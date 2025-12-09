Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC Сумитомо Мицуи Банк
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Sumitomo Mitsui Banking Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
|Федеральное казначейство России 1879 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
|ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
|Microsoft Windows 2000 8662 1
|Oracle Java - язык программирования 3328 1
|Diasoft Flextera 57 1
|Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
|Благирев Алексей 24 1
|Заболотнева Марина 8 1
|Брыкин Андрей 1 1
|Кожевникова Наталья 2 1
|Еременко Иван 2 1
|Сурова Наталья 6 1
|Богопольский Александр 2 1
|Широкова Наталья 1 1
|Катрасева Мария 1 1
|Глазков Александр 148 1
|Козлов Михаил 175 1
|Аникин Леонид 61 1
|Обозная Ольга 2 1
|Дмитриева Наталья 6 1
|Сухарев Игорь 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
|AP - Associated Press 2006 2
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|NewsFactor 127 1
|ZDnet 662 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
|Fortune Global 500 287 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.