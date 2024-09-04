Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Макомнет МаксимаТелеком MaximaTelecom
Группа компаний «Максима» является системным интегратором, специализирующимся на цифровизации транспортной системы, городского хозяйства и промышленности. Комплексные проекты, основанные на платформенных решениях, отечественных системах автоматизации бизнеса и производства, а также инфраструктурных сервисах и разработках для создания «умного города». Портфель продуктов включает решения, основанные на таких технологиях, как искусственный интеллект, компьютерное зрение, облачные вычисления и промышленные решения. В портфеле компании проекты по цифровизации метрополитенов Москвы и Санкт—Петербурга, наземного пассажирского и железнодорожного транспорта, технологические решения по цифровому развитию городов, сервисов городской и транспортной аналитики, платформы для бизнеса и промышленности на основе Big Data, интернета вещей, Wi-Fi и перспективных технологий связи. «МаксимаТелеком» управляет крупнейшей публичной сетью Wi-Fi в Европе, предоставляя инфраструктуру для цифровых сервисов в крупнейших городах России. «МаксимаТелеком» также входит в число системообразующих предприятий России в сфере информационных технологий.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 51 дело, на cумму 458 265 557 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|04.09.2024
|
Оператор крупнейшей в Европе публичной сети Wi-Fi заплатит мизерную неустойку, но сэкономит 2 миллиона
Три отказа в судебных инстанциях Компания «Русэлитторг» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы 23 октября 2023 г. с иском к компании «МаксимаТелеком» о взыскании 2,16 млн руб. долга и 216 тыс. руб. неустойки по поставке 2940 сим-карт. Эти сим-карты с предоплаченным трафиком предназначены для установки в оборудование и раздачи
|03.04.2023
|
«Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро
«МаксимаТелеком» сменил владельца Компания «МаксимаТелеком», владеющая сетью Wi-Fi в московском метро, сменила владельца. Согласно материалам, размещенным компанией на сайте Центра раскры
|30.03.2023
|
«Максимателеком» трансформирует бизнес и переходит на новый бренд ГК «Максима»
«Максимателеком» структурирует активы, выделив их в два ключевых направления: интеграторские решения и операторский бизнес. Новый бренд ГК «Максима» будет использоваться в основе нового позицион
|01.03.2023
|
Сеть «Максимателеком» начала работу на всем протяжении БКЛ
«Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, объявил о запуске сети на всем протяжении Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополите
|27.01.2023
|
«Максимателеком» установит свыше 60 базовых станций для стабильной работы сети Wi-Fi на новых участках БКЛ
«Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы продолжают расширять бесплатную сеть Wi-Fi для пассажиров моско
|06.12.2022
|
«Максимателеком» упростила подключение пассажиров к Wi-Fi в городском транспорте Москвы
«Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы упростили подключение к сети MT_FREE и обеспечили бесшовный дос
|02.12.2022
|
Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом»
Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом». Проект был направлен на унификацию процессов и форм бюджетов. Опираясь на это, специалисты Efsol спроектировали формы бюджетов, состав стате
|14.11.2022
|
«Максимателеком» оснастила новейшие поезда «Балтиец» цифровыми решениями
«Максимателеком» выступила поставщиком цифровых решений для нового поезда метро серии «Балтиец», разработанного «Трансмашхолдингом» для метрополитена Санкт-Петербурга. Компания обеспечивает Wi-F
|19.09.2022
|
«Максимателеком» автоматизирует управление предприятиями «Новой горной УК»
«Максимателеком» (входит в группу «Максима») и «Новая горная УК» объявили о начале проекта по автоматизации управления предприятием с помощью единой информационной системы на основе программных
|17.06.2022
|
«Максимателеком» и Петербургский метрополитен объявили о сотрудничестве в области цифровизации и ИТ
Петербургский метрополитен и «Максимателеком» договорились о сотрудничестве в сфере комплексной цифровизации, ИТ-безопасности, непрерывности работы ИТ-систем, повышения уровня транспортной безопасности и развития цифровых с
|03.06.2022
|
