Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Жаров Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 165, упоминаний - 227
Жаров Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 22
|Путин Владимир 1824 20
|Щеголев Игорь 676 17
|Дуров Павел 216 15
|Медведев Дмитрий 1433 15
|Липов Андрей 50 13
|Волин Алексей 113 12
|Мишустин Михаил 302 12
|Духовницкий Олег 91 8
|Козлюк Артем 39 7
|Панков Александр 61 7
|Иванов Олег 124 7
|Кулин Филипп 39 7
|Чурсин Игорь 20 6
|Соколов Алексей 121 6
|Приезжева Антонина 18 6
|Носков Константин 201 5
|Субботин Вадим 11 5
|Яровая Ирина 63 5
|Ампелонский Вадим 31 5
|Терляков Олег 6 4
|Понькин Александр 26 4
|Григорьев Владимир 7 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Логунов Владимир 10 4
|Голомолзин Анатолий 52 4
|Ларина Екатерина 11 4
|Лугов Андрей 32 4
|Весельчаков Александр 6 3
|Дерипаска Олег 19 3
|Аникеев Владимир 3 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Скоч Андрей 7 3
|Голикова Татьяна 39 3
|Чечин Александр 6 3
|Никифорова Светлана 33 3
|Козырев Алексей 270 3
|Бокова Людмила 80 3
|Рейман Леонид 411 3
|CNews Analytics 1988 8
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758975, в очереди разбора - 662665.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758975, в очереди разбора - 662665.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru