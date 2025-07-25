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Индексная книга (каталог) CNews*
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PoP Point of Presence Точки присутствия

СОБЫТИЯ


25.07.2025 K-pop для взрослых: тренд на корейскую музыку перекинулся с зумеров на миллениалов

Москвичи стали чаще интересоваться корейской культурой и жанром K-pop: за I полугодие 2025 г. трафик на тематические сайты вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. При это
11.04.2023 Вера Баева, #CloudMTS: «Мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений»

. Мы расширяем географию зон доступности облака кратно. Market.CNews: Что именно представляет собой точка присутствия облачного оператора в регионе? Как работает оборудование, как распределены

23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе

столицах Армении и Азербайджана: в Ереване и Баку, а также запустила дополнительный кластер CDN в Казани. В Ереване ЦОД позволяет доставлять контент с задержками около 5 мс. Среднее время отклика для точки присутствия в Баку составляет 25 мс. По данным Citrix, независимой аналитической системы мониторинга производительности CDN, решение G-Core Labs обеспечивает самую быструю доставку контен
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

поставщика отображает понятие «точка присутствия». Этот показатель принято обозначать аббревиатурой PoP (Point of Presence) — непосредственно географическая точка расположения оборудования. При
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России

, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве и Санкт-Петербурге, подключив российский сегмент к глобальной сети класса Tier

15.02.2019 Выпущен смартфон с «самой большой в мире батареей». Время работы в режиме ожидания 50 дней

Впечатляющая автономность Компания Avenir Telecom провела предварительный анонс нового смартфона под брендом Energizer – Power Max P18K Pop с аккумулятором емкостью 18 000 мАч, сообщило издание Business Wire. Модель пока не имеет аналогов в мире, так как даже третий эшелон китайских производителей смартфонов не предлагает гадже
11.10.2018 TECNO Mobile представила смартфон POP 1S Pro в России

TECNO Mobile представила на российском рынке новую модель POP 1S Pro – полноэкранный смартфон с Face ID и сканером отпечатков пальцев. POP 1S Pro получил большой экран 5.5” FullView с 2,5D-стеклом и соотношением сторон 18:9. Современный четырех
10.04.2017 Italdesign и Airbus представили модульную концепцию электрической транспортной системы Pop.Up

Компании Italdesign и Airbus впервые представили Pop.Up — модульную концепцию полностью электрической транспортной системы с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Система призвана снизить нагрузку на узлы с наибольшим скоплением транспорта в

19.02.2013 «МегаФон» начал продажи смартфонов Alcatel One Touch S’Pop и X’Pop

«МегаФон» начал продажи новых смартфонов Alcatel серии One Touch Pop. Смартфон Alcatel One Touch X’Pop имеет 4,5 дюймовый qHD дисплей, двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 5 Мпикс камеру с автофокусом и возможно
03.08.2011 Facebook купила сервис для создания цифровых книг Push Pop Press

Социальная сеть Facebook объявила о приобретении стартапа Push Pop Press. Финансовые условия сделки не раскрываются. Сервис Push Pop Press помогает авторам и издателям литературы легко конвертировать книги в форматы, удобные для iPad и iPhone. Старт
28.12.2001 Jupiter Media Metrix перестанет учитывать трафик, создаваемый pop-up-рекламой

мпания Jupiter Media Metrix, специализирующаяся на организации исследований и измерений в интернете, сообщила в среду, что отныне при подсчете трафика сайтов она не будет учитывать результат действия pop-up-рекламы. Pop-up-реклама основана на автоматическом открытии нового окна браузера, в котором загружается рекламируемый сайт. Использование подобной рекламы, по мнению аналитиков ко
23.07.2001 Pop-under: высокие рейтинги или высокая отдача?

