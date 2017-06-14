Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Вирус-вымогатель (шифровальщик) Stuxnet Вредоносное ПО сетевой червь



14.06.2017 Найдено кибероружие, превосходящее легендарный Stuxnet

вредоноса просто использовали известные слабые места в этих протоколах. Кибероружие, превосходящее Stuxnet Эксперты компании ESET говорят о Industroyer, как о крупнейшей со времен Stuxnet

13.06.2017 Eset обнаружила крупнейшую со времен Stuxnet угрозу для промышленных систем управления

он Черепанов, старший вирусный аналитик Eset. – Устойчивость Industroyer в системе и его способность напрямую влиять на работу промышленного оборудования делает его наиболее опасной угрозой со времен Stuxnet, нанесшего урон ядерной программе Ирана». Сервис Eset Threat Intelligence предоставляет бизнесу статистику о новых угрозах и помогает прогнозировать целевые атаки.
22.08.2014 Уязвимость в необновленных ОС Windows до сих пор используется червем Stuxnet

низме обработки ярлыков в ОС Windows и была успешно устранена обновлением от команды Microsoft. Самыми известными вредоносными программами, по-прежнему эксплуатирующими эту уязвимость, являются черви Stuxnet и Flame, предположительно разработанные в свое время для срыва иранской ядерной программы. Несмотря на то, что Microsoft выпустила обновление безопасности, закрывающее уязвимость CVE-20
11.11.2013 «Первое кибероружие» поразило ядерный объект в России

Компьютерным вирусом Stuxnet были заражены не только ядерные объекты Ирана, но и в России. Об этом сообщил глава р
27.02.2013 Обнаружена ранняя версия Stuxnet

Корпорация Symantec объявила об обнаружении более ранней версии одного из наиболее интеллектуальных вирусов — Stuxnet, впервые в истории использованного в качестве кибероружия. Версия с номером 0.5 была активна с 2007 по 2009 гг., а её применение могло быть начато ещё в ноябре 2005 г., когда был зареги
11.06.2012 Эксперты «Лаборатории Касперского» установили связь между Flame и Stuxnet

о, что ранняя версия одного из модулей на платформе Flame использовалась в коде компьютерного червя Stuxnet. В настоящий момент все факты указывают на то, что в определенное время над вредоносн
29.05.2012 Компьютерный червь W32.Flamer превзошел по сложности Stuxnet и Duqu

типа, цифровые снимки (в том числе с данными GPS), презентации, проектные и технические схемы. По данным Symantec, общий размер кода всех модулей достигает 20 МБ, что в 20 раз превосходит по размеру Stuxnet. По мнению специалистов компании, как и две предыдущие угрозы — Stuxnet и Duqu — столь серьёзная разработка могла быть выполнена лишь чётко координируемой и хорошо финансируемой

09.01.2012 Duqu и Stuxnet созданы на базе единой платформы

«Лаборатория Касперского» завершила очередной этап исследования вредоносных программ Duqu и Stuxnet. Детальный анализ полученной информации не только подтвердил предположения экспертов о наличии у них общего «автора», но и позволил говорить о существовании единой платформы, лежащей в

21.10.2011 Что ищет новый промышленный вирус

Компания Symantec обнаружила еще один вирус, похожий на Stuxnet, который поразил ядерные и другие промышленные объекты Ирана. Новый вирус получил название Duqu – из-за того, что он создает файлы с префиксом DQ. Duqu очень похож на компьютерного черв
20.10.2011 Новый Stuxnet атаковал европейские предприятия

й угрозы Duqu, которая может стать предвестником следующей волны целевых атак на производственные предприятия, подобных прошлогодним нападениям на иранские атомные станции, организованных создателями Stuxnet. В прошлом году весь мир наблюдал за развитием событий по делу Stuxnet. Этот червь был способен нарушить работу автоматизированных систем управления SCADA. Позже выяснилось, что

27.01.2011 Вирус Stuxnet мог вызвать ядерную катастрофу в Иране

Постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин вчера, 26 января, заявил, что специалисты НАТО должны провести серьезное расследование атаки червя Stuxnet на построенный россиянами ядерный реактор в Иране. По словам Рогозина, атака вируса стала причиной выхода из-под контроля центрифуги ядерного реактора, что могло привести к серьезной ка
03.11.2010 В Сети под видом утилиты для удаления червя Stuxnet распространяется троян

