела миграцию в облако портала органов местного самоуправления города Белгорода и связанных с ним ресурсов. Это обеспечило стабильную работу ИТ-сервисов, их высокую доступность для пользователей, а также позволило заказчику оптимизировать расходы на содержание и

За 3 месяца работы сети 4G «МегаФона» в Белгороде рост интернет-трафика составил 65% За 3 месяца работы сети 4G «МегаФона» в Белгороде и пригородах рост интернет-трафика составил 65%, а абоненты установили рекорд по пе

ТТК предоставил интернет Институту региональной кадровой политики в Белгороде Компания ТТК предоставила широкополосный доступ в интернет Областному автономному учреждению (ОАУ) «Институт региональной кадровой политики» в Белгороде. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток») обеспечил институт интернетом на скорости 20 Мбит/с для интерактивного тестирован

«МегаФон» открывает в Белгороде Wi-Fi-остановки Компания «МегаФон» в Белгороде превратила остановку общественного транспорта на ул. Щорса в современный пункт обсл

«Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Белгороде Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает расширять в Белгороде и области покрытие сети HSPA+, позволяющей скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. В областном центре введены в эксплуатацию несколько базовых станций в центральной части город

«Билайн» открыл новый собственный офис в Белгороде с «Билайн» в Белгородской области. В ближайшие месяцы компания откроет еще два салона в универмаге «Белгород» и в ТРЦ «Боше» в Старом Осколе. В новых салонах можно будет получить все услуги, пр

FIT автоматизировала новый гипермаркет «Линия» в Белгороде Компания France Informatique & Technologie (FIT) сообщила об автоматизации нового, 22 по счету гипермаркета сети «Линия» и второго гипермаркета, открытого в Белгороде. Гипермаркет площадью 10 тыс. кв.м открылся в ТРК «МегаГринн». FIT оснастила магазин POS-терминалами, установив линию из 31 высокопроизводительной кассовой системы Omron POS FIT-7000K

«Информсвязь» спроектировала инженерные системы для нового здания международного аэропорта Белгорода авершила работы по проектированию инженерных и информационных систем для международного аэропорта в Белгороде. Аэропорт в Белгороде является запасным аэродром московской воздушной зоны.

МТС приобрела белгородского провайдера «Эльф» нии 100% уставного капитала компаний «Эльф» и «Эфком», предоставляющих услуги фиксированной связи в Белгороде и Белгородской области под брендом «Эльф». По информации оператора, сумма сделки со

«Телфин» дополнил свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода С 20 июня компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода (код 472). Обновленная база позволит абонентам подключить в этом городе полный комплекс телекоммуникационных сервисов и решений «Телфин», направленных на обеспечение эффективности биз

Система «АвтоТрекер» управляет общественным транспортом Белгорода оект выполнен совместно с компанией «Фабрика Информационных Технологий» – официальным дилером РНТ в Белгороде. На каждое транспортное средство были установлены: приемник ГЛОНАСС, комплект борто

«Билайн» запустил «Домашний Интернет» в Белгороде вошла в структуру «ВымпелКома» в начале 2011 г. В 2012 г. всем пользователям проводного интернета в Белгороде также станет доступна услуга «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн» (IPTV).

В Белгороде сдан третий в России энергоэффективный дом Третий в стране энергоэффективный дом сдан в эксплуатацию в Белгороде, сообщает ИА «Бел.Ру». Трехэтажное 18-квартирное здание площадью более 1100 кв.м. построили в микрорайоне «Восточный» по инициативе руководства Фонда содействия реформированию ЖКХ. На

«Энфорта» получила разрешение на эксплуатацию сети в Белгороде «Энфорта» в Белгороде получила разрешение на эксплуатацию сети. Филиал «Энфорты» в Белгороде открылся два месяца назад. Первыми шагами компании в городе стало налаживание бесперебойной работы базовы

«Энфорта» открыла филиал в Белгороде. Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Белгород. «Сегодня в Белгороде активно развивается средний и малый бизнес, - рассказывает коммерческий директор Бе

«Цифровой Диалог» открыл филиал в Белгороде Ростовский системный интегратор «Цифровой Диалог» открыл филиал в центрально-черноземном районе в городе Белгороде. Директором ООО «Цифровой Диалог-Центр» назначен Владимир Кузубов, имеющий большой опыт руководства в отрасли сетевой интеграции. Основной целью создания филиала является оказание усл

Рекламу Tele2 в Белгороде признали ненадлежащей , сообщает РБК. Как пояснили в УФАС, поводом к возбуждению дела послужило заявление Белгородского филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на действия ЗАО «Белгородская сотовая связь», которое размещает в Белгороде рекламные стенды со слоганом «Тele2 всегда дешевле». При сравнении тарифных планов операторов сотовой связи Тele2 и МТС, действующих на территории Белгородской области, установлено, ч

«Синтерра» построила сеть WiMAX в Белгороде Независимый национальный оператор связи Synterra объявил о завершении строительства сети беспроводного широкополосного доступа Synterra WiMAX в Белгороде. Белгородская область входит в пятерку крупнейших промышленных регионов ЦФО. По предварительным данным департамента экономразвития правительства Белгородской области, в 2006 году объе

"Унивекс-Автомотив" автоматизирует офис продаж в Белгороде ктующих для коммерческого транспорта, был завершен проект автоматизации деятельности офиса продаж в Белгороде. В ходе реализации проекта, совместной командой компании NaviCon и заказчика, была

В Белгороде состоялась презентация Центра нанотехнологий вно реализоваться в науке, производстве и повседневной жизни россиян. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко выразил надежду, что Центр окажется востребованным Россией и мировым сообществом, а Белгород превратится в один из ведущих центров наноисследований в стране, став неотъемлемым и важным компонентом научно-технической сферы в 21 веке. После презентации Центра наноструктурных мат

В Белгороде состоялась презентация Центра нанотехнологий вно реализоваться в науке, производстве и повседневной жизни россиян. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко выразил надежду, что Центр окажется востребованным Россией и мировым сообществом, а Белгород превратится в один из ведущих центров наноисследований в стране, став неотъемлемым и важным компонентом научно-технической сферы в 21 веке. После презентации Центра наноструктурных мат

В Белгороде выдан первый сертификат ЭЦП для электронных госзакупок 18 августа 2004 г. в Белгороде состоялась выдача первого сертификата электронно-цифровой подписи (ЭЦП) удостоверяющего центра Ekey.ru для обеспечения электронного документооборота при участии в торгах для госзакупо

"МегаФон" запустил сети в Липецке, Тамбове и Белгороде ОАО "МегаФон" начало подключение абонентов к своей сети в трех областях юга Центрального округа России - в Липецке, Тамбове и Белгороде. Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Мобиком-Центр", являющегося оператором компании "МегаФон" в Центральном лицензионном округе, на первом этапе связью будут обеспечены жители областных