из NetRatings ставят X10.com всего на 116 место. И ту, и другую сторону трудно обвинить в предвзятости или некомпетентности - просто для своей рекламы сайт использует довольно спорный формат рекламы "pop-under". Этот формат очень похож на "всплывающие окошки" pop-up, которые изначально использовались в онлайновой порно-индустрии. При этом pop-up открывается обычно небольшим ок
23.10.2000 Голливуду не удается заработать в Сети

В прошлом году Спилберг объединился с другим известным режисером — Роном Ховардом, поставившим фильмы "Splash" и "Аполлон 13" — для создания Pop.com. Щедрое финансирование проекта обеспечивал Пол Аллен — один из двух основателей корпорации Microsoft, миллиардер и активист электронного бизнеса. Кроме уже названных Мартина и Мерфи, ра
07.09.2000 Pop.com закрылся, не успев открыться

Этот год был особенным для сайта развлечений Pop.com, принадлежащего DreamWorks SKG и Imagine Entertainment. На этой неделе Pop.com вынужден был уволить часть сотрудников под предлогом того, что еще не была выработана основная моде

Публикаций - 322, упоминаний - 339

PoP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 28
Ростелеком 10948 25
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 20
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 17
Samsung Electronics 11064 16
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
G-Core Labs 74 13
Broadcom - VMware 2610 12
Google LLC 12688 12
Cisco Systems 5372 11
Intel Corporation 12811 11
Citrix Systems 868 11
9594 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 9
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Yandex - Яндекс 9216 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Apple Inc 13154 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Huawei 4676 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
LG Electronics 3735 7
Oracle Corporation 7074 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
Philips 2099 7
IXcellerate - Икселерейт 153 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 7
Yahoo! 3726 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
WaveCrest Group 9 6
МегаФон 10742 6
Dell EMC 5180 6
HP Inc. 5883 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Связной ГК 1401 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
UPS 216 4
Евросеть 1421 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Carl Zeiss AG 307 3
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 3
Империя-Фарма 91 2
Менатеп - Menatep 39 2
Ланрусинвест Промышленная группа 7 2
DreamWorks Pictures - DreamWorks SKG - DreamWorks Studios 10 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Совкомбанк Совесть 279 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 1
Ferrari NV 159 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Diesel 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
LATAM Airlines Group 12 1
Линия жизни 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 9 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 68
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 60
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 35
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 33
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 32
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 32
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 27
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 250 25
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 24
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 24
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 23
Эквалайзер - Equalize - темброблок 521 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 21
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 20
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 20
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 24
Microsoft Windows 16882 24
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 24
Microsoft Windows 2000 8678 13
Linux OS 11533 12
Microsoft Outlook 1506 12
Samsung SVR-диктофон 464 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Google Android 15243 9
Google - Gmail 1021 9
Apple iPhone 6 4861 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
Microsoft Office 4170 8
Nokia Nseries 538 7
Apple iPad 4011 7
Apple macOS 2419 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
Microsoft Azure 1526 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Nokia Symbian OS 1411 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Microsoft Office 365 1042 6
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 5
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Apple iOS 8583 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 5
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 37 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Microsoft Windows 98 452 4
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 4
Siemens A - Siemens AX - серия мобильных телефонов 25 4
Самошкин Дмитрий 20 7
Лямин Александр 75 6
Набоков Сергей 27 4
Mattes Ben - Мэттс Бен 4 4
Москалева Татьяна 73 3
Щебетов Сергей 34 3
Лысаков Сергей 7 3
Солодухин Константин 119 3
Свидерский Евгений 77 3
Вахтин Александр 8 3
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 3
Кулаков Павел 29 2
Квашук Сергей 14 2
Колпаков Антон 57 2
Григорьева Евгения 60 2
Ксенин Алекс 311 2
Зобнина Маргарита 54 2
Аксенов Евгений 20 2
Речменский Игорь 21 2
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
Зайцев Михаил 345 2
Любимов Олег 57 2
Коробов Евгений 31 2
Албычев Александр 168 2
Шевченко Владимир 153 2
Willner Guy - Вилнер Гай 15 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Гук Андрей 41 2
Малафеев Андрей 52 2
Алексеева Марина 26 2
Андреев Артем 11 2
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Закоржевский Вячеслав 94 1
Кононовалов Олег 1 1
Шурыгин Михаил 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 55
Европа 24964 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Азия - Азиатский регион 5920 35
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 21
Великобритания - Лондон 2432 19
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 19
Япония 13807 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Нидерланды - Амстердам 630 16
Казахстан - Республика 6048 15
Южная Корея - Республика 7052 14
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Ирландия - Республика 1051 7
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
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Аренда 2687 15
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