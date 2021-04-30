Духовницкий Олег

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1

Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 1

В России могут стать бесплатными звонки с таксофона на мобильный 1

России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 2

Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 2

Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными 4

Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства 1

Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 2

Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи 1

Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов 1

ФСБ арестовала ректора главного телекоммуникационного вуза страны 1

Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи 1

Власти отказались от строительства сети спутниковой связи в Крыму 1