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Zero-code Zero coding Зерокодинг
УПОМИНАНИЯ
Zero-code и организации, системы, технологии, персоны:
|Фогельсон Виктор 26 5
|Сахаров Александр 77 2
|Истомин Константин 57 2
|Шингарев Павел 17 1
|Смирнов Александр 80 1
|Али Максим 10 1
|Борисов Александр 39 1
|Жуков Алексей 5 1
|Борисов Алексей 32 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Кардашин Никита 20 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Михеев Андрей 9 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Селезнев Денис 30 1
|Решетников Андрей 6 1
|Щипачев Дмитрий 2 1
|Пивоваров Кирилл 5 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Грибанов Петр 2 1
|Костина Светлана 14 1
|Мартынов Евгений 24 1
|Калинин Владислав 2 1
|Слученков Антон 18 1
|Беспалов Антон 3 1
|Лашин Никита 2 1
|Хамедов Сергей 1 1
|Киселев Антон 3 1
|Степурин Вадим 5 1
|Чистяков Владислав 4 1
|Бардаш Александр 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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