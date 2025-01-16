301 редирект используется для постоянного перенаправления посетителей веб-ресурса и поисковых систем на другой адрес, который отличается от запрашиваемого. Этот ответ сервера (301) будет означать, что прошлый URL больше не актуален, так как страница была перемещена. Когда Google или Яндекс повторно проиндексируют страницы сайта и «увидят» редирект 301, произойдет пересмотр позиций ранее проиндексированной страницы, она будет заменена в выдаче на новую. При этом, вес страницы с 301 кодом ответа сервера будет частично передан новой, той, на которую происходит перенаправление.