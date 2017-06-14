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Вирус-вымогатель (шифровальщик) Stuxnet Вредоносное ПО сетевой червь

СОБЫТИЯ

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14.06.2017 Найдено кибероружие, превосходящее легендарный Stuxnet

вредоноса просто использовали известные слабые места в этих протоколах. Кибероружие, превосходящее Stuxnet Эксперты компании ESET говорят о Industroyer, как о крупнейшей со времен Stuxnet

13.06.2017 Eset обнаружила крупнейшую со времен Stuxnet угрозу для промышленных систем управления

он Черепанов, старший вирусный аналитик Eset. – Устойчивость Industroyer в системе и его способность напрямую влиять на работу промышленного оборудования делает его наиболее опасной угрозой со времен Stuxnet, нанесшего урон ядерной программе Ирана». Сервис Eset Threat Intelligence предоставляет бизнесу статистику о новых угрозах и помогает прогнозировать целевые атаки.
22.08.2014 Уязвимость в необновленных ОС Windows до сих пор используется червем Stuxnet

низме обработки ярлыков в ОС Windows и была успешно устранена обновлением от команды Microsoft. Самыми известными вредоносными программами, по-прежнему эксплуатирующими эту уязвимость, являются черви Stuxnet и Flame, предположительно разработанные в свое время для срыва иранской ядерной программы. Несмотря на то, что Microsoft выпустила обновление безопасности, закрывающее уязвимость CVE-20
11.11.2013 «Первое кибероружие» поразило ядерный объект в России

Компьютерным вирусом Stuxnet были заражены не только ядерные объекты Ирана, но и в России. Об этом сообщил глава р
27.02.2013 Обнаружена ранняя версия Stuxnet

Корпорация Symantec объявила об обнаружении более ранней версии одного из наиболее интеллектуальных вирусов — Stuxnet, впервые в истории использованного в качестве кибероружия. Версия с номером 0.5 была активна с 2007 по 2009 гг., а её применение могло быть начато ещё в ноябре 2005 г., когда был зареги
11.06.2012 Эксперты «Лаборатории Касперского» установили связь между Flame и Stuxnet

о, что ранняя версия одного из модулей на платформе Flame использовалась в коде компьютерного червя Stuxnet. В настоящий момент все факты указывают на то, что в определенное время над вредоносн
29.05.2012 Компьютерный червь W32.Flamer превзошел по сложности Stuxnet и Duqu

типа, цифровые снимки (в том числе с данными GPS), презентации, проектные и технические схемы. По данным Symantec, общий размер кода всех модулей достигает 20 МБ, что в 20 раз превосходит по размеру Stuxnet. По мнению специалистов компании, как и две предыдущие угрозы — Stuxnet и Duqu — столь серьёзная разработка могла быть выполнена лишь чётко координируемой и хорошо финансируемой

09.01.2012 Duqu и Stuxnet созданы на базе единой платформы

«Лаборатория Касперского» завершила очередной этап исследования вредоносных программ Duqu и Stuxnet. Детальный анализ полученной информации не только подтвердил предположения экспертов о наличии у них общего «автора», но и позволил говорить о существовании единой платформы, лежащей в

21.10.2011 Что ищет новый промышленный вирус

Компания Symantec обнаружила еще один вирус, похожий на Stuxnet, который поразил ядерные и другие промышленные объекты Ирана. Новый вирус получил название Duqu – из-за того, что он создает файлы с префиксом DQ. Duqu очень похож на компьютерного черв
20.10.2011 Новый Stuxnet атаковал европейские предприятия

й угрозы Duqu, которая может стать предвестником следующей волны целевых атак на производственные предприятия, подобных прошлогодним нападениям на иранские атомные станции, организованных создателями Stuxnet. В прошлом году весь мир наблюдал за развитием событий по делу Stuxnet. Этот червь был способен нарушить работу автоматизированных систем управления SCADA. Позже выяснилось, что

27.01.2011 Вирус Stuxnet мог вызвать ядерную катастрофу в Иране

Постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин вчера, 26 января, заявил, что специалисты НАТО должны провести серьезное расследование атаки червя Stuxnet на построенный россиянами ядерный реактор в Иране. По словам Рогозина, атака вируса стала причиной выхода из-под контроля центрифуги ядерного реактора, что могло привести к серьезной ка
03.11.2010 В Сети под видом утилиты для удаления червя Stuxnet распространяется троян

