Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг

Просмотры контента о здоровье на Rutube выросли на 26% с началом осени 2026 г. s сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». По данным аналитического центра Rutube, с началом осени 2026 г. вырос интерес пользователей к контенту о здоровье. В сентябре

Rutube раскрыл новые данные об эффективности видеорекламы Досматриваемость рекламы внутри длинного контента на Rutube достигает 94–95%, при этом наиболее высокий показатель демонстрируют просмотры на Smar

Rutube и «ВсеИнструменты.ру» зафиксировали рост интереса к строительству и ремонту По данным аналитического центра Rutube, в мае–июле 2026 г. количество просмотров роликов о строительстве и перепланировке выр

Количество часов просмотра видео о культуре на Rutube по итогам лета выросло на 30% ов видео в категории «Культура», что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Генеральный директор видеосервиса Rutube Сергей Иванов отметил, что видеоплатформы могут использоваться для популяризации коллекций и стать для музеев способом заинтересовать человека искусством, привлечь его внимание к экспози

Время просмотра контента Rutube за лето 2026 г. выросло на 10,7% Среднесуточное время в июне 2026 г. увеличилось на 15,4% год к году, в июле 2026 г. — на 8,5%, в августе 2026 г. — на 12,4%. Просмотры также выросли. В августе 2026 г. общее число просмотров контента Rutube с учетом встроенных плееров было на 7,8% выше июньского показателя. По сравнению с августом 2025 г. рост составил 23,7%. Без учета встроенных плееров количество просмотров за летний сезо

Время просмотра азиатского контента на Rutube продолжает расти дорамы и контент из Китая формируют сообщества, влияют на визуальные тренды, музыку и интерес к культуре других стран. Отсюда и итоги первого полугодия 2026 г.: время просмотра китайского контента на Rutube выросло на 11%, а аниме и дорам на 13% год к году. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» При этом растет и аудитория самого Rutube в стран

Просмотры образовательных Shorts на Rutube выросли на 67% В июле–августе 2026 г. количество просмотров коротких видео в категории «Обучение» на Rutube выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщил представитель видеоплатформы. Наиболее заметная динамика зафиксирована в июле: количество просмотр

Российский «убийца» Youtube мониторит блошиный рынок серверов «без критических дефектов». Но покупать не собирается Какие сервера интересны? Активно развивающийся на фоне замедления YouTube российский видеосервис Rutube (юрлицо ООО «Руформ»), подконтрольный «Газпром-Медиа Холдингу», проводит два запроса ц

Аудитория Rutube в странах Азии выросла на 37% за квартал разу несколько азиатских рынков, включая Китай, Индию, Индонезию и Тайвань. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Во II квартале 2026 г. совокупная аудитория Rutube в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Монголии, Южной Корее и на Тайване выросла на 37% по сравнению с I кварталом 2026 г. Количество просмотров за тот же период увеличилось на 19%. Одним и

Интерес к китайскому автопрому на Rutube вырос на четверть за год За январь–август 2026 года количество просмотров контента о китайских автомобилях на Rutube увеличилось на 24% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». За первые восемь месяцев 2026 г. количество просмотров контента о китайском автопроме на

Жители Дальневосточного федерального округа с начала года посмотрели более 460 млн ГБ видеоконтента на Rutube По данным Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), с начала 2026 г. жители Дальневосточного федерального округа посмотрели более 460 млн ГБ видеоконтента — это эквивалент 154 млн часов видео в разрешен

Rutube запустит монетизацию вертикальных видео Видеосервис Rutube (входит в состав Холдинга «Газпром-медиа) во втором полугодии 2026 г. сфокусируется на развитии раздела коротких вертикальных видео Shorts. Об этом CNews сообщили представители Цифровых

Rutube фиксирует значительный рост аудитории live-контента динамику во II квартале 2026 г. показали как авторские стримы, так и различные трансляции на платформе. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Live-контент на Rutube представлен двумя основными форматами. Стримы — это авторские эфиры, в которых пользователи следят за контентом конкретного блогера или стримера и могут взаимодействовать с ним в реально

