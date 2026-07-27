Индексная книга (каталог) CNews*
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Жаров Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 183, упоминаний - 206
Жаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 699 38
|Никифоров Николай 1138 35
|Путин Владимир 3454 28
|Медведев Дмитрий 1665 24
|Волин Алексей 122 17
|Духовницкий Олег 91 16
|Мардер Наум 116 16
|Дуров Павел 329 16
|Мишустин Михаил 787 14
|Липов Андрей 68 14
|Северов Дмитрий 41 10
|Солдатов Алексей 104 9
|Маслов Александр 39 9
|Иванов Олег 152 8
|Массух Илья 239 8
|Козлюк Артем 39 8
|Малинин Александр 40 8
|Панков Александр 82 7
|Кулин Филипп 53 7
|Чурсин Игорь 21 7
|Приезжева Антонина 20 6
|Ампелонский Вадим 31 6
|Фрадков Михаил 161 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Соколов Алексей 137 6
|Яровая Ирина 72 5
|Субботин Вадим 17 5
|Сеславинский Михаил 32 5
|Ларина Екатерина 13 5
|Ситников Сергей 79 5
|Лугов Андрей 33 5
|Носков Константин 241 5
|Свердлов Денис 201 5
|Никифорова Светлана 34 4
|Усманов Алишер 311 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Терляков Олег 13 4
|Логунов Владимир 15 4
|Голомолзин Анатолий 75 4
|Григорьев Владимир 14 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.