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Microsoft Equation Editor



02.01.2025 Группировка «Облачный атлас» атакует Россию через новую дыру в Microsoft Office 1
16.12.2024 Госструктуры России под хакерской атакой 1
12.12.2024 АРТ-группировка Cloud Atlas атакует госсектор России и Белоруссии, используя обновленный инструментарий 1
18.07.2022 Злоумышленники точечно закидывают крупные компании и госорганы вредоносными письмами 1
20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 1
15.06.2021 «Дыры» в Microsoft Office позволяют захватывать ПК 2
28.06.2019 В Excel обнаружена зияющая «дыра». Microsoft знала о ней годами 1
16.11.2017 В Microsoft Office закрыта опасная «дыра», существовавшая с 2000 года. Видео 1
02.05.2017 Дилетанты массово воспользовались инструментами хакеров, связанных с АНБ 1
14.09.2012 Названа дата выхода «планшетного» Microsoft Office. ПОДРОБНОСТИ 1
10.07.2012 Dassault Systèmes выпустила новую версию ПО SolidWorks для образовательных учреждений 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Microsoft Equation Editor и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Cloud Atlas - Клауд Атлас 13 2
Mimecast Services Ltd 3 1
Check Point Software Technologies 760 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
HP Inc. 5685 1
GitHub 814 1
Информзащита 756 1
Dassault Systemes 221 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 20 1
Unsplash 765 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 6
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13102 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 2
Командная строка - Command Line 371 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 157 2
DDE - Dynamic Data Exchange - Механизм взаимодействия приложений 8 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 235 1
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 28 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 190 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
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TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 30 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14387 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
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Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
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Microsoft Patch Tuesday 11 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Office 2016 23 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 29 1
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JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
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Microsoft Outlook 1390 1
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
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Microsoft Windows Server 2016 52 1
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Ковтун Андрей 15 1
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Brodsky David - Бродски Дэвид 1 1
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Graham Robert - Грэхэм Роберт 5 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Экзамены 428 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
ZDnet 660 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
CNews Мишень 166 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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