Согласно данным антивирусной компании Symantec, инцидент с червем Stuxnet, поразившим ряд промышленных объектов, получил неожиданное продолжение: злоумышленник
19.10.2010 BitDefender выпустил утилиту для удаления червя Stuxnet

r, производитель антивирусных продуктов, выпустила бесплатную утилиту для удаления червя Win32.Worm.Stuxnet. Программа удаляет все известные на данный момент варианты вируса, а также руткит-дра
15.09.2010 «Лаборатория Касперского» помогла Microsoft закрыть критическую Windows-уязвимость, используемую червем Stuxnet

его обнаружения имела статус нулевого дня, использовалась нашумевшим компьютерным червем Worm.Win32.Stuxnet. Данный червь примечателен тем, что, по сути, является инструментом промышленного шпи
21.07.2010 США и Иран атаковал новый червь для SCADA-систем

Антивирусная компании Eset сообщила о распространении необычного компьютерного червя Win32/Stuxnet, атакующего программные решения класса SCADA, системы управления и контроля, использу

Публикаций - 128, упоминаний - 128

Вирус-вымогатель (шифровальщик) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 58
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 13 39
Microsoft Corporation 23868 30
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1667 21
Siemens AG - Siemens Group 2505 15
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1118 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1167 8
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 45 8
Adobe Systems 1394 7
Google LLC 11109 7
Shadow Brokers - Хакерская группировка 24 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 501 6
X Corp - Twitter 2477 5
Apple Inc 11211 5
IBM - International Business Machines Corp 9206 4
Intel Corporation 11750 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 4
5nine Software 1875 3
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 6 3
InfoWatch - Инфовотч 930 3
Cisco Systems 4914 3
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 3
Oracle Corporation 6389 3
Dr.Web - Доктор Веб 1154 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
7342 2
Цифра ГК 2221 2
HP Inc. 5559 2
Check Point Software Technologies 723 2
Bitdefender 149 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 2
F-Secure 204 2
Huawei 3598 2
Sony 6428 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 2
Yandex - Яндекс 6139 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1022 2
SAP SE 4898 2
VMware 2216 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 75 3
101Hotels.com 3 3
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 10 2
Lockheed Martin 711 2
Резонанс НПП 1 2
Красный октябрь 28 2
Новард УК - Novard 46 1
American Petroleum Institute - Американский институт нефти 1 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 3 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 16 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 4 1
ConocoPhillips 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 1
Garsdale Services 20 1
Россети Ленэнерго 68 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 19 1
PetroChina 4 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 72 1
Геометрия НПО 1 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 81 1
Northrop Grumman 0 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 6 1
Iberdrola 16 1
Разгуляй 33 1
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 11 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 15 1
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 3 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 3 1
Альфа-Групп 632 1
Walmart - Wal-Mart Stores 103 1
Maersk Group 16 1
HeadHunter Group - HH Group 167 1
Газпром ПАО 1179 1
Связной ГК 1340 1
Adidas - Адидас 139 1
LinkedIn 601 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 9
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 305 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 371 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
Президент Российской Федерации 3373 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 49 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 26 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 6 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 4 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 242 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 90 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 801 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 3 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 19 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 8 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 77 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 1 1
Аль-Каида - террористическая организация 29 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 3 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 3 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 115
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1848 110
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2589 66
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4987 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 57
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 368 54
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 1224 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 25
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 463 24
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 244 22
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 42 21
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 19
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 175 18
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 923 17
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 855 17
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 136 15
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2076 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 11
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 281 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1567 10
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 1274 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 9
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 316 9
Microsoft Windows API 275 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2231 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 44
Microsoft Windows 14705 33
