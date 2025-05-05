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Zero-code Zero coding Зерокодинг


УПОМИНАНИЯ


Обзор: Российские платформы no-code 2025 1
05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования 1
CNews: ИТ-тренды 2025 в России 1
11.03.2025 Представлена передовая российская zero-code платформа Сакура PRO — высокопроизводительный конструктор для решения сложных бизнес-процессов 1
18.02.2025 Виктор Фогельсон -

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

 2
27.01.2025 Антон Киселев, Dapt Tech: Интеграция ИИ в образовательные программы повысит конкурентоспособность выпускников 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
11.10.2024 Евгений Мартынов -

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

 1
26.08.2024 Mont расширила линейку no-code-решений платформой «Сакура Pro» 1
25.06.2024 Сергей Хамедов, CyberOne: Мы наблюдаем стремительный рост популярности коммерческих SOC-центров в Казахстане 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
29.02.2024 Никита Лашин, Планум: Финансовый директор должен стать трекером для компании, но для этого ему нужен подходящий инструмент 1
18.10.2022 Минобрнауки России совместно c GeekBrains бесплатно обучат ИТ 20 тыс. студентов по всей стране 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
30.08.2022 Оператор разогнался: как Tele2 ускорила свои закупки на 26% 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Zero-code и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5327 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 213 3
8461 3
Oracle Corporation 6757 2
GitHub 872 2
Directum - Директум 1121 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 2
Технос-К 6 2
Broadcom - VMware 2404 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 644 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5028 1
Microsoft Corporation 24843 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
IBM - International Business Machines Corp 9470 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
Diasoft - Диасофт 927 1
Naumen - Наумен 647 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 317 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 351 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 237 1
MONT - МОНТ 152 1
Thoma Bravo - Anaplan 70 1
Biocad - Биокад 82 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 16 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 142 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Tibco Software 84 1
Camunda - Camunda Services GmbH 28 1
CSC - Corporation 68 1
Alfresco Software 147 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 45 1
Первая Форма - 1Форма 51 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Процессные Технологии 7 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1127 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 525 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1685 1
Альфа-Банк 1797 1
Газпром нефть 638 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Ренессанс Страхование 165 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 8 1
Свеза - Sveza 40 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 204 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4376 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1417 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 381 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5556 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1305 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11714 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4871 6
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1113 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3705 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4152 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1965 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5307 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7651 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4138 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1976 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5489 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5919 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2373 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12818 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4041 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 559 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  679 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2447 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12994 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 820 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3152 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6402 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 242 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 3
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 53 5
Технос-К - Сакура PRO 32 5
Microsoft Office 3814 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 105 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 2
JavaScript - JS - язык программирования 1226 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4683 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 220 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 299 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 40 2
Microsoft 365 Copilot 140 2
Python - высокоуровневый язык программирования 999 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 747 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7168 1
Linux OS 10219 1
Microsoft Windows 15895 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2107 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1013 1
Terrasoft Creatio 97 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 170 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 152 1
Microsoft Windows PowerShell 187 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 178 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
Google VirusTotal 86 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 109 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 98 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 1
Oracle Hyperion 237 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 4 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
Jenkins 46 1
Фогельсон Виктор 26 5
Сахаров Александр 77 2
Истомин Константин 57 2
Шингарев Павел 17 1
Смирнов Александр 80 1
Али Максим 10 1
Борисов Александр 39 1
Жуков Алексей 5 1
Борисов Алексей 32 1
Чепакин Андрей 26 1
Кардашин Никита 20 1
Зварковский Михаил 6 1
Михеев Андрей 9 1
Михайлов Евгений 18 1
Селезнев Денис 30 1
Решетников Андрей 6 1
Щипачев Дмитрий 2 1
Пивоваров Кирилл 5 1
Суровцев Владимир 18 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Грибанов Петр 2 1
Костина Светлана 14 1
Мартынов Евгений 24 1
Калинин Владислав 2 1
Слученков Антон 18 1
Беспалов Антон 3 1
Лашин Никита 2 1
Хамедов Сергей 1 1
Киселев Антон 3 1
Степурин Вадим 5 1
Чистяков Владислав 4 1
Бардаш Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 1
Казахстан - Республика 5639 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Азия - Азиатский регион 5610 1
Африка - Африканский регион 3517 1
Ближний Восток 2981 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 778 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9040 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2526 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3235 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2249 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2200 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2514 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 308 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1343 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2421 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2961 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7988 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 981 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3702 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 779 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2386 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5234 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5014 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5060 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 709 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 345 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 973 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5982 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 946 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 880 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 624 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2483 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 2
Capture the Flag - CTF 41 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
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