Нейросети Kandinsky исполнилось два года Ровно два года назад Сбербанк впервые презентовал широкой аудитории собственную нейросеть Kandinsky для генерации изображений по текстовому описанию на русском языке. Её разработала о

Нейросеть Kandinsky Video 1.1 стала доступна всем пользователям без ограничений «Сбер» представил бесплатную бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1 для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию и изображению. Формат сгенерированного видео — это непрерывная сцена с движением и объекта, и фона. Модель генер

Сбербанк бесплатно научит промпт-инжинирингу для работы с GigaChat и Kandinsky Сбербанк представил онлайн-курс «Работа с LLM GigaChat» по основам промпт-инжиниринга для работы с генеративным искусственным интеллектом (ИИ): сервисом GigaChat и нейросетью Kandinsky. Курс научит всех желающих составлять промпты (текстовые запросы) к ИИ-сервисам и эффективно использовать их в науке, бизнесе и творчестве. Обучение доступно бесплатно на сайте СберУн

Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky звозвратно утрачены при пожарах и бомбардировках в годы войны, а ныне возрождены нейросетью «Сбера» Kandinsky. Задача проекта – показать возможности нейросетей для сохранения культурного и исто

Возможности нейросети Kandinsky 3.1 стали доступны всем пользователям Улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию Kandinsky 3.1 теперь доступна всем пользователям без ограничений. Обновлённая версия дообучена на датасете эстетичных изображений, что позволило повысить качество генерации картинок. Александр

«Сбер» представил новую версию модели Kandinsky «Сбер» усовершенствовал свою нейросеть, которая создаёт изображения по текстовому описанию на русском и английском языках. Обновлённая версия Kandinsky 3.1 дообучена на увеличенном датасете изображений, что позволило повысить качество генераций. Первым доступ к Kandinsky 3.1 получил ограниченный круг пользователей: художники,

Совокупная аудитория ИИ-сервисов Сбербанка GigaChat и Kandinsky достигла 18 млн пользователей Совокупное количество пользователей нейросетей Сбербанка GigaChat и Kandinsky с момента релиза достигло 18 млн. Сбербанк запустил GigaСhat весной 2023 г., а в сентябре 2023 г. открыл к ней доступ всем желающим. Искусственный интеллект может решать множество зад

Более 200 млн изображений создали свыше 12 млн пользователей с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky в 2023 году Генеративная модель Сбербанка Kandinsky подводит итоги 2023 г. По данным разработчиков, нейросеть создала более 200 млн генераций по текстовым запросам, а ее аудитория превысила 12 млн уникальных пользователей. Модель занял

В HR-платформу «Пульс» Сбербанка внедрены нейросети GigaChat и Kandinsky В HR-платформу «Пульс» Сбербанка внедрены сервис GigaChat и нейросеть Kandinsky. Для корпоративных клиентов функционал этих решений будет доступен в первом полугод

В «Сбербанк онлайн» можно создавать свои заставки с Kandinsky 3.0 ворческий потенциал и сгенерировать заставки для входа в приложение с помощью нейросети «Сбербанка» Kandinsky. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Нарисовать можно до пяти заставок,

Создана первая российская нейросеть, умеющая генерировать видеоролики Вместо изображения – видеоролик Сбербанк сообщил CNews о запуске своей новейшей нейросети Kandinsky Video, способной создавать небольшие видеоролики, основываясь на заданном пользователем текстовом описании. По словам разработчиков, это первый в России сервис подобного рода. Создать

Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0 Сбербанк создал новую версию генеративной модели для творчества — Kandinsky 3.0. Новая версия в сравнении с предыдущими лучше понимает текстовый запрос пользователя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Нейросеть теперь умеет создавать еще более фо

Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики У пользователей нейросети «Сбера» Kandinsky 2.2 появилась возможность создавать видеоролики по текстовому описанию в режиме анимации. По одному текстовому описанию генерируется 4-секундное видео c выбранным эффектом анимации, с

«Сбер» представил новую версию нейросети Kandinsky С новой версией генеративной модели «Сбера» — Kandinsky 2.2 — теперь можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации. Значительного прироста качества удалось достигнуть п

Пользователи сгенерировали более 1,3 млн изображений за 48 часов с помощью нейросети Kandinsky 2.1 от «Сбера» После выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 пользователи за 48 часов сгенерировали свыше 1,3 млн изображений. Среди наиболе

«Сбер» представил нейросеть Kandinsky 2.1 Новая генеративная модель «Сбера» — Kandinsky 2.1 — способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Она также может смешивать несколько рисунков, изменя

Лучшие нейросети для генерации изображений: выбор ZOOM Kandinsky 2.0 Российская нейросеть Kandinsky 2.0 разработана специалистами Сбера и обладает большим преимуществом: она хорошо понимает запросы на 101 языке, включая русский. Начать работу с Кандинским очень просто: достачно зайт

«Сбер» представил Kandinsky 2.0 — первую российскую диффузионную модель для генерации изображений по тексту на разных языках «Сбер» представил Kandinsky 2.0 — первую российскую мультиязычную диффузионную модель для генерации изображений по текстовому описанию с 2 млрд параметров. Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI п