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Kaspersky Premium Kaspersky Plus Kaspersky Standard Комплексная защита от киберугроз



18.02.2025 Злоумышленники заражали устройства российских пользователей криптомайнером под видом игр-симуляторов 1
09.12.2024 Злоумышленники крадут Telegram-аккаунты пользователей под видом предложения бесплатной фотосъёмки 1
14.11.2024 Т2 запускает новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно 1
06.11.2024 «Лаборатория Касперского»: троянец SteelFox крадёт данные российских пользователей и использует их устройства для майнинга криптовалюты 1
01.11.2024 Ловля на живца: злоумышленники распространяют троянец через финансовые каналы в Telegram 1
30.10.2024 «МегаФон»: спрос на антивирусы вырос в два раза 1
29.10.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую волну кибератак с использованием фальшивых тестов CAPTCHA 1
04.10.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила продвинутые атаки SilentCryptoMiner 1
23.09.2024 После запрета в США «Касперский» самоудалился с ПК и заменил себя неизвестным антивирусом. Цена подписки осталась той же 2
05.09.2024 Исследование: каждый второй ребёнок в России считает, что его родители проводят слишком много времени с гаджетами 1
27.08.2024 Федеральной таможне сорвали третью подряд попытку купить антивирус «Касперского» больше, чем на полмиллиарда 1
26.08.2024 Под видом YouTube для Windows злоумышленники распространяют майнер 1
22.08.2024 Мифы и легенды современности: «Лаборатория Касперского» изучила, как изменились цифровые суеверия россиян 1
15.08.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила кампанию по краже криптовалюты и личных данных пользователей по всему миру 1
18.07.2024 Тайное не становится явным: каждый второй ребенок скрывал от родителей, чем занимается в сети 1
17.07.2024 Злоумышленники воруют аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat 1
14.06.2024 «Касперский» научился предупреждать пользователей Android, когда за ними следят через Bluetooth 1
13.06.2024 Kaspersky для Android теперь уведомляет о следящих за пользователем Bluetooth-устройствах 1
31.05.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в Сети 1
28.05.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники крадут данные у российских пользователей под видом нейросети для изменения голоса 1
24.05.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по заработку криптовалюты на беге 1
24.04.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по «заработку» на криптовалюте TON в Telegram 1
02.04.2024 2,5 млн комбинаций логинов и паролей для входа на российские веб-ресурсы украдено программами-стилерами в 2023 году 1
12.02.2024 Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore 3
29.01.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй российский геймер ждет распродаж для покупки игр или игрового оборудования 1
19.01.2024 «Лаборатория Касперского» назвала неклассические источники онлайн-угроз для детей в 2024 году 1
25.12.2023 SE Labs: решения «Лаборатории Касперского» вновь показали 100%-ную эффективность против вредоносного ПО 1
07.12.2023 «Лаборатория Касперского»: объём утекших данных вырос в 2023 году на 33% 1
04.12.2023 Решения «Лаборатории Касперского» ежедневно находят 411 тыс. вредоносных файлов 1
28.09.2023 Злоумышленники воруют Telegram-аккаунты блогеров под видом представителей партнёрской программы 1
25.08.2023 Видят перспективы, но осознают риски: как россияне относятся к дипфейк-технологиям, умным чат-ботам и генераторам изображений 1
31.07.2023 Тревел-эксперты и специалисты по кибербезопасности предупредили о ловушках для туристов в период летних отпусков 1
14.06.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила сложную многоэтапную атаку на криптокошельки 1
09.06.2023 Злоумышленники выманивают деньги через «умный» чат-бот для поиска интимных фотографий в Telegram 1
20.04.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую схему онлайн-мошенничества, нацеленную на русскоязычных школьников 1
06.04.2023 «Лаборатория Касперского» проанализировала рынок фишинга в Telegram-каналах 1
03.04.2023 «Касперский» поднимает цены и переходит на продажи по подписке 3
03.04.2023 «Лаборатория Касперского» перезапустила линейку решений для защиты цифровой жизни пользователей 3

Публикаций - 38, упоминаний - 45

Kaspersky Premium и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4910 37
Telegram Group 2019 12
GitHub 828 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 1
Meta Platforms 64 1
МегаФон 8928 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Dropbox 498 1
PRO32 - ПРО32 42 1
Roblox Corporation 44 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2913 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Мантера ГК 1 1
Сочи парк отель 2 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 33
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 19
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5040 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1445 11
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3088 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1927 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 9
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 776 9
Оповещение и уведомление - Notification 4664 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7442 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1970 8
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1460 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6719 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7623 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2176 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7642 6
Website URL - Uniform Resource Locator 881 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5086 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24559 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3939 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1619 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 4
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 140 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8499 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 786 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 3
Microsoft Windows 15719 8
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 26 7
Google Android 14055 6
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 6
Kaspersky Who Calls 41 5
Google YouTube - Видеохостинг 2760 5
Apple iOS 7840 4
Kaspersky GReAT TinyCheck 30 4
Apple macOS 2074 3
Kaspersky Internet Security 458 3
Kaspersky Digital Footprint Intelligence 24 3
VK RuStore - Рустор 342 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 589 2
WhatsApp Messenger 1089 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2046 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 99 2
Kaspersky Total Security 40 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 707 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 2
OpenAI ChatGPT 356 2
Google Play - Google Store - Android Market 3303 2
Apple - App Store 2898 2
Apple Safari - браузер 856 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 125 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 105 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 2
Kaspersky Safe Browser 27 2
Microsoft Office 3749 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 52 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 38 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 24 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 76 1
Google Go - Golang - Язык программирования 66 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 1
Свистунова Ольга 27 8
Сиденко Андрей 29 4
Галов Дмитрий 42 3
Титова Марина 9 3
Кусков Владимир 8 2
Пиккат-Ордынский Сергей 6 2
Тушканов Владислав 9 1
Купреев Олег 7 1
Ложкин Сергей 43 1
Акопян Рубен 25 1
Щербель Сергей 4 1
Безвершенко Леонид 8 1
Фиц Игорь 7 1
Солдатова Галина 13 1
Борзилов Давид 74 1
Бочкова Ольга 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 454 1
Семенов Кирилл 9 1
Колесников Василий 4 1
Шишкова Татьяна 14 1
Кряжев Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 3
Индия - Bharat 5465 3
Бразилия - Федеративная Республика 2371 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Европа 21802 1
Америка Латинская 1818 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1320 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 997 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 73 1
Казахстан - Республика 5556 1
Беларусь - Белоруссия 5695 1
Канада 4891 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Испания - Королевство 3715 1
Узбекистан - Республика 1739 1
США - Массачусетс 505 1
Панама - Республика 106 1
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6421 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 449 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 493 2
Английский язык 6657 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 2
Паспорт - Паспортные данные 2522 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1262 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 298 1
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Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 80 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6281 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1088 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2740 1
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 862 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3664 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4163 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 195 1
Neowin 142 1
AV-Comparatives 25 2
Kaspersky - New Kaspersky 9 1
AV-Test Institute 39 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 339 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Международный женский день - 8 марта 332 1
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