Злоумышленники воруют Telegram-аккаунты блогеров под видом представителей партнёрской программы

Злоумышленники атакуют русскоязычных блогеров, мимикрируя под рекламодателей. Фишеры пытаются выманить у них учётные данные от Telegram-аккаунтов. На активность мошенников обратили внимание эксперты «Лаборатории Касперского».

Целенаправленная атака начинается с того, что блогеру пишет якобы представитель крупной компании в области онлайн-ретейла и предлагает рекламное сотрудничество. В ходе общения злоумышленники придерживаются стандартной схемы делового общения для таких взаимодействий. Менеджер рассказывает, что блогер может выбрать любые позиции, представленные на площадке, устроить распаковку для подписчиков и разместить ссылки на товары у себя в аккаунте. Дальше в диалоге обговаривается стоимость рекламной интеграции. Если блогер соглашается на условия и подбирает товары, представитель бренда заявляет, что отправляет их на согласование с руководством. Переписка с фальшивым менеджером может длиться несколько дней.

На определённом этапе блогера просят зарегистрироваться на сайте партнёрской программы и присылают ссылку на ресурс — разумеется, поддельный. Он выглядит правдоподобным: на нём размещены логотип, описание партнёрской программы и бонусов, которые получают её участники. На фишинговой странице блогеру нужно указать ФИО, адрес почты, число подписчиков и охваты канала, а также номер телефона. Однако после этого человека автоматически перенаправляют на фальшивую форму авторизации в Telegram и просят ввести одноразовый код для входа в Telegram-аккаунт. В некоторых случаях необходимость в такой информации объясняют якобы новыми требованиями закона о рекламе. Если человек введёт эти данные, они уйдут злоумышленникам, и с их помощью фишеры смогут получить доступ к учётной записи в мессенджере и ко всем Telegram-каналам, привязанным к ней.

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«Отдельные элементы этой кампании указывают на то, что она таргетированная и направлена именно на блогеров. Украденные аккаунты злоумышленники могут использовать для шантажа, размещения своего контента или дальнейших мошеннических схем. Блогерам приходят десятки рекламных предложений в день, поэтому они могут не заметить подвоха. Злоумышленники, в свою очередь, разрабатывают легенды так, чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, например, ссылаются на нормативные акты и корпоративную политику. Однако просьба передать конфиденциальные данные, к которым относится в том числе пароль и одноразовый код из SMS или push-уведомления, должна сразу насторожить», — сказала Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: критически относитесь к любым сообщениям и предложениям в сети; настройте в Telegram двухфакторную аутентификацию; не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений; не передавайте никому конфиденциальные данные, в том числе пароли от аккаунтов; используйте защитное решение, которое предупредит о попытке перейти на фишинговый или скам-ресурс, такое как Kaspersky Premium.