«Максимателеком» представила платформу поддержки принятия решений на основе больших данных для городов
«Максимателеком», российская компания в области цифровых решений и инфраструктурных проектов для городов, транспорта и промышленности, представила цифровую платформу, с помощью которой федеральн
|14.12.2021
|
Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных
«Газпром-Медиа», медиахолдинг в России и Восточной Европе, и компания «МаксимаТелеком», развивающая технологические решения и платформы для обработки больших потоко
|08.12.2021
|
«Максимателеком» запустила Wi-Fi для пассажиров на новом участке Большой кольцевой линии московского метро
«Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Безлимитный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях от станции «Мнёвники» до станции «Каховская» Большой к
|22.10.2021
|
«Максимателеком» обновила линейку тарифов
«Максимателеком» объявила о запуске новой линейки тарифов Smartfi для пассажиров общественного транспорта Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь подключиться к Wi-Fi без рекламы можно везде, где дейс
|03.09.2021
|
«Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам
«Максимателеком» продолжит технологическую модернизацию системы общественного транспорта и развитие инфраструктуры городских сервисов совместно с VEB Ventures. Главной задачей сотрудничества обе
|28.06.2021
|
«МаксимаТелеком» и Администрация Нижнего Новгорода будут сотрудничать в сфере цифровизации городского хозяйства
Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и генеральный директор технологической компании «МаксимаТелеком» Борис Вольпе подписали соглашение о сотрудничестве в целях повышения качества
|25.06.2021
|
«Максимателеком» запускает цифровую платформу метрологического контроля сыпучих грузов
«Максимателеком» представила цифровую платформу для объективного контроля объема сыпучих грузо
|25.06.2021
|
«Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо
«Максимателеком» и технологический провайдер Ctrl2GO – партнер «Трансмашхолдинга», подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную реализацию проектов по цифровизации
|11.06.2021
|
«МаксимаТелеком» поделилась опытом цифровизации городского хозяйства на CNews Forum
«МаксимаТелеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, выступила партнером секции «ИТ в госсекторе» IT-конференции: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лиде
|04.06.2021
|
«Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве
«Максимателеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации городов и транс
|20.05.2021
|
«Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов
Холдинг «Газпром-медиа» и «Максимателеком» объявляют о подписании сделки по консолидации 100% долей совместного предприятия – компании «Квант» – в периметре «Газпром-медиа». Данная сделка является логичным стратегическим
|29.04.2021
|
«Максимателеком» запустила скоростную сеть Wi-Fi на новом участке метро Санкт-Петербурга
о повысив уровень пассажирского сервиса в поездках», — сказал Игорь Калюжный, генеральный директор «Максимателеком Северо-Запад». Устойчивое интернет-соединение в Петербургском метрополитене —
|05.04.2021
|
«Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена
«Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях между станциями «Хорошевская» и «Мневники» Большой коль
|25.03.2021
|
«Максимателеком» обеспечила стабильный Wi-Fi для пассажиров магистральных маршрутов Москвы
«Максимателеком» расширила сеть MT_FREE на 32 магистральных маршрутах наземного городского тра
|25.11.2020
|
«Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей
Технологическая компания «Максимателеком» объявила об успешном размещении нового выпуска корпоративных облигаций серии БО-П02 в объеме 2,5 млрд руб. на срок 3,5 года. Облигационный выпуск вызвал значительный интерес у и
|18.09.2020
|
Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить
Данные москвичей для точных прогнозов В московской городской сети Wi-Fi появится крупномасштабная система мониторинга за пользователями. Ее оператор, компания «МаксимаТелеком», будет исследовать весь трафик пользователей и даже их устройства. Систему планируется запустить до конца 2022 г. О внедрении новой системы сказано в контракте компании «Макс
|10.07.2020
|
Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев
«МаксимаТелеком» размещает облигации на 3 млрд рублей Компания «МаксимаТелеком», оператор Wi-Fi-сетей в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, выпускает дебютный облигационный заем. Ка
|25.02.2020
|
«Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске
«Максимателеком», оператор цифровизации городов и транспорта, развернула собственную систему а
|03.09.2019
|
В московском метро запускают защищенный Wi-Fi
«МаксимаТелеком» начинает тестирование защищенной Wi-Fi-сети Компания «МаксимаТелеком»
|06.06.2019
|
«Билайн» и «Максимателеком» начали сотрудничество в области цифровой рекламы и публичного Wi-Fi
«Максимателеком» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партнерс
|31.01.2019
|
Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору
Единый оператор Весь городской Wi-Fi в Москве будет переведен под контроль единого оператора — компании «Максимателеком». Единый оператор был определен по результатам открытого конкурса. Как показывает анализ сайта госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляла чуть менее 160,9 млн р
|31.01.2019
|
«Максимателеком» стала единым оператором Московского городского Wi-Fi
«Максимателеком» стала победителем открытого конкурса на оказание услуги единого оператора городского Wi-Fi. В настоящее время сеть московского городского Wi-Fi включает более 15 тыс. точек дост
|26.12.2018
|
«МаксимаТелеком» довела до ума Wi-Fi в индийском метро
«МаксимаТелеком» вышла на индийский рынок Компания «МаксимаТелеком», обеспечивающая работу Wi-Fi-сетей в метро в Москве и Санкт-Петербурге, объявила о старте коммерческого партнерства с и
|14.08.2018
|
«Максимателеком» обеспечила регистрацию туристов в публичном Wi-Fi
«Максимателеком» реализовала первую в России систему идентификации пользователей по отельному ваучеру. Теперь российский турист или иностранный гражданин, проживающий в гостиницах-партнерах «
|20.03.2018
|
«Максимателеком» и Tele2 предложили москвичам новую услугу
«Максимателеком», оператор городского Wi-Fi-пространства MT_FREE, и Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширили линейку совместно предоставляемых сервисов. В рамках нового проекта
|01.03.2018
|
«Максимателеком» обеспечила Wi-Fi новые электрички
«Максимателеком», оператор единого Wi-Fi-пространства на московском транспорте, обеспечила высокоскоростным интернетом 25 новых составов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). «"Ц
|12.02.2018
|
Ежедневная аудитория «МаксимаТелеком» в Москве достигла 1,3 млн
«МаксимаТелеком» объявила о том, что в 2017 году было проведено 1340 рекламных кампаний. В кол
|22.12.2017
|
«МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга
«МаксимаТелеком» расширяет Wi-Fi-пространство Санкт-Петербурга и запускает сеть MT_FREE в автобусах одного из крупнейших коммерческих перевозчиков «Третий парк».В рамках проекта сетью планируетс
|06.12.2017
|
Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена
«МаксимаТелеком» объявила о запуске бесплатной высокоскоростной сети Wi-Fi на всех линиях Пете
|23.10.2017
|
«МаксимаТелеком» обеспечит доступ к Viber для пассажиров московского метро
«МаксимаТелеком» объявила о том, что в рамках долгосрочного сотрудничества мессенджера с компанией жителям столицы больше не придется проходить авторизацию в сети Wi-Fi в Московском метрополитен
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Вольпе Борис 92 49
|Асланян Сергей 104 13
|Черкасов Илья 13 10
|Ликсутов Максим 212 9
|Собянин Сергей 508 6
|Потепко Вячеслав 5 5
|Малышев Александр 38 4
|Меднов Сергей 124 4
|Пуликов Артем 28 4
|Миньковский Михаил 25 3
|Иревли Сергей 21 3
|Минов Александр 5 3
|Калюжный Игорь 27 3
|Гарюгин Владимир 4 3
|Шадаев Максут 1165 3
|Чернышенко Дмитрий 576 3
|Климарев Михаил 48 2
|Егоров Игорь 43 2
|Кондратов Антон 11 2
|Глотов Алексей 25 2
|Батанов Андрей 17 2
|Подобайло Николай 16 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Попов Дмитрий 36 2
|Федоров Валерий 13 2
|Акиниязов Рустам 8 2
|Копицын Олег 4 2
|Крихели Авраам 2 2
|Парамонов Леонид 8 2
|Виноградова Екатерина 5 2
|Путин Владимир 3405 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 1
|Попов Сергей 154 1
|Бойко Елена 152 1
|Калагин Илья 13 1
|Кравцов Роман 88 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Панченко Иван 181 1
|Бургов Владимир 16 1
|Нащекин Алексей 118 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427604, в очереди разбора - 727730.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.