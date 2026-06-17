Получите все материалы CNews по ключевому слову
U.S. NSA Equation Group Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
U.S. NSA и организации, системы, технологии, персоны:
|Демократическая политическая партия США 121 2
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8527 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3909 1
|РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
|РАН - Российская академия наук 2093 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450707, в очереди разбора - 728455.
Создано именных указателей - 196248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.