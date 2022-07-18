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Злоумышленники точечно закидывают крупные компании и госорганы вредоносными письмами

Летом 2022 г. «Лаборатория Касперского» выявила и заблокировала ряд целевых вредоносных рассылок на российские государственные органы и крупные компании. В рамках атак сотрудники получают письма с вредоносными файлами во вложении. Тексты составлены с учетом специфики деятельности конкретных организаций и актуальной повестки. В некоторых случаях злоумышленники применяют неизвестные ранее зловреды и приемы, которые осложняют обнаружение вредоносных писем защитными решениями. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В частности, эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали рассылки якобы от имени сотрудников различных министерств группам получателей с доменами государственных организаций и ведомств. При этом информацию о людях, которыми представлялись злоумышленники в этих письмах, можно было найти в открытом доступе.

Каждое из писем содержало файл, замаскированный под документ с актуальной для получателей информацией. Например, к одной из рассылок был приложен RTF-файл якобы с комментариями к некой таблице. Он содержал вредоносный код, который эксплуатировал уязвимость в модуле Microsoft Office Equation Editor — редакторе формул для офисных программ. Использование этой уязвимости фактически позволяло злоумышленнику запустить на компьютере жертвы любой код и исполняемый файл.

Эксперты отмечают высокий уровень правдоподобности писем. Адреса отправителей повторяли логику формирования почтовых адресов в соответствующих ведомствах за одним исключением: домены принадлежали сторонним почтовым сервисам, не очень распространенным в России. Такой прием называется спуфинг. На то, что сообщение — подделка, указывали еще несколько признаков. Например, в теме письма упоминался человек, который действительно работал в ведомстве ранее, но на момент рассылки уже не являлся его сотрудником. Кроме того, списки получателей писем были слишком большими и разнообразными, что должно было вызвать подозрения у внимательного пользователя.

В июле 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» также зафиксировали целевую вредоносную рассылку, которая пришла сразу нескольким сотрудникам одного крупного телеком-оператора. Злоумышленники выдавали себя за представителей подрядчика компании, который оказывает бухгалтерские услуги. В письме сообщалось якобы об удержании зарплаты по итогам текущего месяца. Получателю предлагалось ознакомиться с соответствующими вложенными документами. К письму был приложен архив с файлом, который в свою очередь содержал ранее неизвестный бэкдор. Этот зловред позволяет злоумышленникам совершать действия на устройстве жертвы без ее ведома: он может исполнять произвольный код командной строки, полученный с удаленного сервера, снимать скриншоты экрана, скачивать и запускать файлы из интернета и отправлять в командный центр пользовательские файлы.

Отличительная особенность этой рассылки — наличие двух писем: первое — с текстом о сокращении зарплаты и файловым архивом во вложении, второе — с паролем от него. Скорее всего, это было сделано в попытке обмануть алгоритмы защитных решений.

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«В 2022 г. мы наблюдаем всплеск таргетированных почтовых атак на крупные компании и государственные органы. Злоумышленники активно используют приемы социальной инженерии и стремятся сделать каждое письмо максимально правдоподобным. Они добавляют подписи со всеми атрибутами конкретных ведомств, используют подходящий под контекст деловой язык, включают элементы актуальной повестки и даже упоминают реальных сотрудников. Кроме того, мы отмечаем, что мошенники постоянно ищут новые изощренные способы обойти защитные решения. Поэтому нужно быть начеку и обращать внимание на мельчайшие детали даже в деловых переписках», — сказал Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз.

Чтобы не стать жертвой таких атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: с осторожностью относиться к письмам, которые приходят с незнакомых адресов, особенно когда речь идет о персональных данных, денежных операциях и подозрительных вложениях, даже если визуально похоже, что письмо пришло от известной организации или госоргана, по возможности проверять подлинность письма по телефону; проверять почтовый адрес, с которого пришло письмо, и не пересылать сообщения третьим лицам, не перепроверив содержащуюся в них информацию;

пользователям следует повышать уровень цифровой грамотности, компаниям — проводить тренинги по кибербезопасности для сотрудников, обучать их распознавать техники социальной инженерии; установить надежное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подобные письма в спам; регулярно обновлять все ПО, которое используется в работе организации: официальные обновления содержат в том числе патчи, устраняющие обнаруженные уязвимости.

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