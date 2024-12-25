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Индексная книга (каталог) CNews*
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Pressfeed Прессфид

Pressfeed - Прессфид


25.12.2024 Pressfeed: ИТ-специалисты стали самыми востребованными экспертами в СМИ в 2024 году 1
31.10.2024 79% работников СМИ и экспертов относятся положительно к использованию нейросетей в работе 1
18.07.2023 48% экспертов СМИ и 66% журналистов используют нейросети для подготовки материалов для СМИ 1
27.09.2022 TenChat запустил проект для разъяснения вопросов о мобилизации 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Pressfeed и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 104 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Бочарский Константин 3 1
Теняев Семен 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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