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«Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение

«Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение. Клиентам интегратора доступно еще одно решение для финансового планирования.

Последние несколько лет в корпоративном управлении набирает обороты тренд на эффективные решения для финансового планирования и аналитики, или FP&A-платформы, с возможностью self-service-поддержки. Такие платформы подходят как растущим, так и зрелым компаниям, поскольку легко вписываются в существующий ИТ-ландшафт и дают возможность пользователям самостоятельно вносить изменения в систему.

«Планум» – это российская FP&A-платформа, которая помогает автоматизировать процессы корпоративного планирования, бюджетирования и анализа данных, делая этот шаг комфортным для широкого круга компаний.

На создание «Планум» разработчиков платформы вдохновила концепция, где при внутренней мощности калькуляционного движка и интеграции с моделями искусственного интеллекта, взаимодействие с платформой может осуществляться непосредственно из Excel. Решение позволяет уйти от восприятия автоматизации, как долгого, затратного и трудоемкого процесса и дает возможность достичь эффективного управления финансами с минимальными рисками.

Команда «Форбс Консалтинг» обладает экспертизой в построении и автоматизации процессов планирования и управления эффективностью. Партнерство поможет вендору усилить направление бизнес-консалтинга, предоставляя клиентам больше возможностей для эффективного использования системы и достижения тактических и стратегических целей компании.

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«Мы продолжаем диверсифицировать продуктовый портфель, выбирая самые перспективные платформы и надежных партнеров. Это расширяет возможности для наших клиентов, помогает оставаться гибкими и вариативным при выборе решения. «Планум» позволит предложить автоматизацию финансового планирования и анализа данных более широкому кругу компаний, которые хотят увеличить производительность и аналитичность данных», – сказал Юрий Орлянский, управляющий партнер «Форбс Консалтинг».

«В лице «Форбс Консалтинг» мы обрели надежного партнера по автоматизации таких важных корпоративных процессов как планирование и аналитика. Многолетняя и признанная экспертиза «Форбс Консалтинг» поможет нашим клиентам в формировании устойчивого и предсказуемого результата автоматизации», – отметил Никита Лашин, управляющий партнер «Планум».

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