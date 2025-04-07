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Музей Победы ФГБУК Центральный музей Великой Отечественной войны

Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны


07.04.2025 Kion и Музей Победы собирают в Нижегородской области письма ВОВ солдат и матерей для видеопроекта с российскими актерами 1
05.03.2024 В «2ГИС» появились поэтажные планы крупных музеев Москвы 2
17.12.2015 Военную историю отсканируют на «ЭЛАР ПланСкан» 3
31.07.2014 Состоялась церемония памятного гашения марок, посвященных истории Первой мировой войны 1
23.06.2008 Центральный музей Великой Отечественной войны ищет ИТ-подрядчиков 1
31.01.2008 Открылась экспозиция, посвященная 65-летию Сталинградской битвы 2

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Музей Победы ФГБУК и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 303 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1022 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 63 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Еврейский музей и центр толерантности 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4590 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4645 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1344 1
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1277 1
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