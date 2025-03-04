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Серебряный дождь
Серебряный дождь и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбатько Александр 105 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Молодых Владимир 28 1
|Манджиков Очир 56 1
|Попов Андрей 111 1
|Сахаров Александр 75 1
|Дмитриев Александр 35 1
|Андреев Алексей 22 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Горбач Константин 3 1
|Шебалков Михаил 6 1
|Шишкин Сергей 9 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Натекин Алексей 7 1
|Овчинников Борис 129 1
|Носик Антон 106 1
|Малов Дмитрий 12 1
|Давлетханов Марат 12 1
|Рущин Дмитрий 2 1
|Плотников Михаил 1 1
|Виноградов Константин 6 1
|Дубровин Александр 5 1
|Тихомирова Екатерина 4 1
|Перетурин Владимир 1 1
|Wirth Michael - Вирт Майкл 5 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
|РГДБ - Российская государственная детская библиотека 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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