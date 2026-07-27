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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жаров Александр

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Биллинговая платформа «айФлекс» обеспечивает прием платежей в новом сервисе «Триколор.Здоровье» 1
24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 2
24.03.2026 Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды 1
09.02.2026 «Триколор» внедрил собственную систему обработки персональных данных 1
26.12.2025 Защита от мошенничества, боль в спине и раскрашенное мороженое — что смотрели на Rutube в 2025 году 1
15.10.2025 Количество просмотров Rutube из-за рубежа с начала 2025 г. достигло почти 2 миллиардов 1
25.09.2025 Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию 1
27.08.2025 Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные 1
10.02.2025 Телефонные мошенники выманили 65 миллионов у сына экс-главы Роскомнадзора 1
14.06.2022 Людмила Смирнова назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга» 1
26.04.2022 На счетах Google в России арестовали 500 млн рублей 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 1
15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор 1
27.10.2021 В России запретили сайты о топорах 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 2
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 2
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель 1
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой 2
17.12.2020 Google получил в России рекордный штраф 1
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
11.08.2020 Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях» 1
10.08.2020 Google заплатит штраф в 1,5 миллиона за запрещенные сайты в поиске 1
27.07.2020 Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 1
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 1
10.04.2020 Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь 1
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 2
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 2
12.03.2020 В Сети продается обновляемая база данных экспортно-импортных сделок в России за 8 лет 1
20.01.2020 Уволен пресс-секретарь Роскомнадзора, которого обвиняли в мошенничестве 1

Публикаций - 183, упоминаний - 206

Жаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12687 33
Telegram Group 2940 32
Ростелеком 10948 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
Yandex - Яндекс 9215 20
Apple Inc 13154 19
X Corp - Twitter 2938 18
VK - Mail.ru Group 3602 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МегаФон 10742 16
Meta Platforms - Facebook 4621 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 10
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 9
Zello 25 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
PayPal 671 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
МФИ Софт 145 4
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 4
DigitalOcean 39 4
Энлаин - Энлайн - Nline 14 4
Открытые технологии 732 4
Alibaba Group 473 4
Microsoft Corporation 25774 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Snapchat 151 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Cloudflare 172 3
Startobaza - Стартобаза 38 3
Основа Телеком 71 3
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 35
Газпром ПАО 1493 15
Microsoft - LinkedIn 699 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 7
Почта России ПАО 2370 6
Флибуста 34 5
eBay Inc 1640 5
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 4
Uber 357 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 3
101Hotels.com 456 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Транснефть 335 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
PornHub 26 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Резонанс НПП 407 2
Фонд электронной демократии 8 2
Harley-Davidson 30 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 151
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 83
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 12
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 8
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
Единая Россия - Политическая партия 321 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
ЛДПР 116 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
Российская академия радио - РАР 4 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 30
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 27
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 16
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 14
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 13
Оповещение и уведомление - Notification 5943 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 13
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 9
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 9
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 8
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 34
Google YouTube - Видеохостинг 3002 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 16
Rakuten Viber 665 14
Apple - App Store 3109 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 9
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 9
ByteDance - TikTok 355 8
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
Google Android 15243 7
Apple iOS 8583 7
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 6
Газпром ГПМХ - Я Молодец 10 6
Tencent - WeChat - мессенджер 177 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 5
Microsoft Azure 1526 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 5
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 4
Booking.com 126 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 4
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 4
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Много приложений - RuStore - Рустор 628 4
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 4
Google - Gmail 1021 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Threema - Мессенджер 22 3
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 25 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
Google Cloud Services 244 3
Щеголев Игорь 699 38
Никифоров Николай 1138 35
Путин Владимир 3454 28
Медведев Дмитрий 1665 24
Волин Алексей 122 17
Духовницкий Олег 91 16
Мардер Наум 116 16
Дуров Павел 329 16
Мишустин Михаил 787 14
Липов Андрей 68 14
Северов Дмитрий 41 10
Солдатов Алексей 104 9
Маслов Александр 39 9
Иванов Олег 152 8
Массух Илья 239 8
Козлюк Артем 39 8
Малинин Александр 40 8
Панков Александр 82 7
Кулин Филипп 53 7
Чурсин Игорь 21 7
Приезжева Антонина 20 6
Ампелонский Вадим 31 6
Фрадков Михаил 161 6
Рейман Леонид 1065 6
Соколов Алексей 137 6
Яровая Ирина 72 5
Субботин Вадим 17 5
Сеславинский Михаил 32 5
Ларина Екатерина 13 5
Ситников Сергей 79 5
Лугов Андрей 33 5
Носков Константин 241 5
Свердлов Денис 201 5
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