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PoP Point of Presence Точки присутствия
СОБЫТИЯ
|25.07.2025
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K-pop для взрослых: тренд на корейскую музыку перекинулся с зумеров на миллениалов
Москвичи стали чаще интересоваться корейской культурой и жанром K-pop: за I полугодие 2025 г. трафик на тематические сайты вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. При это
|11.04.2023
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Вера Баева, #CloudMTS: «Мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений»
. Мы расширяем географию зон доступности облака кратно. Market.CNews: Что именно представляет собой точка присутствия облачного оператора в регионе? Как работает оборудование, как распределены
|23.09.2021
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G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе
столицах Армении и Азербайджана: в Ереване и Баку, а также запустила дополнительный кластер CDN в Казани. В Ереване ЦОД позволяет доставлять контент с задержками около 5 мс. Среднее время отклика для точки присутствия в Баку составляет 25 мс. По данным Citrix, независимой аналитической системы мониторинга производительности CDN, решение G-Core Labs обеспечивает самую быструю доставку контен
|20.07.2021
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Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера
поставщика отображает понятие «точка присутствия». Этот показатель принято обозначать аббревиатурой PoP (Point of Presence) — непосредственно географическая точка расположения оборудования. При
|23.06.2021
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Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России
, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве и Санкт-Петербурге, подключив российский сегмент к глобальной сети класса Tier
|15.02.2019
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Выпущен смартфон с «самой большой в мире батареей». Время работы в режиме ожидания 50 дней
Впечатляющая автономность Компания Avenir Telecom провела предварительный анонс нового смартфона под брендом Energizer – Power Max P18K Pop с аккумулятором емкостью 18 000 мАч, сообщило издание Business Wire. Модель пока не имеет аналогов в мире, так как даже третий эшелон китайских производителей смартфонов не предлагает гадже
|11.10.2018
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TECNO Mobile представила смартфон POP 1S Pro в России
TECNO Mobile представила на российском рынке новую модель POP 1S Pro – полноэкранный смартфон с Face ID и сканером отпечатков пальцев. POP 1S Pro получил большой экран 5.5” FullView с 2,5D-стеклом и соотношением сторон 18:9. Современный четырех
|10.04.2017
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Italdesign и Airbus представили модульную концепцию электрической транспортной системы Pop.Up
Компании Italdesign и Airbus впервые представили Pop.Up — модульную концепцию полностью электрической транспортной системы с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Система призвана снизить нагрузку на узлы с наибольшим скоплением транспорта в
|19.02.2013
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«МегаФон» начал продажи смартфонов Alcatel One Touch S’Pop и X’Pop
«МегаФон» начал продажи новых смартфонов Alcatel серии One Touch Pop. Смартфон Alcatel One Touch X’Pop имеет 4,5 дюймовый qHD дисплей, двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 5 Мпикс камеру с автофокусом и возможно
|03.08.2011
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Facebook купила сервис для создания цифровых книг Push Pop Press
Социальная сеть Facebook объявила о приобретении стартапа Push Pop Press. Финансовые условия сделки не раскрываются. Сервис Push Pop Press помогает авторам и издателям литературы легко конвертировать книги в форматы, удобные для iPad и iPhone. Старт
|28.12.2001
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Jupiter Media Metrix перестанет учитывать трафик, создаваемый pop-up-рекламой
мпания Jupiter Media Metrix, специализирующаяся на организации исследований и измерений в интернете, сообщила в среду, что отныне при подсчете трафика сайтов она не будет учитывать результат действия pop-up-рекламы. Pop-up-реклама основана на автоматическом открытии нового окна браузера, в котором загружается рекламируемый сайт. Использование подобной рекламы, по мнению аналитиков ко
|23.07.2001
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Pop-under: высокие рейтинги или высокая отдача?
из NetRatings ставят X10.com всего на 116 место. И ту, и другую сторону трудно обвинить в предвзятости или некомпетентности - просто для своей рекламы сайт использует довольно спорный формат рекламы "pop-under". Этот формат очень похож на "всплывающие окошки" pop-up, которые изначально использовались в онлайновой порно-индустрии. При этом pop-up открывается обычно небольшим ок
|23.10.2000
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Голливуду не удается заработать в Сети
В прошлом году Спилберг объединился с другим известным режисером — Роном Ховардом, поставившим фильмы "Splash" и "Аполлон 13" — для создания Pop.com. Щедрое финансирование проекта обеспечивал Пол Аллен — один из двух основателей корпорации Microsoft, миллиардер и активист электронного бизнеса. Кроме уже названных Мартина и Мерфи, ра
|07.09.2000
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Pop.com закрылся, не успев открыться
Этот год был особенным для сайта развлечений Pop.com, принадлежащего DreamWorks SKG и Imagine Entertainment. На этой неделе Pop.com вынужден был уволить часть сотрудников под предлогом того, что еще не была выработана основная моде
PoP и организации, системы, технологии, персоны:
|Самошкин Дмитрий 20 7
|Лямин Александр 75 6
|Набоков Сергей 27 4
|Mattes Ben - Мэттс Бен 4 4
|Москалева Татьяна 73 3
|Щебетов Сергей 34 3
|Лысаков Сергей 7 3
|Солодухин Константин 119 3
|Свидерский Евгений 77 3
|Вахтин Александр 8 3
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 3
|Кулаков Павел 29 2
|Квашук Сергей 14 2
|Колпаков Антон 57 2
|Григорьева Евгения 60 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Аксенов Евгений 20 2
|Речменский Игорь 21 2
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Любимов Олег 57 2
|Коробов Евгений 31 2
|Албычев Александр 168 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Willner Guy - Вилнер Гай 15 2
|Allen Paul - Аллен Пол 125 2
|Гук Андрей 41 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Алексеева Марина 26 2
|Андреев Артем 11 2
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Закоржевский Вячеслав 94 1
|Кононовалов Олег 1 1
|Шурыгин Михаил 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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