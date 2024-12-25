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Васнецов Виктор



25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления 1
25.06.2024 «Яндекс» и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома» 1
05.10.2022 «Тинькофф» выпустил карты с бесплатным обслуживанием в дизайне картин Третьяковской галереи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Васнецов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 108 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Шишкин Иван 4 1
Врубель Михаил 6 1
Рерих Николай 6 1
Карпова Татьяна 5 1
Серов Валентин 5 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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