Жители топ-5 регионов России по объему видеотрафика на Rutube посмотрели более 7,8 млрд ГБ видеоконтента По данным видеосервиса Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), с начала 2026 г. жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей посмотрели более 7,8 млрд ГБ видеоконтент

Rutube запустил собственную ML-модель для категоризации видео по международному стандарту IAB ему точные категории из иерархической структуры IAB. Разработка нового решения реализована командой Rutube Tech — технологического хаба цифровых платформ «Газпром-Медиа Холдинга». ML-модель обу

Rutube пользуются более трех четвертей жителей крупнейших регионов России Доля пользователей платформы среди жителей в возрасте от 12 до 60 лет составила 77%. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». Rutube пользуются 77% жителей в возрасте от 12 до 60 лет в 15 крупнейших регионах России. В Москве и Московской области доля пользователей платформы составила 86%. В Новосибирской области Ru

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика Серверов нет, возьмем деньгами Отечественный видеосервис Rutube подал пять судебных исков против системного интегратора «МТ-Интеграция», который входи

Rutube увеличил средний DAU на 18% в первом полугодии 2026 года чество просмотров на платформе в январе-июне 2026 г. увеличилось примерно на 10,4% год к году и достигло 29 млрд. Количество каналов выросло на 19% — до 5 млн. «Первое полугодие 2026 г. показало, что Rutube продолжает укреплять позиции на рынке онлайн-видео. Рост просмотров до 29 млрд и увеличение среднего DАU до 20,4 млн говорят о том, что аудитория не только приходит на платформу, но и фо

Rutube в первом полугодии 2026 г. отразил почти в три раза больше DDoS-атак на 191% и больше чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». С января по июнь 2026 г/ было зафиксировано 434 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 1,7 млн. фишинговых атак, из которых более 20 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение. «Мы отмечаем глобальный тренд на рост кибератак в м

Rutube расширил рекламные возможности на Smart TV ерактивностью и переходом на другие устройства», — отметила Екатерина Бокова, коммерческий директор Rutube. «Мы последовательно развиваем рекламную экосистему Haier EVO TV и расширяем сотруднич

Rutube дал рекламодателям новые инструменты для аналитики ателя — переходом на сайт, регистрацией, оформлением подписки или покупкой. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Медийная аналитика блогерских интеграций на Rutube предполагает интеграцию стороннего пикселя непосредственно при старте видео. Он фиксирует показы и помогает оценить действия, совершенные после просмотра интеграции, даже когда пользоват

Rutube сообщил о росте рекламной выручки на 250% в первом полугодии амной платформы по итогам первого полугодия. Согласно представленным показателям, рекламная выручка Rutube выросла на 250%, а средний чек рекламодателей — на 270%. Об этом CNews сообщил предста

Rutube втрое увеличил баннерный инвентарь — до 3 млрд показов рекламных мест и развитием собственных рекламных технологий. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Увеличение инвентаря позволит рекламодателям запускать на Rutube более масштабные баннерные кампании и использовать площадку не только для охватных размещений, но и для более гибких рекламных сценариев. «Баннерная реклама остается важной частью цифров

Портал «Рамблер» запустил ИИ-агента на Rutube С 19 июня 2026 г. на Rutube пользователям доступен умный сервис портала «Рамблер» (входит с медиахолдинга Rambler&Co) на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили предствители «Рамблера». Виртуа

Миллиард просмотров у UGC и взлет бьюти-сегмента: Rutube зафиксировал рекордную вовлеченность аудитории Национальный видеосервис Rutube, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», представил аналитику по паттернам медиапотребления и ключевым трендам вовлеченности пользователей за май 2026 г. Ключевым драйвером роста платформы с

Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube: сегодня на платформе около 50 тыс. каналов игрового формата, которые ежемесячно загру

