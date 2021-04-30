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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Духовницкий Олег
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 139
Духовницкий Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 11
|Жаров Александр 165 8
|Путин Владимир 1826 7
|Соколов Алексей 121 5
|Чурсин Игорь 20 5
|Волин Алексей 113 5
|Щеголев Игорь 676 4
|Носков Константин 201 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Иванов Олег 124 4
|Рейман Леонид 412 3
|Понькин Александр 26 3
|Козырев Алексей 270 3
|Ларина Екатерина 11 3
|Григорьев Владимир 7 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Гордеев Алексей 10 2
|Примаков Евгений 6 2
|Сеславинский Михаил 8 2
|Канцуров Андрей 8 2
|Калугин Сергей 162 2
|Владимиров Игорь 2 2
|Массух Илья 192 2
|Качанов Олег 58 2
|Шадаев Максут 384 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Липов Андрей 50 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Гончар Сергей 1 1
|Пристанков Дмитрий 1 1
|Рябухин Александр 1 1
|Панышев Дмитрий 5 1
|Белавенцев Олег 1 1
|Галушина Ольга 1 1
|Журавский Александр 1 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Галушкин Александр 1 1
|Климов Сергей 6 1
|Безверхний Александр 1 1
|Антонова Ирина 2 1
|CNews Analytics 1991 5
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 4
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru