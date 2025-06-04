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Сурова Наталья


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности 1
28.12.2023 ВТБ внедрил аналитическое решение для развития эквайринга 1
14.07.2023 Решение ВТБ для ускорения финансовой отчетности стало победителем Национальной премии «Приоритет: Цифра 2023» 1
15.09.2022 ВТБ разработал собственное решение для ускорения подготовки финансовой отчетности 1
07.12.2021 ВТБ модернизировал системы для ускорения анализа данных 1
13.11.2013 В Москве пройдет конференция «МСФО: практика применения в финансовых организациях» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сурова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2478 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 276 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 5
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 32 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 19 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - Сумитомо Мицуи Банк 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11492 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2244 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11758 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5513 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1100 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4895 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 123 1
Рыбченко Никита 18 2
Благирев Алексей 24 1
Брыкин Андрей 1 1
Кожевникова Наталья 2 1
Богопольский Александр 2 1
Широкова Наталья 1 1
Катрасева Мария 1 1
Сухарев Игорь 6 1
Обозная Ольга 2 1
Дмитриева Наталья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5177 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1671 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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