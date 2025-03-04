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Серебряный дождь

Серебряный дождь

04.03.2025 В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT 1
15.03.2019 В «умных» колонках с Алисой появилось радио 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
22.12.2015 Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война 1
09.06.2015 «Яндекс» под давлением радиостанций закрыл раздел в новом сервисе 1
29.01.2009 «РуСат» обеспечил радиовещание в регионах 3
17.11.2006 Для абонентов "МегаФона " запущено "Мобильное радио" 1
05.10.2005 Интернет-2 будет работать в 100 раз быстрее 1
31.03.2005 ТВ-программы теперь можно записать через интернет 1
26.06.2002 "Серебряная Калоша" пошла с молотка 1
10.06.2002 Неделя в Сети: Интерактивный футбол, Германия vs Microsoft, интернет под колпаком 1
30.05.2002 Corbina telecom и радиостанция "Серебряный дождь" проведут прямые телефонные трансляции футбольных матчей российской сборной на чемпионате мира 2

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Серебряный дождь и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 4
Yandex - Яндекс 7456 3
МегаФон 8978 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Microsoft Corporation 24690 1
InfoWatch - Инфовотч 1025 1
Oracle Corporation 6716 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Yahoo! 3698 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Питерская группа связистов 435 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
IDT 59 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 1
ODS - Open Data Science 6 1
РуСат 59 1
Data Mining Labs - Дата Минер Лабс 3 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 33 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2403 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1644 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1368 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Runa Capital 158 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3356 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 31 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1131 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3792 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9353 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16054 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2935 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27983 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7122 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24627 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2965 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9236 1
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Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 493 1
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3977 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11702 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7168 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4116 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Яндекс.Радио 12 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 2
Google Android 14087 1
Apple iOS 7857 1
Linux OS 10044 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2984 1
Яндекс.Маркет 960 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 643 1
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 261 1
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Яндекс.Эфир 18 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 553 1
Yandex DeepHD - Яндекс DeepHD 1 1
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Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Горбатько Александр 105 1
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Соловьев Владимир 106 1
Молодых Владимир 28 1
Манджиков Очир 56 1
Попов Андрей 111 1
Сахаров Александр 75 1
Дмитриев Александр 35 1
Андреев Алексей 22 1
Педоренко Андрей 42 1
Горбач Константин 3 1
Шебалков Михаил 6 1
Шишкин Сергей 9 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Натекин Алексей 7 1
Овчинников Борис 129 1
Носик Антон 106 1
Малов Дмитрий 12 1
Давлетханов Марат 12 1
Рущин Дмитрий 2 1
Плотников Михаил 1 1
Виноградов Константин 6 1
Дубровин Александр 5 1
Тихомирова Екатерина 4 1
Перетурин Владимир 1 1
Wirth Michael - Вирт Майкл 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
Германия - Федеративная Республика 12713 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 707 1
Перу - Республика 279 1
Мировой океан - World Ocean 510 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4697 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 2
Спорт - Футбол 649 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4876 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4395 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8799 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6444 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 222 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1267 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5882 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3180 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1267 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11018 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1598 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6966 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7678 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8102 1
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Металлы - Серебро - Silver 758 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1559 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2109 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6195 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1905 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1747 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 3
РМГ - Русское радио 13 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1902 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
РБК ТВ - телеканал 81 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 284 1
Рен ТВ - телеканал 70 1
Известия ИД 634 1
New retail 2 1
Деловой Петербург 31 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
ComputerWorld 144 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 1
Росбалт ИА 60 1
Петербург Online 7 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 15 1
Аналитический банковский журнал 12 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 10 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2451 1
Серебряная Калоша 1 1
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