Согласно данным антивирусной компании Symantec, инцидент с червем Stuxnet, поразившим ряд промышленных объектов, получил неожиданное продолжение: злоумышленник
19.10.2010 BitDefender выпустил утилиту для удаления червя Stuxnet

r, производитель антивирусных продуктов, выпустила бесплатную утилиту для удаления червя Win32.Worm.Stuxnet. Программа удаляет все известные на данный момент варианты вируса, а также руткит-дра
27.09.2010 Опасный вирус проник в системы ядерного завода в Иране

траны и способен захватывать контроль над целыми предприятиями. Как сообщает издание NYTimes, червь Stuxnet распространился по компьютерам в Иране и уже обнаружен в сети первого ядерного заводы
15.09.2010 «Лаборатория Касперского» помогла Microsoft закрыть критическую Windows-уязвимость, используемую червем Stuxnet

его обнаружения имела статус нулевого дня, использовалась нашумевшим компьютерным червем Worm.Win32.Stuxnet. Данный червь примечателен тем, что, по сути, является инструментом промышленного шпи
21.07.2010 США и Иран атаковал новый червь для SCADA-систем

Антивирусная компании Eset сообщила о распространении необычного компьютерного червя Win32/Stuxnet, атакующего программные решения класса SCADA, системы управления и контроля, использу

Публикаций - 137, упоминаний - 166

Вирус-вымогатель (шифровальщик) и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 60
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 39
Microsoft Corporation 25775 33
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 23
ESET - ESET Software 1161 15
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 8
Adobe Systems 1597 7
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 7
Google LLC 12690 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
X Corp - Twitter 2938 5
Apple Inc 13156 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 4
МегаФон 10742 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Cisco Systems 5372 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Oracle Corporation 7074 3
Bitdefender 171 3
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 3
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 3
Ростелеком 10948 2
Broadcom - VMware 2610 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Check Point Software Technologies 829 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
Lockheed Martin 777 2
Красный октябрь 33 2
Резонанс НПП 407 2
101Hotels.com 456 2
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 21 2
American Petroleum Institute - Американский институт нефти 3 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
Conoco - ConocoPhillips - Marathon Oil 2 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Ashley Madison 8 1
Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP - German Institute for International and Security Affairs 1 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Boeing 1031 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 745 1
Renault Groupe 166 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Транснефть 335 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Инвитро - Invitro 84 1
Верный - торговая сеть 326 1
Citi - Citibank 158 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
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RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
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Google Android 15244 9
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 8
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Microsoft Windows Server 2003 571 6
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 6
Google Chrome - браузер 1701 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Microsoft Windows 7 2007 4
Microsoft Office 4170 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 4
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 4
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Lua - язык программирования 77 4
FreePik 1841 4
Apple macOS 2419 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Google - Gmail 1021 3
Apple Safari - браузер 896 3
Apple iPhone 6 4861 3
Opera Browser - Браузер 1050 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 51 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 3
Kaspersky Security Network - KSN 104 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Гостев Александр 84 16
Касперский Евгений 337 12
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 9
Матросов Александр 45 6
Мельникова Анастасия 440 3
Гвоздев Дмитрий 145 3
Юсупов Ренат 125 3
Гордейчик Сергей 25 3
Головлев Павел 12 3
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 2
Кошой Каталин 4 2
Путин Владимир 3454 2
Галушкин Олег 182 2
Никифоров Николай 1138 2
Сачков Илья 126 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Бобров Сергей 12 2
Лукацкий Алексей 140 2
Климова Евгения 8 2
Суменков Игорь 5 2
Баранов Денис 24 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Hayden Michael - Хэйден Майкл 8 2
Шилак Ксения 28 2
Самойленко Максим 67 2
Guzman Joaquin - Гусман Хоакин 1 1
Холопов Михаил 1 1
Клепов Анатолий 4 1
Lynn William - Линн Уильям 3 1
Чайкин Артем 4 1
Baker Stewart - Бейкер Стюарт 1 1
Крушатина Елена 2 1
Лихарева Светлана 4 1
Trilling Stephen - Триллинг Стивен 12 1
Emm David - Эмм Дэвид 6 1
Пуцко Любовь 1 1
Graham Robert - Грэхэм Роберт 5 1
Cox Orla - Кокс Орла 2 1
Иржавский Александр 2 1
Rogers Michael - Рождерс Майкл 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Иран - Исламская Республика Иран 1155 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 60
Уран - планета Солнечной системы 550 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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