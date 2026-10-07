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Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг

RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы влогов и стримингового вещания. Использует собственные модели популяризации и монетизации контента. На платформе доступны как частные, так и корпоративные влоги. Наиболее популярные форматы — развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы. Также RUTUBE производит собственный оригинальный контент в спектре категорий: развлечения, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия, детский контент и прочие. Приложение RUTUBE доступно на устройствах iOS, Android, HarmonyOS, а также платформах Smart TV.

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07.10.2026 Просмотры контента о здоровье на Rutube выросли на 26% с началом осени 2026 г.

s сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». По данным аналитического центра Rutube, с началом осени 2026 г. вырос интерес пользователей к контенту о здоровье. В сентябре
28.09.2026 Rutube раскрыл новые данные об эффективности видеорекламы

Досматриваемость рекламы внутри длинного контента на Rutube достигает 94–95%, при этом наиболее высокий показатель демонстрируют просмотры на Smar
28.09.2026 Rutube и «ВсеИнструменты.ру» зафиксировали рост интереса к строительству и ремонту

По данным аналитического центра Rutube, в мае–июле 2026 г. количество просмотров роликов о строительстве и перепланировке выр
25.09.2026 Количество часов просмотра видео о культуре на Rutube по итогам лета выросло на 30%

ов видео в категории «Культура», что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Генеральный директор видеосервиса Rutube Сергей Иванов отметил, что видеоплатформы могут использоваться для популяризации коллекций и стать для музеев способом заинтересовать человека искусством, привлечь его внимание к экспози
22.09.2026 Время просмотра контента Rutube за лето 2026 г. выросло на 10,7%

Среднесуточное время в июне 2026 г. увеличилось на 15,4% год к году, в июле 2026 г. — на 8,5%, в августе 2026 г. — на 12,4%. Просмотры также выросли. В августе 2026 г. общее число просмотров контента Rutube с учетом встроенных плееров было на 7,8% выше июньского показателя. По сравнению с августом 2025 г. рост составил 23,7%. Без учета встроенных плееров количество просмотров за летний сезо
15.09.2026 Время просмотра азиатского контента на Rutube продолжает расти

дорамы и контент из Китая формируют сообщества, влияют на визуальные тренды, музыку и интерес к культуре других стран. Отсюда и итоги первого полугодия 2026 г.: время просмотра китайского контента на Rutube выросло на 11%, а аниме и дорам на 13% год к году. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» При этом растет и аудитория самого Rutube в стран
14.09.2026 Просмотры образовательных Shorts на Rutube выросли на 67%

В июле–августе 2026 г. количество просмотров коротких видео в категории «Обучение» на Rutube выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщил представитель видеоплатформы. Наиболее заметная динамика зафиксирована в июле: количество просмотр
09.09.2026 Российский «убийца» Youtube мониторит блошиный рынок серверов «без критических дефектов». Но покупать не собирается

Какие сервера интересны? Активно развивающийся на фоне замедления YouTube российский видеосервис Rutube (юрлицо ООО «Руформ»), подконтрольный «Газпром-Медиа Холдингу», проводит два запроса ц
04.09.2026 Аудитория Rutube в странах Азии выросла на 37% за квартал

разу несколько азиатских рынков, включая Китай, Индию, Индонезию и Тайвань. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Во II квартале 2026 г. совокупная аудитория Rutube в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Монголии, Южной Корее и на Тайване выросла на 37% по сравнению с I кварталом 2026 г. Количество просмотров за тот же период увеличилось на 19%. Одним и
02.09.2026 Интерес к китайскому автопрому на Rutube вырос на четверть за год

За январь–август 2026 года количество просмотров контента о китайских автомобилях на Rutube увеличилось на 24% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». За первые восемь месяцев 2026 г. количество просмотров контента о китайском автопроме на

02.09.2026 Жители Дальневосточного федерального округа с начала года посмотрели более 460 млн ГБ видеоконтента на Rutube

По данным Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), с начала 2026 г. жители Дальневосточного федерального округа посмотрели более 460 млн ГБ видеоконтента — это эквивалент 154 млн часов видео в разрешен
01.09.2026 Rutube запустит монетизацию вертикальных видео

Видеосервис Rutube (входит в состав Холдинга «Газпром-медиа) во втором полугодии 2026 г. сфокусируется на развитии раздела коротких вертикальных видео Shorts. Об этом CNews сообщили представители Цифровых

