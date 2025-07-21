Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178769
ИКТ 13904
Организации 10805
Ведомства 1470
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25900
Персоны 76835
География 2893
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2664
Мероприятия 859

Форбс Консалтинг


Форбс Консалтинг - консалтинговая компания и системный интегратор с экспертизой в области построения систем интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования, анализа и консолидации отчетности. В портфеле компании ведущие ЕРМ и IBP платформы.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Planum и «Форбс Консалтинг» объявили о начале стратегического сотрудничества 1
04.06.2025 ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности 1
17.02.2025 «Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Форбс Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Biplanum - Бипланум 4 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1226 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2912 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1905 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5695 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 627 1
Управляемость - Manageability 1820 1
Управление финансами - Financial management 624 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 590 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15745 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7011 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3362 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1159 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1394 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 302 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 1
Biplanum - Planum 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Microsoft Office 3852 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1253 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 66 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 184 1
Орлянский Юрий 10 3
Горянский Павел 29 1
Рыбченко Никита 18 1
Сурова Наталья 6 1
Фролов Игорь 3 1
Лашин Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8048 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 276 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1680 1
Forbes - Форбс 875 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
Создано именных указателей - 178769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще