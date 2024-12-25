Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Свистунова Ольга



25.12.2024 «Лаборатории Касперского»: злоумышленники выманивают криптовалюту в комментариях под видео на YouTube 1
10.12.2024 Бонусный фишинг: «Лаборатория Касперского» обнаружила схему кражи данных у юных геймеров 1
10.12.2024 Мошенники крадут данные и деньги у пользователей под видом предоплаты услуг 1
19.11.2024 Придуман новый тип угона аккаунтов Telegram у россиян 1
17.07.2024 Злоумышленники воруют аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat 1
01.07.2024 «Лаборатория Касперского» раскрыла детали новой схемы кражи криптовалюты и аккаунтов в Telegram 1
25.06.2024 «Лаборатория Касперского»: как мошенники используют OTP-боты для обхода двухфакторной аутентификации 1
24.05.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по заработку криптовалюты на беге 1
25.04.2024 В Telegram найдена мошенническая пирамида из криптовалюты TON по образцу 1990-х годов 1
24.04.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по «заработку» на криптовалюте TON в Telegram 1
21.11.2023 Цена скидки: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали популярные схемы онлайн-мошенничества в «черную пятницу» 1
28.09.2023 Злоумышленники воруют Telegram-аккаунты блогеров под видом представителей партнёрской программы 1
24.08.2023 Обмену и возврату не подлежит: злоумышленники выманивают деньги под видом обмена валюты в Telegram-боте 1
11.08.2023 Новый уровень сложности: телефонные мошенники умело притворяются коллегами и в мессенджере просят не игнорировать предстоящие звонки 1
31.07.2023 Тревел-эксперты и специалисты по кибербезопасности предупредили о ловушках для туристов в период летних отпусков 1
14.07.2023 Злоумышленники обновили популярную схему кражи аккаунтов в Telegram 1
09.06.2023 Злоумышленники выманивают деньги через «умный» чат-бот для поиска интимных фотографий в Telegram 1
05.06.2023 Мошенники предлагают зарабатывать на расшифровке аудиозаписей 1
20.04.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую схему онлайн-мошенничества, нацеленную на русскоязычных школьников 1
13.04.2023 Telegram для взрослых: злоумышленники используют новые легенды для кражи аккаунтов в популярном мессенджере 1
06.04.2023 «Лаборатория Касперского» проанализировала рынок фишинга в Telegram-каналах 1
14.03.2023 Фишеры стали меньше атаковать российских пользователей в доменной зоне .ru 1
16.02.2023 В начале 2023 г. злоумышленники продолжают активно атаковать пользователей Telegram 1
23.11.2022 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники подделывают сервисы для оплаты покупок частями 1
12.10.2022 Злоумышленники имитируют проблемы с Windows и обманом вынуждают русскоязычных пользователей перезвонить им 1
12.07.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, как фишинг распространяется через мессенджеры 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Свистунова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 26
Telegram Group 1983 18
VK - Mail.ru Group 3455 2
Microsoft Corporation 24625 1
GitHub 814 1
Roblox Corporation 39 1
Apple Inc 12100 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
Мантера ГК 1 1
Сочи парк отель 2 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 26
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 22
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 14
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 9
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 6
Website URL - Uniform Resource Locator 876 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 4
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Оповещение и уведомление - Notification 4606 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Социальная инженерия - Вишинг - Vishing - Voice phishing - Голосовой фишинг 21 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 140 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 133 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 8
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Kaspersky Internet Security 457 2
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 37 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 51 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 2
Google Android 13994 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Microsoft Windows 11 537 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Windows 10 1758 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 73 1
Microsoft Windows 15657 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 97 1
Google YouTube Shorts 14 1
Google VirusTotal 80 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 24 1
Денисов Денис 6 1
Голованов Сергей 60 1
Дуров Павел 291 1
Игнатова Ружа 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 13
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 72 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 7
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 2
Запугивание и шантаж 110 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Английский язык 6634 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - финансовые пирамиды 51 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Solana 21 1
Аренда 2416 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще