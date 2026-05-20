Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коровин Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Коровин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9216 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
|Кандинский Василий 10 2
|Головин Александр 10 1
|Максакова Мария 1 1
|Каренина Анна 18 1
|Дмитриев Владимир 38 1
|Гагарин Юрий 98 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Мокеев Евгений 21 1
|Серов Валентин 5 1
|Бове Осип 1 1
|Дурнов Модест 1 1
|Пономарев Евгений 12 1
|Собинов Леонид 2 1
|Репин Илья 7 1
|Харина Лидия 2 1
|Малевич Казимир 11 1
|Горский Александр 3 1
|Цыбульников Вячеслав 78 1
|Гончарова Наталья 7 1
|Лентулов Аристарх 1 1
|Ларионов Михаил 1 1
|Грабарь Игорь 1 1
|Кавос Альберт 1 1
|Родченко Александр 1 1
|Плисецкая Майя 4 1
|Рерих Николай 7 1
|Айвазовский Иван 3 1
|Васнецов Виктор 4 1
|Шишкин Иван 4 1
|Кустодиев Борис 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.