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Сбер Sber AI Kandinsky Нейросеть Кандинский


Нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию на русском языке разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices. Kandinsky стал продолжением нейросети ruDALL-E, представленной 2 ноября 2021 года. Тогда это была одна из первых в мире моделей генерации изображений по тексту. Сбер дообучил эту модель на 200 млн изображений, снабжённых текстовыми русскоязычными описаниями. Улучшенную нейросеть назвали в честь известного русского художника-абстракциониста и теоретика изобразительного искусства Василия Кандинского.

 


14.06.2024 Нейросети Kandinsky исполнилось два года

Ровно два года назад Сбербанк впервые презентовал широкой аудитории собственную нейросеть Kandinsky для генерации изображений по текстовому описанию на русском языке. Её разработала о
28.05.2024 Нейросеть Kandinsky Video 1.1 стала доступна всем пользователям без ограничений

«Сбер» представил бесплатную бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1 для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию и изображению. Формат сгенерированного видео — это непрерывная сцена с движением и объекта, и фона. Модель генер
22.05.2024 Сбербанк бесплатно научит промпт-инжинирингу для работы с GigaChat и Kandinsky  

Сбербанк представил онлайн-курс «Работа с LLM GigaChat» по основам промпт-инжиниринга для работы с генеративным искусственным интеллектом (ИИ): сервисом GigaChat и нейросетью Kandinsky. Курс научит всех желающих составлять промпты (текстовые запросы) к ИИ-сервисам и эффективно использовать их в науке, бизнесе и творчестве. Обучение доступно бесплатно на сайте СберУн
16.05.2024 Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky

звозвратно утрачены при пожарах и бомбардировках в годы войны, а ныне возрождены нейросетью «Сбера» Kandinsky. Задача проекта – показать возможности нейросетей для сохранения культурного и исто
22.04.2024 Возможности нейросети Kandinsky 3.1 стали доступны всем пользователям

Улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию Kandinsky 3.1 теперь доступна всем пользователям без ограничений. Обновлённая версия дообучена на датасете эстетичных изображений, что позволило повысить качество генерации картинок. Александр

04.04.2024 «Сбер» представил новую версию модели Kandinsky

«Сбер» усовершенствовал свою нейросеть, которая создаёт изображения по текстовому описанию на русском и английском языках. Обновлённая версия Kandinsky 3.1 дообучена на увеличенном датасете изображений, что позволило повысить качество генераций. Первым доступ к Kandinsky 3.1 получил ограниченный круг пользователей: художники,

15.03.2024 Совокупная аудитория ИИ-сервисов Сбербанка GigaChat и Kandinsky достигла 18 млн пользователей

Совокупное количество пользователей нейросетей Сбербанка GigaChat и Kandinsky с момента релиза достигло 18 млн. Сбербанк запустил GigaСhat весной 2023 г., а в сентябре 2023 г. открыл к ней доступ всем желающим. Искусственный интеллект может решать множество зад
19.01.2024 Более 200 млн изображений создали свыше 12 млн пользователей с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky в 2023 году

Генеративная модель Сбербанка Kandinsky подводит итоги 2023 г. По данным разработчиков, нейросеть создала более 200 млн генераций по текстовым запросам, а ее аудитория превысила 12 млн уникальных пользователей. Модель занял
29.11.2023 В HR-платформу «Пульс» Сбербанка внедрены нейросети GigaChat и Kandinsky

В HR-платформу «Пульс» Сбербанка внедрены сервис GigaChat и нейросеть Kandinsky. Для корпоративных клиентов функционал этих решений будет доступен в первом полугод
22.11.2023 В «Сбербанк онлайн» можно создавать свои заставки с Kandinsky 3.0

ворческий потенциал и сгенерировать заставки для входа в приложение с помощью нейросети «Сбербанка» Kandinsky. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Нарисовать можно до пяти заставок,
22.11.2023 Создана первая российская нейросеть, умеющая генерировать видеоролики

Вместо изображения – видеоролик Сбербанк сообщил CNews о запуске своей новейшей нейросети Kandinsky Video, способной создавать небольшие видеоролики, основываясь на заданном пользователем текстовом описании. По словам разработчиков, это первый в России сервис подобного рода. Создать
22.11.2023 Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0

Сбербанк создал новую версию генеративной модели для творчества — Kandinsky 3.0. Новая версия в сравнении с предыдущими лучше понимает текстовый запрос пользователя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Нейросеть теперь умеет создавать еще более фо
12.10.2023 Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики

У пользователей нейросети «Сбера» Kandinsky 2.2 появилась возможность создавать видеоролики по текстовому описанию в режиме анимации. По одному текстовому описанию генерируется 4-секундное видео c выбранным эффектом анимации, с
12.07.2023 «Сбер» представил новую версию нейросети Kandinsky

С новой версией генеративной модели «Сбера» — Kandinsky 2.2 — теперь можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации. Значительного прироста качества удалось достигнуть п
06.04.2023 Пользователи сгенерировали более 1,3 млн изображений за 48 часов с помощью нейросети Kandinsky 2.1 от «Сбера»

После выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 пользователи за 48 часов сгенерировали свыше 1,3 млн изображений. Среди наиболе
04.04.2023 «Сбер» представил нейросеть Kandinsky 2.1

Новая генеративная модель «Сбера» — Kandinsky 2.1 — способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Она также может смешивать несколько рисунков, изменя
30.03.2023 Лучшие нейросети для генерации изображений: выбор ZOOM

Kandinsky 2.0  Российская нейросеть Kandinsky 2.0 разработана специалистами Сбера и обладает большим преимуществом: она хорошо понимает запросы на 101 языке, включая русский. Начать работу с Кандинским очень просто: достачно зайт
23.11.2022 «Сбер» представил Kandinsky 2.0 — первую российскую диффузионную модель для генерации изображений по тексту на разных языках

«Сбер» представил Kandinsky 2.0 — первую российскую мультиязычную диффузионную модель для генерации изображений по текстовому описанию с 2 млрд параметров. Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI п
14.06.2022 «Сбер» представил модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке Kandinsky

«Cбер» представил самую большую на данный момент модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке — Kandinsky. Это улучшенная версия мультимодальной нейросети ruDALL-E, которая генерирует картинки по описанию на русском языке. Использовать её можно для создания любых видов изображений — иллюс

Публикаций - 148, упоминаний - 169

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 26
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 22
Telegram Group 1983 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 17
Microsoft Corporation 24624 14
Ростелеком 9700 12
Google LLC 11775 11
Yandex - Яндекс 7339 11
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
Apple Inc 12100 5
МегаФон 8804 5
8213 5
Oracle Corporation 6687 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
GitHub 814 4
Nvidia Corp 3487 3
Social Data Hub - SocialDataHub 19 3
Cisco Systems 5114 3
Huawei 3933 3
X Corp - Twitter 2845 3
SAP SE 5276 3
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
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F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
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101Hotels.com 456 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Связной ГК 1369 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
Superjob - Суперджоб 502 2
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Альфа-Банк 1769 2
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