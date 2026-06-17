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U.S. NSA Equation Group Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США

СОБЫТИЯ

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17.06.2026 Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций 2
12.08.2024 Российские госструктуры под атакой китайских хакеров 1
26.10.2023 StripedFly: майнер-червь со сложным кодом и возможностями для шпионажа 1
24.02.2022 В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру 2
04.03.2021 Знаменитый Linux-дистрибутив перейдет на добровольно-принудительную установку обновлений 1
06.11.2020 Госорганы Ирана атакованы шифровальщиком-вымогателем 1
14.09.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала растущий интерес злоумышленников к Linux-системам 1
21.02.2020 Dell, HP и Lenovo и признали, что периферия их ПК несет им долгосрочную угрозу 2
07.10.2019 «Касперский» нашел умный троян, умеющий читать защищенные соединения 1
17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 1
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 2
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 2
11.01.2019 «Касперский» помог найти похитителя 50 ТБ секретных данных у спецслужб США 1
12.11.2018 Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур 1
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN 1
21.09.2018 США разрешили себе превентивные кибератаки против России, Китая и собственных союзников 2
14.03.2018 Американские кибершпионы научились распознавать на чужих ПК дружественных хакеров и прятаться от врагов 1
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США 1
13.12.2017 Трамп законом запретил ПО «Касперского» в госорганах США 1
29.11.2017 Касперский заявил, что может вывести бизнес из России 1
16.11.2017 «Лаборатория Касперского» опубликовала итоги расследования инцидента с исходным кодом ПО Equation 1
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов 1
25.10.2017 Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ 2
09.06.2017 Эксперты выяснили, какая ОС станет новой жертвой WannaCry 1
02.05.2017 Дилетанты массово воспользовались инструментами хакеров, связанных с АНБ 2
20.04.2017 Oracle поставила мировой рекорд по закрытию «дыр» в ПО 2
19.04.2017 У АНБ украли хакерские инструменты для взлома банковской системы SWIFT 2
23.09.2016 В России работают десятки тысяч устройств Cisco с «уязвимостью АНБ» 2
16.08.2016 Хакеры продают АНБ за $568 млн похищенные у нее же секретные данные 2
09.08.2016 «Лаборатория Касперского» раскрыла подробности кампании кибершпионажа ProjectSauron 1
20.03.2015 «Лаборатория Касперского» опровергает «грязную» статью в Bloomberg 1
24.02.2015 Обнаружен новый крупный игрок в мире кибершпионажа 2
17.09.2014 Альфа-Банк: Инновационные ИТ-проекты создают банк будущего 1
11.03.2014 Власти США заинтересовались возможностями Big Data в сфере ИБ 1
08.11.2013 Альфа-Банк: Банки превращаются в ИТ-компании с банковской лицензией 1
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
07.09.2012 «Альфа-Банк» подвел итоги работы по направлению ИТ за второй квартал 1
20.04.2011 «Казкоммерцбанк» построит катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе IBM Power Systems за $10 млн 1
21.03.2008 «Неофлекс» построил хранилище данных для «Русфинанс Банка» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 62

U.S. NSA и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5566 28
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 15
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 10
Microsoft Corporation 25670 8
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 5
X Corp - Twitter 2929 4
Oracle Corporation 7046 4
Diasoft - Диасофт 1114 4
ИТБ - Информационные технологии будущего 95 3
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 3
Cisco Systems 5345 3
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 44 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1075 3
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 129 2
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 60 2
IFS - Industrial and Financial Systems 75 2
Temenos AG 26 2
Lamberts - Хакерская группировка 3 2
Forbis 4 2
МегаФон 10552 2
SAP SE 5568 2
Yandex - Яндекс 9058 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 2
Accenture plc 716 2
Microsoft Corporation - GitHub 1048 2
ОТР ГК - ОТР 2000 226 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 2
Turla - Хакерская группировка 22 2
APT3 - TG-0100 - Buckeye - Gothic Panda - Хакерская группировка 3 2
Verisign 361 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
CrowdStrike Holdings 61 1
Netscape Communications Corporation 426 1
ДиалогНаука 269 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
Tata Consultancy Services 67 1
Fiserv - Файсерв 12 1
Альфа-Банк 1963 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Citi - Citibank 158 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - Сумитомо Мицуи Банк 20 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Fidelity 45 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Банк Йошкар-Ола 3 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 17 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
МТБанк 11 1
Оникс Капитал 17 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Visa International 1988 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2380 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
American Express - Amex 338 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1925 1
Инвитро - Invitro 81 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 493 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1665 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5915 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6487 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 78 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
U.S. FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 42 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 54 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1491 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
Демократическая политическая партия США 121 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34174 32
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14092 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7453 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63872 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33040 18
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2426 13
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3276 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7875 12
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 913 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8537 10
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 775 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8077 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35595 9
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13012 7
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3372 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60760 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4571 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6150 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4448 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26069 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1041 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27957 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8112 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2807 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16879 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2330 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25029 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2296 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 816 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4256 3
Implant - Имплант 193 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22673 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5467 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5059 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2917 3
Microsoft Windows 16763 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5598 7
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 7
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 6
Linux OS 11388 5
Альфа-Банк Экспресс 16 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 3
Mozilla Firefox - браузер 1937 3
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 2
Linux Sudo 37 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 99 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 106 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 2
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 2
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 57 2
Tata Consultancy Services - TCS Financial Solutions - TCS BaNCS 10 2
Apple iPad 3982 2
Microsoft Windows 10 1929 2
Apple macOS 2384 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 2
Oracle Java - язык программирования 3446 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 903 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 237 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 355 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 653 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 25 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Kaspersky Security Network - KSN 101 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Diasoft Flextera 57 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 1
Касперский Евгений 335 10
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
Гвоздев Дмитрий 144 4
Меднов Сергей 124 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 671 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 2
Наместников Юрий 40 2
Willams Jake - Уильямс Джек 3 2
Шилак Ксения 28 2
Shahin Zhanna - Шахин Жанна 2 2
Галушкин Олег 182 2
Мельникова Анастасия 438 2
Зайцев Михаил 340 2
Махонов Александр 31 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 64 1
Гусев Дмитрий 91 1
Маркелов Константин 42 1
Лапшин Алексей 24 1
Нечаев Андрей 27 1
Давыдов Александр 54 1
Кирьянова Александра 166 1
Марей Алексей 15 1
Фомичев Андрей 74 1
Смирнов Владимир 39 1
Савицкий Олег 11 1
Подкопаев Олег 30 1
Постолатий Виталий 22 1
Камлюк Виталий 30 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
Жилков Евгений 6 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Harold Thomas Martin III - Гарольд Томас Мартин III 3 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Suiche Matt - Суиш Мэтт 3 1
Чернов Андрей 4 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Мардер Наум 116 1
Архипова Мария 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 164066 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54370 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13745 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18910 10
Израиль 2845 10
Европа 24885 6
Германия - Федеративная Республика 13137 6
Иран - Исламская Республика Иран 1152 6
Франция - Французская Республика 8125 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 5
Япония 13744 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 3
Уран - планета Солнечной системы 548 3
Азия - Азиатский регион 5878 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2592 3
Бельгия - Королевство 1186 3
Великобритания - Лондон 2427 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14746 3
Чехия - Чешская Республика 1343 3
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 2
США - Мэриленд 298 2
Беларусь - Белоруссия 6238 2
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