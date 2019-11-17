Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников

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CNews подготовил рейтинг доходов чиновников Минкомсвязи, включающий новых руководителей ведомства. Самым высокооплачиваемым чиновником министерства стал его глава Константин Носков. Также выделяются его новые заместители – Олег Войтенко, Михаил Мамонов и Евгений Кисляков.

Рейтинг доходов новых руководителей Минкомсвязи

Издание CNews подготовило ежегодный рейтинг самых богатых чиновников отрасли связи. Рейтинг создается на основе деклараций о доходах, подаваемых руководителями Минкомсвязи и подведомственных им структур – Россвязи, Роспечати, Роскомнадзор и территориальных управлений Роскомнадзора. Нынешний рейтинг интересен тем, что он отражает доходы нового руководства Минкомсвязи, пришедшего в ведомство в середине 2018 г.

Лидером рейтинга стал министр связи Константин Носков, возглавивший министерство в мае 2018 г. Его доход за 2018 г. составил 33,5 млн руб. На второе место с четвертой строчки поднялся замглавы Россвязи Игорь Чурсин. Его доход составил 29,4 млн руб., при этом большую часть этой суммы заработала его супруга (в рейтинге учитываются доходы и имущество супругов чиновников).

На третьем месте находится замминистра связи Михаил Мамонов, заработавший за прошлый год 16,9 млн руб. Другой замминистра Олег Войтенко находится на четвертой строчке со схожей суммой дохода – 16,2 млн руб.

На пятом месте находится директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи Олег Качанов с суммой дохода 15 млн руб. (основной доход приходится на супругу). У замглавы Роспечати Владимира Григорьева также основной доход приходится на супругу. С суммой в 14,3 млн руб. Григорьев занял шестую позицию.

Доходы чиновников Минкомсвязи в 2018 году

Номер в рейтинге Имя и фамилия Должность Доход за 2018 (с учетом доходов супругов), рублей Примечание 1 Константин Носков министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 33 544 167 2 Игорь Чурсин заместитель руководителя Федерального агентства связи (Россвязь) 29 450 462,17 основной доход - супруга 3 Михаил Мамонов заместитель министра связи 16 972 003,12 4 Олег Войтенко заместитель министра связи 16 199 517,26 5 Олег Качанов директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи 15 059 375 основной доход - супруга 6 Владимир Григорьев заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 14 331 117,37 основной доход - супруга 7 Антонина Приезжева заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 13 691 685,84 в том числе от продажи недвижимого имуществ 8 Сергей Климов директор Департамента организационного развития Минкомсвязи 12 880 335,85 9 Александр Жаров руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 286 615,98 10 Василий Слышкин советник министра связи 9 943 972,57 11 Михаил Сеславенский руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 9 892 861 12 Алексей Галюжин начальник отдела реализации государственной программы информационное общество Департамента координации информатизации Минкомсвязи 9 138 442,53 За прошлый год приобретены квартира за 14,8 млн руб (в ипотеку) и автомобиль за 3,27 млн руб. Проданы квартира в Московской области и автомобиль Maxda CX5. 13 Алексей Волин заместитель министра связи 8 319 476,27 половина дохода - супруга 14 Евгений Кисляков заместитель министра связи 7 827 049,29 15 Алексей Соколов заместитель Министра связи 7 330 306,6 половина дохода - супруга 16 Олег Иванов заместитель министра связи 6 757 778,41 17 Максим Паршин заместитель министра 6 279 388,03 18 Андрей Канцуров директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи 6 082 655,61 19 Роман Габайдулин начальник отдела специальных проектов Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи 5 944 746,85 20 Елена Куппер начальник отдела делопроизводства Департамента организационного развития Минкомсвязи 5 786 026,98 21 Кристина Полякова Начальник отдела организационных проектов Департамента реализации законодательных инициатив Минкомсвязи 5 703 449,64 основной доход - супруг 22 Валерий Ткаченко заместитель директора Департамента развития электронного правительства 4 879 247,6 23 Владимир Козлов заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 4 814 636,95 24 Игорь Хомюк руководитель Управления Роскомнадзора по Карачаево-Черкесской Республике 4 780 000 Основной доход - супруга 25 Николай Ветров заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи 4 645 325,1 основной доход - супруга 26 Дмитрий Поляничев руководитель Управления Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу 4 641 160 27 Екатерина Ларина директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи 4 599 596,08 28 Андрей Анпилогов руководитель Управления Роскомнадзора по Курской области 4 262 000 29 Ольга Жирова начальник отдела методического обеспечения информатизации Департамента координации информатизации Минкомсвязи 4 171 268,55 основной доход - супург 30 Дмитрий Сахаров руководитель Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу 4 141 000

Источник: CNews Analytics

Замглавы Роскомнадзора Антонина Приезжева заработала за год 13,6 млн руб., в том числе получив доход от продажи недвижимого имущества. Приезжева заняла в рейтинге седьмую строчку.

