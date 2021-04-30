Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Духовницкий Олег


30.04.2021 Конец «марочной войны»: Путин передал главного в стране издателя марок «Почте России» 1
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 2
16.03.2020 Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 1
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 2
17.10.2019 В России могут стать бесплатными звонки с таксофона на мобильный 1
23.07.2019 России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 2
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 2
26.04.2019 Власти проведут интернет в деревни с населением 100 человек, а мобильную связь - везде, где есть интернет 2
24.04.2019 Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными 4
08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства 1
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 1
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 2
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи 1
26.04.2018 Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи 1
15.06.2017 Минкомсвязи ищет 90 млрд руб. на арктические спутники связи 1
24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов 1
12.05.2017 ФСБ арестовала ректора главного телекоммуникационного вуза страны 1
28.04.2017 1С и «Лаборатория Касперского» помогут МТУСИ в подготовке ИТ-специалистов 1
27.04.2017 Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства» 1
26.04.2017 Россвязь стала отвечать за антитеррористическое «железо» 3
16.05.2016 Любовь россиян к «интернету на почте» выросла в 10 раз 1
13.05.2016 Объекты связи в Сочи под угрозой: Власти не выделяют денег 1
12.05.2016 Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи 1
24.03.2016 В Крыму началось освобождение из «мобильного рабства» 1
02.12.2015 «Ростелеком» в 2015 г. реализует проект устранения цифрового неравенства с опережением плана-графика 1
01.12.2015 Уплотнение Минсвязи: 1,6 млрд руб. из ИКТ-бюджета ЧМ-2018 отдадут «Ростелекому» в счет долгов Россвязи 1
13.11.2015 Власти отказались от строительства сети спутниковой связи в Крыму 1
19.10.2015 В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8» 1
06.07.2015 Россвязь отправила в отставку гендиректора-сепаратиста 1
21.05.2015 Самые богатые чиновники Минкомсвязи и Роскомнадзора основной доход получают за счет жён 1
14.05.2015 МЧС хочет отобрать у Россвязи телеком-оператора 1
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» 1
22.04.2015 Спутник связи и вещания «Экспрес-АМ6» введен в эксплуатацию 1
20.04.2015 20 апреля состоялось гашение почтовой марки, посвященной программе донорства «Служба крови» 1
17.04.2015 Торжественная церемония гашения почтовой марки «Счетная палата Российской Федерации» состоялась 17 апреля 1
13.04.2015 10 апреля 2015 г. состоялось гашение почтовой марки, посвященной 50-летию первого выхода человека в открытый космос 1
27.03.2015 Спутник «Экспресс-АМ7» успешно достиг геостационарной орбиты 1

Публикаций - 91, упоминаний - 139

Духовницкий Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 17
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Microsoft Corporation 11110 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Telegram Group 702 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Почта России ПАО 1574 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Россети ПАО 168 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Транснефть 159 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Yamaha 39 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 25
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 4
Президент Российской Федерации 1440 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
Правительство РФ 2206 3
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 3
Администрация Президента РФ 268 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 2 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 2 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Счётная палата РФ 460 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Минцифры РФ - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 1 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 1 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
УУС - Универсальные услуги связи 29 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 480 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Diameter 12 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 2
Nissan Murano 6 2
Chrysler Dodge Caravan 6 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft Excel 436 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
Никифоров Николай 1126 11
Жаров Александр 165 8
Путин Владимир 1826 7
Соколов Алексей 121 5
Чурсин Игорь 20 5
Волин Алексей 113 5
Щеголев Игорь 676 4
Носков Константин 201 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Иванов Олег 124 4
Рейман Леонид 412 3
Понькин Александр 26 3
Козырев Алексей 270 3
Ларина Екатерина 11 3
Григорьев Владимир 7 3
Осеевский Михаил 221 3
Гордеев Алексей 10 2
Примаков Евгений 6 2
Сеславинский Михаил 8 2
Канцуров Андрей 8 2
Калугин Сергей 162 2
Владимиров Игорь 2 2
Массух Илья 192 2
Качанов Олег 58 2
Шадаев Максут 384 2
Дворкович Аркадий 169 2
Липов Андрей 50 2
Кисляков Евгений 83 2
Гончар Сергей 1 1
Пристанков Дмитрий 1 1
Рябухин Александр 1 1
Панышев Дмитрий 5 1
Белавенцев Олег 1 1
Галушина Ольга 1 1
Журавский Александр 1 1
Зарубин Юрий 4 1
Галушкин Александр 1 1
Климов Сергей 6 1
Безверхний Александр 1 1
Антонова Ирина 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Россия - Тульская область 752 3
Европа 3766 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - Рязанская область 314 2
Россия - Брянская область 86 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - Белгородская область 368 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Воронежская область 397 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Россия - Смоленская область 229 2
Россия - Орловская область 133 2
Россия - Костромская область 229 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Арктика 141 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Калужская область 574 2
Россия - Курская область 339 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Севастополь 420 2
Франция - Французская Республика 2130 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Европа Западная 615 1
Северный полярный круг 25 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 5
Информационное общество - Государственная программа 282 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 3
Резерв универсального обслуживания 37 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Ордена Российской империи 1 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
Российская газета 92 1
Юность - радиостанция 14 1
CNews Analytics 1991 5
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще