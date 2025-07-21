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Форбс Консалтинг - консалтинговая компания и системный интегратор с экспертизой в области построения систем интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования, анализа и консолидации отчетности. В портфеле компании ведущие ЕРМ и IBP платформы.