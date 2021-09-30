Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Жаров Александр


30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 2
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 4
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель 1
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой 3
17.12.2020 Google получил в России рекордный штраф 1
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр 2
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
11.08.2020 Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях» 1
10.08.2020 Google заплатит штраф в 1,5 миллиона за запрещенные сайты в поиске 1
27.07.2020 Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 2
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 1
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 1
10.04.2020 Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь 1
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 2
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 3
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 5
12.03.2020 В Сети продается обновляемая база данных экспортно-импортных сделок в России за 8 лет 1
20.01.2020 Уволен пресс-секретарь Роскомнадзора, которого обвиняли в мошенничестве 2
14.01.2020 Власти утвердили требования к российским DNS. На их выполнение потребуются десятки миллиардов 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 2
07.11.2019 В России введут штрафы для покупателей украденных персональных данных 2
01.11.2019 Apple запустила в России свой киносервис дешевле, чем в США. Но есть нюанс 1
25.10.2019 Минкомсвязи: Россия потеряет 150 млн пользователей, если будет регулировать интернет как в Китае 1
22.10.2019 В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета 1
21.10.2019 Власти вместо блокировок обложат сайты штрафами 2
24.09.2019 Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете 1
13.08.2019 В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа 1
18.06.2019 При изоляции России от интернета Калининграду разрешат пользоваться зарубежным трафиком 1
16.05.2019 В России откроют публичный реестр фейковых новостей 2
16.04.2019 Власти получили «ядерное оружие» для управления Рунетом 2
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон 1
30.01.2019 Apple перенесла в Россию персональные данные россиян 1
21.01.2019 Роскомнадзор завел дело на 5 тыс. рублей против Facebook и Twitter 1
11.01.2019 МВД требует повысить штрафы для интернет-провайдеров в 10 раз 1

Публикаций - 165, упоминаний - 227

Жаров Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7144 29
Telegram Group 702 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 24
Twitter 2204 15
VK - Mail.ru Group 2483 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
Yandex - Яндекс 4101 14
Apple Inc - Эппл Рус 7692 14
Facebook 3765 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 10
Zello 20 8
PayPal 440 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
Amazon Inc - Amazon.com 1470 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Alibaba Group 298 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 4
Microsoft Corporation 11060 4
МФИ Софт 103 4
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 4
DigitalOcean 16 4
Энлаин - Энлайн - Nline 13 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
GitHub 412 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Yota - Скартел 623 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Cloudflare 50 3
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 3
Samsung Electronics 5651 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
IXcellerate - Икселерейт 60 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
Wargaming 90 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Таттелеком 103 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 17
LinkedIn 520 10
eBay Inc 529 5
Флибуста 27 5
Uber Technologies 258 4
AliExpress 275 4
Uber 257 4
РУСАЛ - Объединённая компания 26 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Почта России ПАО 1572 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Porsche 36 1
Jaguar Cars 59 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Славянка ГК 18 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
iHerb - маркетплейс 12 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Лардекс - Lardex Group 7 1
НСТТ Белитон 7 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 1 1
UFG Capital Partners 2 1
Газпром ПАО 520 1
Visa International 1345 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Альфа-Банк 1123 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Связной ГК 877 1
Qiwi 783 1
Audi 129 1
Северсталь ПАО 204 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 103
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 52
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 21
Президент Российской Федерации 1439 20
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 14
Правительство РФ 2201 14
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 14
Администрация Президента РФ 267 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 12
Таганский районный суд города Москвы 44 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 10
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 7
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 6
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 4
Счётная палата РФ 460 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
МКС - Международная космическая станция 98 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
Единая Россия - Политическая партия 174 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 68 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 24
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 8
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 3
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
Diameter 12 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 12 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
Rakuten Viber 429 14
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
AWS - Amazon Web Services 568 10
Google YouTube - Видеохостинг 1713 9
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 9
WhatsApp Messenger 654 9
VK - Mail.ru Одноклассники 857 8
Apple - App Store 2198 8
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 6
Chrysler Dodge Caravan 6 5
WeChat - Мессенджер 96 5
Microsoft Azure 1171 5
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 5
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 4
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 4
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 4
Booking.com 75 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Google Gmail 603 4
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 3
Threema - Мессенджер 12 3
Nissan Murano 6 3
Google Blogger - Google BlogSpot 49 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Snapchat 89 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Яндекс.Новости 29 2
Apple FaceTime 145 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
Яндекс.Видео 32 2
ByteDance TikTok 95 2
Никифоров Николай 1126 22
Путин Владимир 1824 20
Щеголев Игорь 676 17
Дуров Павел 216 15
Медведев Дмитрий 1433 15
Липов Андрей 50 13
Волин Алексей 113 12
Мишустин Михаил 302 12
Духовницкий Олег 91 8
Козлюк Артем 39 7
Панков Александр 61 7
Иванов Олег 124 7
Кулин Филипп 39 7
Чурсин Игорь 20 6
Соколов Алексей 121 6
Приезжева Антонина 18 6
Носков Константин 201 5
Субботин Вадим 11 5
Яровая Ирина 63 5
Ампелонский Вадим 31 5
Терляков Олег 6 4
Понькин Александр 26 4
Григорьев Владимир 7 4
Дворкович Аркадий 169 4
Логунов Владимир 10 4
Голомолзин Анатолий 52 4
Ларина Екатерина 11 4
Лугов Андрей 32 4
Весельчаков Александр 6 3
Дерипаска Олег 19 3
Аникеев Владимир 3 3
Ротенберг Игорь 35 3
Кисляков Евгений 83 3
Скоч Андрей 7 3
Голикова Татьяна 39 3
Чечин Александр 6 3
Никифорова Светлана 33 3
Козырев Алексей 270 3
Бокова Людмила 80 3
Рейман Леонид 411 3
Россия - Российская федерация - РФ 57309 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
Украина 3361 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Россия - Сочи 911 5
Россия - Республика Крым 626 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Россия - Тульская область 752 4
Россия - Ярославская область 332 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - Ивановская область 262 3
Россия - Воронежская область 395 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Россия - Костромская область 229 3
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 223 3
Россия - Рязанская область 314 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Брянская область 86 2
Россия - Калужская область 571 2
Восточная Европа 1676 2
Украина - Киев 464 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Орловская область 132 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - Владимирская область 368 2
Германия - Берлин 355 2
Россия - Челябинск 770 2
Россия - Белгородская область 367 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Смоленская область 228 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Земля - планета Солнечной системы 859 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 17
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 10
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 5
Антитеррор 62 5
White list - Белый список 34 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
Пиратство - Авторское право 205 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 2
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Мертвые души 22 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 73 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Федеральное законодательство 254 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 16
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 12
РосКомСвобода 75 9
Ведомости 259 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 4
Thomson Reuters - Рейтер 1725 4
РИА Новости 654 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 4
Wikipedia - Википедия 276 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Медуза - Meduza 18 3
ТНТ - Телеканал 94 2
PornHub 23 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 2
НТВ - Телекомпания 164 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Bloomberg 785 2
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Детское радио 6 1
Радио России - радиостанция 30 1
Юность - радиостанция 14 1
Царьград - телеканал 7 1
Россия-1 - телеканал 20 1
ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 1
Авторадио 10 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
Эхо Москвы - радиостанция 48 1
Associated Press 332 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Россия 24 - телеканал 86 1
CNews Analytics 1988 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
Военная академия Ракетных Войск Стратегического Назначения им. Петра Великого - Серпуховский военный институт ракетных войск 1 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
MeYou 3 1
Правда и справедливость - Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758975, в очереди разбора - 662665.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще