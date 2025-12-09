Разделы

Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC Сумитомо Мицуи Банк

Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - Сумитомо Мицуи Банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


09.12.2025 Самую важную в мире компанию для производства чипов поймали на помощи ВПК Китая 1
07.03.2019 Альфа-банк вместе с крупнейшими банками мира подключился к финансовой сети на блокчейне 1
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN 2
30.04.2015 Softline разместила в «облаке» сайт Sumitomo Mitsui Rus Bank 3
13.11.2013 В Москве пройдет конференция «МСФО: практика применения в финансовых организациях» 1
01.02.2010 ЦФТ внедряет банковскую систему «СМБСР Банке» 3
04.03.2009 Panasonic выпустит облигации на сумму $4,1 млрд для покупки Sanyo 1
19.12.2008 Panasonic и Sanyo официально объявили о слиянии 1
18.12.2008 Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд 1
18.12.2008 Покупка Sanyo может обойтись Panasonic в $6,36 млрд 1
29.03.2007 Президент Sanyo уволится вслед за председателем 1
18.05.2006 ЕБРР выделил новый 8-летний кредит МТС на $112 млн. 1
24.04.2006 МТС кредитуется по-крупному 1
22.11.2005 "ВымпелКом" занял у иностранных банков $250 млн. 2
15.05.2002 KDDI разработала платежную систему с использованием телефонов стандарта CDMA2000 1x 1
27.09.2001 Клиенты интернет-банка не могут получить свои деньги через интернет 2
14.05.2001 Sony: банкам придется потесниться 2
14.05.2001 Sony перепрофилируется в банк... Сетевой 1
23.04.2001 Sony Bank вступил в альянс с японской почтой 1

Публикаций - 19, упоминаний - 27

Sumitomo Mitsui Banking Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 5
Sony 6634 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
Panasonic - Technics 69 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Microsoft Corporation 25236 1
Intel Corporation 12541 1
Квартплата 24 4 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 127 1
Oracle Corporation 6867 1
Softline - Софтлайн 3261 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Yahoo! 3707 1
Daiwa Securities Group 16 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 4
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 90 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 2
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 2
BayernLB - Bayerische Landesbank 5 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Danske Bank 8 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
Интерактивный Банк - iBank 19 1
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 1
Альфа-Банк 1868 1
Marco Polo Hotel 7 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 44 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
JCB International 145 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк - Toyota Finance - Toyota Financial Services - Тойота Файнэншл Сервисез 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Федеральное казначейство России 1879 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 348 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3177 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Diasoft Flextera 57 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Благирев Алексей 24 1
Заболотнева Марина 8 1
Брыкин Андрей 1 1
Кожевникова Наталья 2 1
Еременко Иван 2 1
Сурова Наталья 6 1
Богопольский Александр 2 1
Широкова Наталья 1 1
Катрасева Мария 1 1
Глазков Александр 148 1
Козлов Михаил 175 1
Аникин Леонид 61 1
Обозная Ольга 2 1
Дмитриева Наталья 6 1
Сухарев Игорь 6 1
Япония 13547 12
Россия - РФ - Российская федерация 156831 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Индонезия - Республика 1007 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Нидерланды 3631 1
Дания - Королевство 1318 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Швейцария - Цюрих 272 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 5
Йена - денежная единица Японии 499 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 2
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 542 1
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 154 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
AP - Associated Press 2006 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
NewsFactor 127 1
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Fortune Global 500 287 1
