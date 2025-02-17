Лашин Никита
|17.02.2025
|«Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение 1
|29.02.2024
|Никита Лашин, Планум: Финансовый директор должен стать трекером для компании, но для этого ему нужен подходящий инструмент 1
Лашин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Thoma Bravo - Anaplan 67 1
|1С 8259 1
|Microsoft Corporation 24662 1
|IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 1
|Oracle Hyperion 235 1
|Microsoft Office Excel 1201 1
|CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
|Microsoft Office 3747 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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