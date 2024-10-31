79% работников СМИ и экспертов относятся положительно к использованию нейросетей в работе

Сервис журналистских запросов Pressfeed провел опрос среди журналистов, редакторов и экспертов, которые дают комментарии в СМИ, на тему использования нейросетей и выяснил, что 79% респондентов положительно относятся к использованию нейросетей в своей профессиональной деятельности. Причем высокий уровень энтузиазма в отношении ИИ-технологии наблюдается как среди молодых специалистов с опытом работы до одного года (88%), так и среди профессионалов с опытом работы 11-15 лет (87%). Об этом CNews сообщили представители Pressfeed.

По данным исследования, 65% респондентов уже используют нейросети в работе. Среди них 71% применяют нейросети для генерации текста — ChatGPT, YandexGPT и GigaChat, а 51% нейросети для генерации изображений, среди которых: Midjourney, YandexART и Kandinsky.

72% пользователей нейросетей отметили, что прибегают к их помощи хотя бы раз в неделю, а 23% — ежедневно. Чаще всего нейросети используются для выполнения таких задач, как написание текстов (56%), создание изображений и генерация идей для статей (48%), а также перефразирование и переписывание текстов (42%).

Более половины опрошенных работников СМИ и экспертов, использующих нейросети (51%), считают их главным преимуществом ускорение рабочих процессов. 42% респондентов отмечают, что нейросети помогают экономить время на выполнении рутинных задач. Помощь в создании изображений и видео, а также повышение качества контента отметили 34% и 30% пользователей, соответственно.

Респонденты, которые пока не используют нейросети в своей профессиональной деятельности, в качестве основных барьеров, препятствующих использованию технологии, выделяют недостаточную точность и достоверность информации, необходимость значительной доработки текстов вручную, а также отсутствие творческого подхода и оригинальности у ИИ.

«Примерно год назад мы уже проводили подобное исследование и тогда респонденты говорили, что используют нейросети, но не столь масштабно. То есть ИИ становится рабочим инструментом для работников СМИ и других специалистов. И такой интерес к нейросетям полностью оправдан, учитывая их постоянно расширяющиеся возможности и функционал. Можно с уверенностью сказать, что в перспективе количество профессионалов, применяющих инструменты искусственного интеллекта в своей работе, будет возрастать, вне зависимости от их опыта или возраста. Более того, очевидно, что технологии ИИ становятся неотъемлемой частью всех сфер деятельности, даже самые консервативные профессии, такие как журналисты, начинают интегрировать ИИ для решения сложных задач и оптимизации процессов», — сказала руководитель проекта «Виртуальный пиарщик» Pressfeed Кристина Силиниекс.