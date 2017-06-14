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Вирус-вымогатель (шифровальщик) Stuxnet Вредоносное ПО сетевой червь
СОБЫТИЯ
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|14.06.2017
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Найдено кибероружие, превосходящее легендарный Stuxnet
вредоноса просто использовали известные слабые места в этих протоколах. Кибероружие, превосходящее Stuxnet Эксперты компании ESET говорят о Industroyer, как о крупнейшей со времен Stuxnet
|13.06.2017
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Eset обнаружила крупнейшую со времен Stuxnet угрозу для промышленных систем управления
он Черепанов, старший вирусный аналитик Eset. – Устойчивость Industroyer в системе и его способность напрямую влиять на работу промышленного оборудования делает его наиболее опасной угрозой со времен Stuxnet, нанесшего урон ядерной программе Ирана». Сервис Eset Threat Intelligence предоставляет бизнесу статистику о новых угрозах и помогает прогнозировать целевые атаки.
|22.08.2014
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Уязвимость в необновленных ОС Windows до сих пор используется червем Stuxnet
низме обработки ярлыков в ОС Windows и была успешно устранена обновлением от команды Microsoft. Самыми известными вредоносными программами, по-прежнему эксплуатирующими эту уязвимость, являются черви Stuxnet и Flame, предположительно разработанные в свое время для срыва иранской ядерной программы. Несмотря на то, что Microsoft выпустила обновление безопасности, закрывающее уязвимость CVE-20
|11.11.2013
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«Первое кибероружие» поразило ядерный объект в России
Компьютерным вирусом Stuxnet были заражены не только ядерные объекты Ирана, но и в России. Об этом сообщил глава р
|27.02.2013
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Обнаружена ранняя версия Stuxnet
Корпорация Symantec объявила об обнаружении более ранней версии одного из наиболее интеллектуальных вирусов — Stuxnet, впервые в истории использованного в качестве кибероружия. Версия с номером 0.5 была активна с 2007 по 2009 гг., а её применение могло быть начато ещё в ноябре 2005 г., когда был зареги
|11.06.2012
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Эксперты «Лаборатории Касперского» установили связь между Flame и Stuxnet
о, что ранняя версия одного из модулей на платформе Flame использовалась в коде компьютерного червя Stuxnet. В настоящий момент все факты указывают на то, что в определенное время над вредоносн
|29.05.2012
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Компьютерный червь W32.Flamer превзошел по сложности Stuxnet и Duqu
типа, цифровые снимки (в том числе с данными GPS), презентации, проектные и технические схемы. По данным Symantec, общий размер кода всех модулей достигает 20 МБ, что в 20 раз превосходит по размеру Stuxnet. По мнению специалистов компании, как и две предыдущие угрозы — Stuxnet и Duqu — столь серьёзная разработка могла быть выполнена лишь чётко координируемой и хорошо финансируемой
|09.01.2012
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Duqu и Stuxnet созданы на базе единой платформы
«Лаборатория Касперского» завершила очередной этап исследования вредоносных программ Duqu и Stuxnet. Детальный анализ полученной информации не только подтвердил предположения экспертов о наличии у них общего «автора», но и позволил говорить о существовании единой платформы, лежащей в
|21.10.2011
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Что ищет новый промышленный вирус
Компания Symantec обнаружила еще один вирус, похожий на Stuxnet, который поразил ядерные и другие промышленные объекты Ирана. Новый вирус получил название Duqu – из-за того, что он создает файлы с префиксом DQ. Duqu очень похож на компьютерного черв
|20.10.2011
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Новый Stuxnet атаковал европейские предприятия
й угрозы Duqu, которая может стать предвестником следующей волны целевых атак на производственные предприятия, подобных прошлогодним нападениям на иранские атомные станции, организованных создателями Stuxnet. В прошлом году весь мир наблюдал за развитием событий по делу Stuxnet. Этот червь был способен нарушить работу автоматизированных систем управления SCADA. Позже выяснилось, что
|27.01.2011
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Вирус Stuxnet мог вызвать ядерную катастрофу в Иране
Постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин вчера, 26 января, заявил, что специалисты НАТО должны провести серьезное расследование атаки червя Stuxnet на построенный россиянами ядерный реактор в Иране. По словам Рогозина, атака вируса стала причиной выхода из-под контроля центрифуги ядерного реактора, что могло привести к серьезной ка
|03.11.2010
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В Сети под видом утилиты для удаления червя Stuxnet распространяется троян
Согласно данным антивирусной компании Symantec, инцидент с червем Stuxnet, поразившим ряд промышленных объектов, получил неожиданное продолжение: злоумышленник
|19.10.2010
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BitDefender выпустил утилиту для удаления червя Stuxnet
r, производитель антивирусных продуктов, выпустила бесплатную утилиту для удаления червя Win32.Worm.Stuxnet. Программа удаляет все известные на данный момент варианты вируса, а также руткит-дра
|27.09.2010
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Опасный вирус проник в системы ядерного завода в Иране
траны и способен захватывать контроль над целыми предприятиями. Как сообщает издание NYTimes, червь Stuxnet распространился по компьютерам в Иране и уже обнаружен в сети первого ядерного заводы
|15.09.2010
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«Лаборатория Касперского» помогла Microsoft закрыть критическую Windows-уязвимость, используемую червем Stuxnet
его обнаружения имела статус нулевого дня, использовалась нашумевшим компьютерным червем Worm.Win32.Stuxnet. Данный червь примечателен тем, что, по сути, является инструментом промышленного шпи
|21.07.2010
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США и Иран атаковал новый червь для SCADA-систем
Антивирусная компании Eset сообщила о распространении необычного компьютерного червя Win32/Stuxnet, атакующего программные решения класса SCADA, системы управления и контроля, использу
Вирус-вымогатель (шифровальщик) и организации, системы, технологии, персоны:
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