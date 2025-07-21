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Форбс Консалтинг
Форбс Консалтинг - консалтинговая компания и системный интегратор с экспертизой в области построения систем интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования, анализа и консолидации отчетности. В портфеле компании ведущие ЕРМ и IBP платформы.
УПОМИНАНИЯ
Форбс Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлянский Юрий 10 3
|Горянский Павел 29 1
|Рыбченко Никита 18 1
|Сурова Наталья 6 1
|Фролов Игорь 3 1
|Лашин Никита 2 1
|Forbes - Форбс 875 3
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