Директор Департамента организационного развития Сергей Климов заработал за прошлый год 12,88 млн руб. и занял в рейтинге восьмую позицию. Глава Роскомнадзора Александр Жаров упал в рейтинге с третьей на девятую позицию, заработав за год 10,3 млн руб. Замыкает десятку советник министра связи Василий Слышкин с доходом 9,94 млн руб.

Замминистра связи Евгений Кисляков имеет шесть квартир

Из обладателей недвижимого имущества можно отметить замминистра связи Евгения Кислякова: он имеет шесть квартир общей площадью 309,3 кв. м и два земельных участка общей площадью 6 тыс. кв. м. У заместителя директора Департамента реализации законодательных инициатив Минкомсвязи Глеба Абрамова пять квартир общей площадью 294 кв. м и пять автомобилей.

Директор Департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина имеет четыре квартиры общей площадью 347 кв. м, три земельных участка общей площадью 2,06 тыс. кв. м и два жилых дома общей площадью 308 кв. м.

Замминистра связи Олег Иванов имеет четыре квартиры общей площадью 225 кв. м, два земельных участка общей площадью 2,476 тыс. кв. м и жилой дом площадью 140 кв. м. У замдиректора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Ирины Червоной также есть четыре квартиры общей площадью 219,1 кв. м и земельный участок площадью 800 кв. м.

Сельскохозяйственный магнат Алексей Волин

В области земельных активов абсолютный рекорд принадлежит замминистра связи Алексею Волину: он имеет шесть земельных участков общей площадью 3,6 млн кв. м. Из них два участка площадью 3,17 млн кв. м и 366 тыс. кв. м предназначены для сельскохозяйственного использования. Также у Волина и его супруги есть три автомобиля: Dodge Caravan, Infiniti QX56 и Nissan Murano, а также мототранспортное средство Steszion 150.

Замглавы Роспечати Владимир Григорьев имеет три земельных участка общей площадью 9,8 тыс. кв. м. Замминистра связи Алексей Соколов также имеет три земельных участка общей площадью 5,69 тыс. кв. м и два жилых дома общей площадью 628,2 кв. м.

Александр Жаров имеет три земельных участка общей площадью 4,19 тыс. кв. м, два жилых дома общей площадью 458 кв. м, квартиру площадью 174,1 кв. м и нежилое помещение площадью 201,3 кв. м.

Замдиректора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Владимиров имеет четыре земельных участка общей площадью 2,144 тыс. кв м. Олег Войтенко имеет три земельных участка общей площадью 1,34 тыс. кв. м и два жилых дома общей площадью 326 кв. м.

Директор департамент регулирования радиочастот и сетей Минкомсвязи Андрей Канцуров имеет два земельных участка общей площадью 2,4 тыс. кв. м, жилой дом площадью 185 кв. м, два хозяйственных строения площадью 120 кв. м и три квартиры общей площадью 238 кв. м.

Советник министра связи Дмитрий Крюков имеет в долевой собственности земельный участок для размещения торговых объектов площадью 472 кв. м и, также в долевой собственности, нежилое помещение площадью 476 кв. м.

Байкер Олег Духовницкий

Среди обладателей транспортных средств можно отметить директора Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи Олега Качанова. Он владеет тремя автомобилями: Nissan Patrol, Chevrolet Traiblazer и Chevrolet Tahoe.

Из обладателей транспортных средств иных типов выделяется глава Россвязи Олег Духовницкий: у него есть мотоцикл Harley Davidson FLHRC и снегоболотоход Cfmoto. А замдиректора Департамента экономики и финансов Минкомсвязи Сергей Гончар имеет мототранспортное средство Linx Adventure, водные транспортные средства Enigma 460 и Yamaha F60FETL и два автомобильных прицепа.