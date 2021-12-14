Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных

«Газпром-Медиа», медиахолдинг в России и Восточной Европе, и компания «МаксимаТелеком», развивающая технологические решения и платформы для обработки больших потоков данных, объявляют о создании совместного предприятия в сфере разработки и развития продуктов на основе данных «ГПМ Дата» с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители iTrend.

Компания сосредоточится на развитии портфеля продуктов, основанных на данных, а также платформ для управления ими, выступая единым оператором данных для компаний холдинга «Газпром-Медиа». «ГПМ Дата» также будет предоставлять решения на основе анализа и обработки больших данных партнерам и рекламодателям.

«МаксимаТелеком» передаст в СП коммерческую экспертизу и опыт управления дата-проектами, а также предоставит IT-компетенции и технологическую инфраструктуру для развития продуктов на основе данных.

Холдинг «Газпром-Медиа» передаст в СП доступ к платформенным решениям по анализу агрегированных данных с помощью машинного обучения, аналитические и технологические платформы для DOOH, а также перспективные направления монетизации данных.

«Создание в периметре холдинга единого центра компетенции по работе с агрегированными данными позволит значительно расширить портфель цифровых продуктов, в том числе напрямую не связанных с традиционными для нас рекламным и медиабизнесом. Партнерство с «МаксимаТелеком» в рамках СП создаст технологическую основу для дальнейшей цифровой трансформации холдинга и будет способствовать развитию сервисной экосистемы. Уверен, что, используя решения на основе данных, наши активы и партнеры смогут существенно повысить эффективность своего бизнеса», - отметил Александр Жаров, генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа».

«Ключевыми направлениями совместного предприятия будут прорывные решения на основе данных, аналитические сервисы на основе машинного обучения, продуктовая аналитика, разработки в области персонализации пользовательского опыта, DOOH-решения и технологии на стыке оффлайн и онлайн данных. Мы видим большой потенциал в этих направлениях для реализации цифровой стратегии холдинга», - сказала Светлана Лапунова, управляющий директор «ГПМ Дата».

О холдинге «Газпром-медиа»

«Газпром-медиа» – ведущий медиахолдинг в России и Восточной Европе. Компания объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает новые продукты в области рекламных технологий, а также решения на основе анализа и обработки больших данных.

Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! СТРАНА», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч. Частью холдинга также является компания НТВ-Плюс – оператор спутникового и цифрового ТВ.

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Холдинг реализует важную стратегическую миссию – продвижение российских кино- и телепродуктов на отечественном и международном рынках. В интересах зрителей в холдинге работают 8 студий для создания качественного контента, востребованного во всех медиасредах. Фабрика контента «Газпром-медиа» представлена компаниями: «Киностудией КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, продюсерским центром «Ножи», «Студией Пятницы», комплексом по съемкам спортивных событий и др. На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ Партнершип» и «Белые ночи».

В цифровой среде холдинг развивает видеосервис PREMIER, ОТТ-платформу спутникового оператора НТВ-ПЛЮС, видеоплатформу Rutube, платформу коротких видео Yappy и другие цифровые ресурсы и сервисы. Кроме того, холдинг управляет компанией «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech) и цифровой рекламы.

Также в портфель «Газпром-медиа» входят 11 радиостанций («Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы», «Радио «Зенит», 101.ru), активы в сегменте печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»).

На рекламном рынке холдинг «Газпром-медиа» представлен сейлз-хаусом «Газпром-медиа», который развивает экосистему рекламных продуктов и инструментов на эксклюзивной основе. Также холдинг предлагает новые продукты в области рекламных технологий на основе анализа и обработки больших данных.

О компании «МаксимаТелеком»

«МаксимаТелеком» развивает цифровые продукты, платформы и ИТ-сервисы, отраслевые решения для работы с большими потоками данных, а также реализует проекты по цифровизации городского хозяйства, общественного транспорта и промышленности. В портфеле компании проекты по цифровизации метрополитенов Москвы и Санкт-Петербурга, подвижного состава наземного пассажирского и железнодорожного транспорта, созданию беспроводных сетей передачи данных и платформ объективного контроля на основе технологий анализа больших данных, машинного обучения, видеоаналитики, интернета вещей и перспективных технологий связи. АО «МаксимаТелеком» входит в число системообразующих предприятий России в сфере информационных технологий.