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Индексная книга (каталог) CNews*
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Website Redirect (301) редирект


301 редирект используется для постоянного перенаправления посетителей веб-ресурса и поисковых систем на другой адрес, который отличается от запрашиваемого. Этот ответ сервера (301) будет означать, что прошлый URL больше не актуален, так как страница была перемещена. Когда Google или Яндекс повторно проиндексируют страницы сайта и «увидят» редирект 301, произойдет пересмотр позиций ранее проиндексированной страницы, она будет заменена в выдаче на новую. При этом, вес страницы с 301 кодом ответа сервера будет частично передан новой, той, на которую происходит перенаправление.

 


16.01.2025 Слабая защита позволяет выжимать из чат-ботов Microsoft конфиденциальные данные 1
22.07.2024 Google «убивает» знаменитый сервис Goo.gl. Миллионы коротких ссылок перестанут работать одномоментно 1
22.03.2024 Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) 1
30.11.2023 CloudPayments вывела на рынок новый продукт для онлайн-образования 1
24.11.2021 Виртуализация рабочих столов Tionix VDI получила масштабное обновление 1
15.10.2021 Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail 1
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
15.09.2021 В «Госуслугах» «дыра»: Сайт перенаправляет пользователей к мошенникам 1
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
20.02.2020 Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества 1
22.11.2018 Впервые в российской истории прокуратуру наказали рублем за блокировку сайта 1
10.07.2017 Parallels представила RAS 16.0 для малого и среднего бизнеса 1
22.06.2017 В России на несколько часов заблокировали Google 1
20.06.2017 Nokia начала продавать гаджеты для похудения 1
31.08.2016 Google отказалась устранять уязвимость на собственной главной странице. Видео 1
14.10.2015 Торрент-трекеры в России впервые заблокированы пожизненно 1
07.03.2013 Google закрывает легендарный сервис 1
19.10.2012 Мобильный сайт становится залогом успеха онлайн-магазина 1
08.08.2011 Трояны атакуют пользователей Counter-Strike 1
11.04.2011 Март 2011: киберпреступники под видом сообщений о трагедии в Японии распространяли вредоносное ПО 1
03.03.2011 Угрозы февраля: усовершенствованные drive-by атаки и новые трояны для Android 1
04.02.2011 «Лаборатория Касперского»: обзор вирусной активности за январь 2011 г. 1
20.07.2010 Google получил лицензию в Китае, подчинившись правительству 1
19.04.2010 Gmail подвергся массовому взлому почтовых ящиков 1
17.11.2008 Microsoft открыла глобальный интернет-магазин 1
25.07.2008 Одноклассники заспамили Рунет 1
02.06.2008 Хакеры атаковали 10 тыс. сайтов в связи с объединением Петербурга и области 1
08.02.2008 В первый день 2008 г. спам занял 97,3% почтового трафика 1
03.11.2003 Lycos забудет русский язык 1
11.09.2002 Трагедия 11-го сентября глазами рядового интернетчика 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Website Redirect (301) и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
Microsoft Corporation 24624 4
Yandex - Яндекс 7339 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Telegram Group 1983 2
Apple Inc 12100 2
BBK Electronics Corp 313 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
Citrix Systems 812 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
GitHub 814 1
X Corp - Twitter 2845 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Adobe Systems 1549 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 13 1
PayPal 654 1
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
HMD Global - Nokia 133 1
Valve Software 207 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
G-Core Labs 73 1
Webmoney 542 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 153 1
FIH Mobile 14 1
Best Buy 215 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
eBay Inc 1619 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Visa International 1949 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
NanduQ - Qiwi 996 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Sony Music Entertainment 158 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
WMG - Warner Music Group 209 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
Website URL - Uniform Resource Locator 875 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 3
Microsoft Windows API 302 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
Google Android 13994 5
Oracle Java - язык программирования 3075 4
Linux OS 9936 4
Google Gmail 946 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 4
Apple iOS 7809 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Microsoft Windows 15656 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 3
Google Chrome - браузер 1561 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
TinyURL 9 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Office 3734 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft Office Word 776 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Microsoft Azure 1408 1
Baidu 283 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 125 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
Google Calendar - Google Календарь 81 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 82 1
Бедеров Игорь 54 1
Зубарев Яков 24 1
Роднянская Регина 1 1
Солопова Ульяна 5 1
Каргалев Ярослав 21 1
Зуев Илья 7 1
Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Дарбинян Саркис 37 1
Литреев Александр 4 1
Себрант Андрей 23 1
Тонкошкуров Николай 1 1
Гришин Алексей 26 1
Кузьмин Максим 9 1
Масхадов Аслан 6 1
Бодров Сергей 3 1
Вальехо Борис 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Япония 13282 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Украина 7608 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Индия - Bharat 5432 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Израиль 2730 2
Армения - Ереван 199 1
Китай - Тайвань 3984 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Грузия 1240 1
Испания - Королевство 3706 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Армения - Республика 2280 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Казахстан - Республика 5525 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Европа 21767 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Канада 4881 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Палестина 91 1
Ливан - Ливанская Республика 189 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Английский язык 6634 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 2
Азартные игры - Казино 320 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 160 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Аренда 2416 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
GQ 21 3
РИА Новости 917 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
AP - Associated Press 2004 1
VentureBeat 90 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
NBC News 182 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
Cybersecurity & Co - Сайберсекьюрити и Ко - telegram-канал 1 1
NakedNews 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Forrester Research 821 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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