Rutube построит собственный центр обработки данных ей. Мы продолжаем расширять геораспределенную инфраструктуру, повышать надежность сервиса и учитывать все потребности пользователей платформы. Строительство дата-центра станет новым этапом в развитии Rutube, включая применение искусственного интеллекта и собственных медиатехнологий. Проект также обеспечит технологическую независимость наших видеосервисов», — отметил заместитель генерального

«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии платежных решений для авторов Rutube «Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» договорились о совместном развитии платежных решений для авторов видеоконтента на платформе Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и сотрудничестве в сфере цифровой рекламы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». Меморандум о сотрудничестве подписали замести

Rutube в 2026 г. сфокусировался на развитии ИИ-инструментов для авторов и масштабировании рекламного бизнеса ный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян. По словам Сергея Стамболцяна, развитие инструментов для креаторов напрямую связано с ростом авторской экономики на платформе. Около половины смотрения на Rutube приходится на UGC-контент, поэтому поддержка авторов остается одним из ключевых направлений для сервиса. Видеплатформа делает ставку на долгосрочное взаимодействие с креаторами, при кото

Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза Рекламная выручка Rutube по итогам I квартала 2026 г. достигла 290% к аналогичному периоду прошлого года. Об эт

Доля просмотров на Rutube через рекомендации превысила 50% Доля просмотров видео на Rutube через рекомендации в январе–июне 2026 г. превысила 50%, а доля поиска видео при этом после внедрения ML-моделей сократилась до 8%. Об этом CNews сообщил представитель «Газпром-Медиа Холд

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках 10 млн запросов для Rutube Как выяснил CNews, российский видеосервис Rutube (юрлицо ООО «Руформ») в конце

Четверть семейных аккаунтов на Rutube подключили безопасный режим Доля семейных девайсов на платформе — устройств, с которых разные члены семьи смотрят и взрослый, и детский контент, на Rutube составляет 25%. Четверть из них уже подключили и используют безопасный режим для семейного просмотра. Об этом CNews сообщил представитель платформы. По словам директора по продукту Ru

Партнеры Rutube смогут размещать на своих сайтах подборки видео Партнерам Rutube стала доступна возможность размещать на своих сайтах подборки видео в эмбед-плеере платформы. Теперь паблишеры и их представители могут встраивать подборки из нескольких роликов с Rut

Rutube отразил более 100 DDoS-атак в I квартале 2026 года нновации», оказывающей услуги по информационной безопасности для видеоплатформ и компаний «Газпром-Медиа Холдинга», с января по март 2026 г. было зафиксировано 82,5 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 860 тыс. фишинговых атак за квартал, из которых более 10 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение. За период специалисты «ГПМ Цифровые Инно

Rutube запустил детский профиль для зрителей до 12 лет видео из одобренного списка контента. Ребенку доступна упрощенная навигация с ключевыми разделами и «Мое». Также есть возможность установить собственную аватарку. «Безопасность контента для детей на Rutube — один из наших приоритетов сегодня, в том числе как учредителя и участника Альянса по защите детей в цифровой среде. В прошлом году мы уже запустили безопасный режим для семейного просм

Количество каналов на Rutube выросло на треть за год днего показателя за аналогичный период 2025 г. на 33%, свидетельствуют данные аналитического центра Rutube. Об этом CNews сообщили представители Rutube. Общее количество просмотров с янв

Rutube обновил уровни авторов и запустил новый специальный раздел Видеосервис Rutube сообщил о проведении ежеквартального обновления уровней для авторов. К очередному обновлению Rutube подготовил нововведение, которое станет полезным как для опытных и влиятельных

В Rutube назначен руководитель привлечения премиальных авторов Видеосервис Rutube объявил о назначении Павла Белова на должность руководителя привлечения премиальных авторов. Это новая позиция в компании, которая была создана в связи с фокусом сервиса на авторский кон