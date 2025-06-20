«Лаборатория Касперского»: россиян заманивают через Telegram на сайт с фальшивым розыгрышем

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую мошенническую схему, направленную на русскоязычных пользователей. Сначала человеку приходит электронное письмо с призывом найти в Telegram указанное имя пользователя. Отправитель утверждает, что тогда получатель узнает сведения, которые были найдены специально для него. На самом деле юзернейм принадлежит боту, который перенаправляет жертву на скам-ресурс, мимикрирующий под один из популярных российских маркетплейсов. На нём пользователям предлагают поучаствовать в акции и выиграть дорогостоящий приз — смартфон, ноутбук, туристическую путёвку или даже 15 миллионов рублей. Внешне скам-ресурс напоминает оригинальный сайт маркетплейса, в оформлении используются похожие цвета.

«Такая сложная схема, вероятно, используется для обхода блокировок: защитные решения неплохо умеют блокировать письма, в которых указаны ссылки на подобные скам-сайты. Но в данном случае ссылки нет, ставка делается на то, что получатель проявит любопытство и попадётся в ловушку. После того, как он переходит на поддельный ресурс, разворачивается классическая схема: человеку дают несколько бесплатных попыток, чтобы получить приз. Забрать же выигрыш можно якобы только после оплаты некой комиссии. На самом деле эти средства в итоге попадут мошенникам, а жертва скама никаких миллионов или призов, конечно, не получит», — сказал Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского».

Чтобы обезопасить себя в сети, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: внимательно проверять адреса отправителей электронных писем, а также URL сайтов; не переходить по подозрительным ссылкам; установить решение для комплексной защиты цифровой жизни, например, Kaspersky Premium.