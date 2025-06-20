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Ковтун Андрей
УПОМИНАНИЯ
Ковтун Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2539 1
|Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
|Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 353 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 1
|Ханин Александр 49 1
|Дуров Павел 298 1
|Власова Виктория 3 1
|Kicinski Michal - Кичиньский Михал 4 1
|Ушков Артем 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149964 15
|Словения - Республика 251 2
|Германия - Федеративная Республика 12795 1
|Италия - Итальянская Республика 4386 1
|Франция - Французская Республика 7906 1
|Польша - Республика 1985 1
|Норвегия - Королевство 1816 1
|Боливия - Многонациональное Государство 57 1
|Румыния 735 1
|Беларусь - Белоруссия 5854 1
|Узбекистан - Республика 1790 1
|Казахстан - Республика 5666 1
|Грузия 1256 1
|Таджикистан - Республика 885 1
|Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Ахен 16 1
|Венгрия 842 1
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