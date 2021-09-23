G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, открыла новые точки CDN столицах Армении и Азербайджана: в Ереване и Баку, а также запустила дополнительный кластер CDN в Казани.

В Ереване ЦОД позволяет доставлять контент с задержками около 5 мс. Среднее время отклика для точки присутствия в Баку составляет 25 мс. По данным Citrix, независимой аналитической системы мониторинга производительности CDN, решение G-Core Labs обеспечивает самую быструю доставку контента на рынке СНГ. В России с запуском новой локации в Казани, столице Республики Татарстан, среднее время отклика удалось снизить до 15 мс по данным независимой аналитической системы Citrix.

«В 2021 г. мы усилили нашу инфраструктуру в СНГ. Запуск трех новых локаций позволил установить новые рекорды по скорости доставки контента в этом регионе среди локальных и между-народных провайдеров. Быстрая отдача контента в целом важна для любого онлайн-бизнеса. Ускорение веб-сайта способствует увеличению конверсии, а предзагрузка контента позволяет также разгрузить собственную инфраструктуру клиента», — отмечает Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

Глобальная сеть доставки контента компании поддерживает протоколы HTTP/2, IPv6,TLS 1.3, HLS, а также обеспечивает возможности гибких настроек системы, в том числе расширенные параметры кеширования. Безопасность контента обеспечивают редирект на HTTPS, гибкие политики доступа, бес-платные сертификаты Let’s Encrypt и возможность доступа по ключу.

CDN компании насчитывает 120+ точек присутствия более чем в 100 городах по всему миру. Глобальная архитектура сети спроектирована экспертами по высоконагруженным системам, она выдерживает всплески посещаемости на ресурсах. Суммарная ёмкость сети превышает 75+ Тбит/с.

В ближайших планах G-Core Labs открытие точки в Узбекистане. Также компания продолжает расширять сетевые мощности в существующих локациях, чтобы обеспечить клиентам конкурентное пре-имущество в скорости доставки контента по всему миру.