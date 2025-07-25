K-pop для взрослых: тренд на корейскую музыку перекинулся с зумеров на миллениалов Москвичи стали чаще интересоваться корейской культурой и жанром K-pop: за I полугодие 2025 г. трафик на тематические сайты вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. При это

Вера Баева, #CloudMTS: «Мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений» . Мы расширяем географию зон доступности облака кратно. Market.CNews: Что именно представляет собой точка присутствия облачного оператора в регионе? Как работает оборудование, как распределены

G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе столицах Армении и Азербайджана: в Ереване и Баку, а также запустила дополнительный кластер CDN в Казани. В Ереване ЦОД позволяет доставлять контент с задержками около 5 мс. Среднее время отклика для точки присутствия в Баку составляет 25 мс. По данным Citrix, независимой аналитической системы мониторинга производительности CDN, решение G-Core Labs обеспечивает самую быструю доставку контен

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера поставщика отображает понятие «точка присутствия». Этот показатель принято обозначать аббревиатурой PoP (Point of Presence) — непосредственно географическая точка расположения оборудования. При

Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России , так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве и Санкт-Петербурге, подключив российский сегмент к глобальной сети класса Tier

Выпущен смартфон с «самой большой в мире батареей». Время работы в режиме ожидания 50 дней Впечатляющая автономность Компания Avenir Telecom провела предварительный анонс нового смартфона под брендом Energizer – Power Max P18K Pop с аккумулятором емкостью 18 000 мАч, сообщило издание Business Wire. Модель пока не имеет аналогов в мире, так как даже третий эшелон китайских производителей смартфонов не предлагает гадже

TECNO Mobile представила смартфон POP 1S Pro в России TECNO Mobile представила на российском рынке новую модель POP 1S Pro – полноэкранный смартфон с Face ID и сканером отпечатков пальцев. POP 1S Pro получил большой экран 5.5” FullView с 2,5D-стеклом и соотношением сторон 18:9. Современный четырех

Italdesign и Airbus представили модульную концепцию электрической транспортной системы Pop.Up Компании Italdesign и Airbus впервые представили Pop.Up — модульную концепцию полностью электрической транспортной системы с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Система призвана снизить нагрузку на узлы с наибольшим скоплением транспорта в

«МегаФон» начал продажи смартфонов Alcatel One Touch S’Pop и X’Pop «МегаФон» начал продажи новых смартфонов Alcatel серии One Touch Pop. Смартфон Alcatel One Touch X’Pop имеет 4,5 дюймовый qHD дисплей, двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 5 Мпикс камеру с автофокусом и возможно

Facebook купила сервис для создания цифровых книг Push Pop Press Социальная сеть Facebook объявила о приобретении стартапа Push Pop Press. Финансовые условия сделки не раскрываются. Сервис Push Pop Press помогает авторам и издателям литературы легко конвертировать книги в форматы, удобные для iPad и iPhone. Старт

Jupiter Media Metrix перестанет учитывать трафик, создаваемый pop-up-рекламой мпания Jupiter Media Metrix, специализирующаяся на организации исследований и измерений в интернете, сообщила в среду, что отныне при подсчете трафика сайтов она не будет учитывать результат действия pop-up-рекламы. Pop-up-реклама основана на автоматическом открытии нового окна браузера, в котором загружается рекламируемый сайт. Использование подобной рекламы, по мнению аналитиков ко

Pop-under: высокие рейтинги или высокая отдача? из NetRatings ставят X10.com всего на 116 место. И ту, и другую сторону трудно обвинить в предвзятости или некомпетентности - просто для своей рекламы сайт использует довольно спорный формат рекламы "pop-under". Этот формат очень похож на "всплывающие окошки" pop-up, которые изначально использовались в онлайновой порно-индустрии. При этом pop-up открывается обычно небольшим ок

Голливуду не удается заработать в Сети В прошлом году Спилберг объединился с другим известным режисером — Роном Ховардом, поставившим фильмы "Splash" и "Аполлон 13" — для создания Pop.com. Щедрое финансирование проекта обеспечивал Пол Аллен — один из двух основателей корпорации Microsoft, миллиардер и активист электронного бизнеса. Кроме уже названных Мартина и Мерфи, ра