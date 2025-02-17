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Лашин Никита



17.02.2025 «Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение 1
29.02.2024 Никита Лашин, Планум: Финансовый директор должен стать трекером для компании, но для этого ему нужен подходящий инструмент 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лашин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Thoma Bravo - Anaplan 67 1
8259 1
Microsoft Corporation 24662 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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