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 39 14
Google Android 12999 8
Microsoft Edge - браузер 1953 8
Oracle Java - язык программирования 2642 8
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 327 8
Linux OS 8523 7
Microsoft Windows XP 2054 7
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 5 6
Microsoft Windows Server 2003 166 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 79 6
Mozilla Firefox - браузер 1798 5
Google Chrome - браузер 1444 5
Microsoft Windows 7 1706 4
Lua - язык программирования 38 4
Microsoft Office 3493 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1452 4
Microsoft Windows 2000 940 4
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 628 4
Adobe Acrobat Reader 99 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 229 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 356 3
Apple macOS X - Rhapsody 1420 3
C/C++ - Язык программирования 539 3
Apple Safari - браузер 789 3
Apple macOS 1792 3
Kaspersky Security Network - KSN 86 3
Apple iPhone 6 597 3
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 33 3
Opera Browser - Браузер 980 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 833 2
Intel x86 - архитектура процессора 1587 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 92 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1233 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1182 2
Microsoft Exchange 1305 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 501 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 2
Гостев Александр 82 16
Касперский Евгений 311 12
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 164 9
Матросов Александр 45 6
Юсупов Ренат 103 3
Головлев Павел 11 3
Гордейчик Сергей 23 3
Гвоздев Дмитрий 112 3
Бобров Сергей 10 2
Сачков Илья 115 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 45 2
Климова Евгения 8 2
Hayden Michael - Хэйден Майкл 7 2
Лукацкий Алексей 102 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 2
Баранов Денис 11 2
Путин Владимир 2834 2
Галушкин Олег 178 2
Мельникова Анастасия 281 2
Никифоров Николай 1162 2
Шилак Ксения 28 2
Самойленко Максим 65 2
Рогозин Дмитрий 97 1
Водясов Алексей 195 1
Василенко Александр 87 1
Клячин Александр 14 1
Щеголев Игорь 691 1
Груман Гален 2 1
Сычев Артем 59 1
Филиппов Максим 48 1
Матвеев Лев 59 1
Костин Андрей 54 1
Духвалов Андрей 21 1
Наместников Юрий 40 1
Дягилев Василий 84 1
Волков Дмитрий 59 1
Ляпунов Игорь 94 1
Эйгес Павел 78 1
Мальнев Алексей 11 1
Мацоцкий Сергей 176 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 58
Иран - Исламская Республика Иран 996 57
Уран - планета Солнечной системы 408 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 19
Германия - Федеративная Республика 8772 19
Израиль 1722 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 15
Ближний Восток 2717 14
Европа 11993 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 11
Индия - Bharat 4474 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 9
Южная Корея - Республика 4473 8
Украина 6786 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 7
Франция - Французская Республика 5484 6
Индонезия - Республика 808 6
Канада 3013 5
Африка - Африканский регион 3033 4
Америка 2007 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 611 4
Саудовская Аравия - Королевство 530 4
Казахстан - Республика 4926 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 497 4
Азия - Азиатский регион 4269 4
Япония 10469 4
Бразилия - Федеративная Республика 1965 4
Сирия - Сирийская Арабская Республика 237 4
Палестина 35 4
Китай - Тайвань 1755 4
Беларусь - Белоруссия 4435 3
Испания - Королевство 2868 3
Европа Западная 1350 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 873 3
Америка Северная 2631 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 3
Америка Латинская 1494 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 34
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 18
Энергетика - Energy - Energetically 2431 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 11
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1122 11
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 194 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 9
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 661 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 8
Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 75 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 7
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 80 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 7
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 1 7
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 637 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 7
Английский язык 3945 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1070 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 5
Финансовые показатели 1013 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 882 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 3
NYT - The New York Times 972 4
WikiLeaks 116 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 3
The Washington Post 316 3
The Guardian - Британская газета 167 2
Securelist 15 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 128 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 233 2
Wired - Издание 228 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 2
VentureBeat 74 1
Открытые системы ИД 173 1
InfoWorld 56 1
Nextgov 22 1
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
Huffington Post 34 1
Fortune 210 1
AP - Associated Press 1976 1
IDG - International Data Group 99 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
The Register 1230 1
FT - Financial Times 1073 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
IDC - International Data Corporation 4775 3
Gartner - Гартнер 3316 3
CNews Мишень 17 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
Fortune Global 500 259 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
Frost & Sullivan 110 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 23 1
B2B International 50 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 1 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
DSecRG - Digital Security Research Group 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 223 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 835 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 65 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще