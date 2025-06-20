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Ковтун Андрей


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «Лаборатория Касперского»: россиян заманивают через Telegram на сайт с фальшивым розыгрышем 1
12.09.2024 Фишинговая кампания с «прогревом»: «Лаборатория Касперского» предупреждает о массовых почтовых атаках на отели в России 1
08.05.2024 Злоумышленники атакуют российские компании под предлогом урегулирования досудебных претензий 1
28.12.2023 Злоумышленники шантажируют пользователей рассылкой интимных видео 1
27.11.2023 «Лаборатория Касперского» предупредила о новой волне скам-рассылок на бухгалтеров 1
25.09.2023 Большие базы для малого бизнеса: мошенники предлагают предпринимателям маркетинговые рассылки «на выгодных условиях» 1
24.05.2023 Откройте, PikaBot: «Лаборатория Касперского» обнаружила глобальную вредоносную рассылку на сотрудников компаний 1
17.03.2023 Сверьте данные: злоумышленники атакуют российские компании под видом официальных ведомств 1
07.03.2023 Злоумышленники заманивают россиян инвестициями в государственную криптовалюту 1
06.10.2022 Мобилизовались: злоумышленники стали распространять вредоносное ПО под видом повесток 1
12.08.2022 NoCAPTCHA: злоумышленники используют сайты компаний для массовой рассылки писем 1
18.07.2022 Злоумышленники точечно закидывают крупные компании и госорганы вредоносными письмами 1
22.04.2022 «Лаборатория Касперского» обнаружила массовую вредоносную рассылку в адрес крупных компаний по всему миру 1
19.04.2022 Вузы под прикрытием: «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск вредоносных рассылок якобы от университетов 1
18.07.2017 В России создали ПО для отслеживания сотрудников по лицу при входе на работу 1
25.10.2007 «Ведьмак». Российский релиз состоялся 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Ковтун Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5054 13
XDSpy - Хакерская группировка 7 2
Новый диск 957 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 234 1
Intel Corporation 12329 1
Deutsche Telekom 911 1
Microsoft Corporation 24889 1
CD Projekt RED 81 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2539 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 353 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29321 13
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4076 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13063 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13031 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5399 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1555 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2093 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5064 3
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 479 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3163 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21964 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2417 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6462 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12958 2
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 62 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7854 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1576 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 694 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5177 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9456 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7622 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 951 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7706 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24977 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11543 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17425 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 812 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2129 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 684 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16408 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 166 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2277 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 225 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2618 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 95 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1000 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12628 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24791 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3427 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 134 4
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2121 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 670 2
Microsoft Office 3833 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
Google Android 14321 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Qsoft amoCRM 116 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 98 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 94 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 53 1
Microsoft Equation Editor 11 1
Ханин Александр 49 1
Дуров Павел 298 1
Власова Виктория 3 1
Kicinski Michal - Кичиньский Михал 4 1
Ушков Артем 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 15
Словения - Республика 251 2
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Италия - Итальянская Республика 4386 1
Франция - Французская Республика 7906 1
Польша - Республика 1985 1
Норвегия - Королевство 1816 1
Боливия - Многонациональное Государство 57 1
Румыния 735 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Узбекистан - Республика 1790 1
Казахстан - Республика 5666 1
Грузия 1256 1
Таджикистан - Республика 885 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Ахен 16 1
Венгрия 842 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 973 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11167 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6480 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2401 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11302 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 1
Английский язык 6755 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2908 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24907 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 171 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5274 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6312 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 502 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 793 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1609 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4260 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9146 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7113 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5193 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1216 1
Sextortion - Сексторшен - Сексуальное вымогательство - Шантаж с использованием интимных фото или видео жертвы 7 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6607 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 442 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
University of Bucharest - Бухарестский университет 2 1
Bolivian Catholic University San Pablo - Боливийский католический университет Сан-Пабло - Католический университет Боливии 1 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
Ankara Üniversitesi - Ankara University - Анкарский университет - Университет Анкары 1 1
Aristotle University of Thessaloniki - Университет Аристотеля в Салониках 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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