01.09.2026 Rutube фиксирует значительный рост аудитории live-контента

динамику во II квартале 2026 г. показали как авторские стримы, так и различные трансляции на платформе. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Live-контент на Rutube представлен двумя основными форматами. Стримы — это авторские эфиры, в которых пользователи следят за контентом конкретного блогера или стримера и могут взаимодействовать с ним в реально
28.08.2026 Жители топ-5 регионов России по объему видеотрафика на Rutube посмотрели более 7,8 млрд ГБ видеоконтента

По данным видеосервиса Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), с начала 2026 г. жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей посмотрели более 7,8 млрд ГБ видеоконтент
14.08.2026 Rutube запустил собственную ML-модель для категоризации видео по международному стандарту IAB

ему точные категории из иерархической структуры IAB. Разработка нового решения реализована командой Rutube Tech — технологического хаба цифровых платформ «Газпром-Медиа Холдинга». ML-модель обу
04.08.2026 Rutube пользуются более трех четвертей жителей крупнейших регионов России

Доля пользователей платформы среди жителей в возрасте от 12 до 60 лет составила 77%. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». Rutube пользуются 77% жителей в возрасте от 12 до 60 лет в 15 крупнейших регионах России. В Москве и Московской области доля пользователей платформы составила 86%. В Новосибирской области Ru
27.07.2026 Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Серверов нет, возьмем деньгами Отечественный видеосервис Rutube подал пять судебных исков против системного интегратора «МТ-Интеграция», который входи
21.07.2026 Rutube увеличил средний DAU на 18% в первом полугодии 2026 года

чество просмотров на платформе в январе-июне 2026 г. увеличилось примерно на 10,4% год к году и достигло 29 млрд. Количество каналов выросло на 19% — до 5 млн. «Первое полугодие 2026 г. показало, что Rutube продолжает укреплять позиции на рынке онлайн-видео. Рост просмотров до 29 млрд и увеличение среднего DАU до 20,4 млн говорят о том, что аудитория не только приходит на платформу, но и фо
14.07.2026 Rutube в первом полугодии 2026 г. отразил почти в три раза больше DDoS-атак

на 191% и больше чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». С января по июнь 2026 г/ было зафиксировано 434 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 1,7 млн. фишинговых атак, из которых более 20 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение. «Мы отмечаем глобальный тренд на рост кибератак в м
13.07.2026 Rutube расширил рекламные возможности на Smart TV

ерактивностью и переходом на другие устройства», — отметила Екатерина Бокова, коммерческий директор Rutube. «Мы последовательно развиваем рекламную экосистему Haier EVO TV и расширяем сотруднич
08.07.2026 Rutube дал рекламодателям новые инструменты для аналитики

ателя — переходом на сайт, регистрацией, оформлением подписки или покупкой. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Медийная аналитика блогерских интеграций на Rutube предполагает интеграцию стороннего пикселя непосредственно при старте видео. Он фиксирует показы и помогает оценить действия, совершенные после просмотра интеграции, даже когда пользоват
07.07.2026 Rutube сообщил о росте рекламной выручки на 250% в первом полугодии

амной платформы по итогам первого полугодия. Согласно представленным показателям, рекламная выручка Rutube выросла на 250%, а средний чек рекламодателей — на 270%. Об этом CNews сообщил предста
06.07.2026 Rutube втрое увеличил баннерный инвентарь — до 3 млрд показов

рекламных мест и развитием собственных рекламных технологий. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Увеличение инвентаря позволит рекламодателям запускать на Rutube более масштабные баннерные кампании и использовать площадку не только для охватных размещений, но и для более гибких рекламных сценариев. «Баннерная реклама остается важной частью цифров
19.06.2026 Портал «Рамблер» запустил ИИ-агента на Rutube

С 19 июня 2026 г. на Rutube пользователям доступен умный сервис портала «Рамблер» (входит с медиахолдинга Rambler&Co) на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили предствители «Рамблера». Виртуа
18.06.2026 Миллиард просмотров у UGC и взлет бьюти-сегмента: Rutube зафиксировал рекордную вовлеченность аудитории

Национальный видеосервис Rutube, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», представил аналитику по паттернам медиапотребления и ключевым трендам вовлеченности пользователей за май 2026 г. Ключевым драйвером роста платформы с
09.06.2026 Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube

Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube: сегодня на платформе около 50 тыс. каналов игрового формата, которые ежемесячно загру
05.06.2026 Rutube построит собственный центр обработки данных

ей. Мы продолжаем расширять геораспределенную инфраструктуру, повышать надежность сервиса и учитывать все потребности пользователей платформы. Строительство дата-центра станет новым этапом в развитии Rutube, включая применение искусственного интеллекта и собственных медиатехнологий. Проект также обеспечит технологическую независимость наших видеосервисов», — отметил заместитель генерального
04.06.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии платежных решений для авторов Rutube

