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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коровин Константин

СОБЫТИЯ


20.05.2026 «ГигаЧат» превратит посещение новой выставки в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в личный разговор об искусстве 1
25.06.2024 «Яндекс» и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома» 1
16.05.2024 Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky 1
05.08.2016 «Элар» оцифровывает афиши и эскизы костюмов в Музее Большого театра 1
02.04.2015 Нетленный веер Марии Тальони 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Коровин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 2
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
V&A Museum - Victoria and Albert Museum - Музей Виктории и Альберта 2 1
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского 1 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Оцифровка - Digitization 5185 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
ЭЛАР ПауэрСкан 19 1
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Кандинский Василий 10 2
Головин Александр 10 1
Максакова Мария 1 1
Каренина Анна 18 1
Дмитриев Владимир 38 1
Гагарин Юрий 98 1
Фурсин Алексей 158 1
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Москва - ЦАО - Кадашёвская набережная 13 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Америка - Американский регион 2206 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
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Ночь в музее 5 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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