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«МегаФон»: злоумышленники нацелились на сайты компаний для обмана российских пользователей

С начала 2025 г. мошенники стали чаще использовать легитимные сайты для реализации фишинговых схем с целью кражи личных данных и средств россиян. Наиболее распространенными сценариями стали переадресация пользователей на фишинговые ресурсы и размещение поддельных страниц на официальных порталах компаний. Таковы результаты совместного анализа, проведенного экспертами «Лаборатории Касперского» и «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора выявили тренд, при котором мошенники используют уязвимости в работе корпоративных сайтов и настраивают переадресацию с них на фишинговые страницы. Далее злоумышленники распространяют ссылку на одну из легитимных страниц этого сайта. Список получателей таких email, сообщений в мессенджерах или push-уведомлений может быть как случайный, так и состоять из числа клиентов атакованной компании. Получатели не подозревают, что от имени известного им бренда действуют мошенники, и зачастую не видят, как при переходе срабатывает редирект на поддельный ресурс. Защитные решения «МегаФона» детектируют попытки пользователей посетить выявленные фишинговые сайты и уведомляют об опасности. Но абоненты могут игнорировать предупреждения и, в таком случае, рискуют стать жертвами мошенников.

Другие похожие схемы, в которых злоумышленники также используют легитимные сайты для своих целей, выявили и специалисты «Лаборатории Касперского». По данным* компании, за первые два месяца 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество заблокированных попыток перехода российских пользователей на поддельные страницы, размещенные на атакованных легитимных порталах, возросло примерно в три раза и составило несколько сотен тысяч. Злоумышленники применяют такой метод, чтобы не регистрировать собственные домены и избегать обнаружения защитными решениями. Фишеры могут пытаться получить доступ как к заброшенным, так и небольшим действующим порталам с низкой посещаемостью, чтобы разместить там фальшивую страницу.

«Мошенникам не важна популярность и тематика сайтов — фишинговые ссылки они, как правило, рассылают по почте и в мессенджерах. Например, мы видели фишинговую страницу, которая мимикрировала под окно для входа в электронную почту. Она была размещена на иностранном образовательном сайте для детей, — сказала Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского». — Чтобы получить доступ к легитимным сайтам, атакующие могут использовать уязвимости, красть аккаунты администраторов, подбирая слабые пароли или пользуясь утекшими данными. Для публикации фишинговой страницы злоумышленникам достаточно войти в скомпрометированную учетную запись. Это еще раз доказывает, что представителям даже небольших компаний важно уделять должное внимание защите своих сайтов, а пользователям — быть внимательными в сети и использовать защитные решения».

«Повышение уровня киберграмотности пользователей и совершенствование инструментов защиты вынуждают мошенников изобретать новые способы обмана. Стать жертвой рискует не только клиент, но и бизнес. Взломанный корпоративный сайт, ставший частью мошеннической схемы, может нанести удар по самой компании и повлечь за собой юридические и репутационные риски. Владельцам ресурсов необходимо проводить аудит уязвимости и следить за актуальностью ПО, систем управления, регулярно менять пароли для доступа администраторов сайтов. Защитные решения «МегаФона», основанные, в том числе, на анализе big data, позволяют выстраивать защиту от интернет-мошенничества как для бизнеса, так и для собственных абонентов», — сказал Сергей Хренов, директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона».

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь-февраль 2024 г. и январь-февраль 2025 г.

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