«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» договорились о совместном развитии платежных решений для авторов видеоконтента на платформе Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и сотрудничестве в сфере цифровой рекламы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». Меморандум о сотрудничестве подписали замести
04.06.2026 Rutube в 2026 г. сфокусировался на развитии ИИ-инструментов для авторов и масштабировании рекламного бизнеса

ный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян. По словам Сергея Стамболцяна, развитие инструментов для креаторов напрямую связано с ростом авторской экономики на платформе. Около половины смотрения на Rutube приходится на UGC-контент, поэтому поддержка авторов остается одним из ключевых направлений для сервиса. Видеплатформа делает ставку на долгосрочное взаимодействие с креаторами, при кото
03.06.2026 Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза

Рекламная выручка Rutube по итогам I квартала 2026 г. достигла 290% к аналогичному периоду прошлого года. Об эт
03.06.2026 Доля просмотров на Rutube через рекомендации превысила 50%

Доля просмотров видео на Rutube через рекомендации в январе–июне 2026 г. превысила 50%, а доля поиска видео при этом после внедрения ML-моделей сократилась до 8%. Об этом CNews сообщил представитель «Газпром-Медиа Холд
27.05.2026 Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

10 млн запросов для Rutube Как выяснил CNews, российский видеосервис Rutube (юрлицо ООО «Руформ») в конце

19.05.2026 Четверть семейных аккаунтов на Rutube подключили безопасный режим

Доля семейных девайсов на платформе — устройств, с которых разные члены семьи смотрят и взрослый, и детский контент, на Rutube составляет 25%. Четверть из них уже подключили и используют безопасный режим для семейного просмотра. Об этом CNews сообщил представитель платформы. По словам директора по продукту Ru
05.05.2026 Партнеры Rutube смогут размещать на своих сайтах подборки видео

Партнерам Rutube стала доступна возможность размещать на своих сайтах подборки видео в эмбед-плеере платформы. Теперь паблишеры и их представители могут встраивать подборки из нескольких роликов с Rut
30.04.2026 Rutube отразил более 100 DDoS-атак в I квартале 2026 года

нновации», оказывающей услуги по информационной безопасности для видеоплатформ и компаний «Газпром-Медиа Холдинга», с января по март 2026 г. было зафиксировано 82,5 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 860 тыс. фишинговых атак за квартал, из которых более 10 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение. За период специалисты «ГПМ Цифровые Инно
29.04.2026 Rutube запустил детский профиль для зрителей до 12 лет

видео из одобренного списка контента. Ребенку доступна упрощенная навигация с ключевыми разделами и «Мое». Также есть возможность установить собственную аватарку. «Безопасность контента для детей на Rutube — один из наших приоритетов сегодня, в том числе как учредителя и участника Альянса по защите детей в цифровой среде. В прошлом году мы уже запустили безопасный режим для семейного просм
16.04.2026 Количество каналов на Rutube выросло на треть за год

днего показателя за аналогичный период 2025 г. на 33%, свидетельствуют данные аналитического центра Rutube. Об этом CNews сообщили представители Rutube. Общее количество просмотров с янв
10.04.2026 Rutube обновил уровни авторов и запустил новый специальный раздел

Видеосервис Rutube сообщил о проведении ежеквартального обновления уровней для авторов. К очередному обновлению Rutube подготовил нововведение, которое станет полезным как для опытных и влиятельных

08.04.2026 В Rutube назначен руководитель привлечения премиальных авторов

Видеосервис Rutube объявил о назначении Павла Белова на должность руководителя привлечения премиальных авторов. Это новая позиция в компании, которая была создана в связи с фокусом сервиса на авторский кон
30.03.2026 Rutube представил новую эксклюзивную разработку — диагональный контент

Видеосервис Rutube объявил о создании нового направления в производстве контента. На платформе в ближайшее время появится новый раздел диагонального видео. Rutube проанализировал данные просмотров н

Публикаций - 458, упоминаний - 599

Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:

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VK - Mail.ru Group 3619 53
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Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1016 15
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АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 2
Интернет-видео - ассоциация 22 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
ЛДПР 116 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 159 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
Электрокабель 13 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 12 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
Ростелесеть - ассоциация 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 414 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 187 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3306 132
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11964 119
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7962 111
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3277 71
Data monetization - Монетизация данных 2004 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 68
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23934 62
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9625 60
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9693 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 58
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9712 35
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AdIndex 16 1
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Mindsmith - Маиндсмит 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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