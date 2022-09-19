«Максимателеком» автоматизирует управление предприятиями «Новой горной УК»

«Максимателеком» (входит в группу «Максима») и «Новая горная УК» объявили о начале проекта по автоматизации управления предприятием с помощью единой информационной системы на основе программных продуктов «1С». География проекта охватывает 10 производственных активов в Кемеровской области и головной офис угледобывающего холдинга в Москве.

В результате проекта планируется построить масштабируемую систему управления ресурсами предприятия с использованием отечественных ERP-платформ, стандартизировать и унифицировать процессы учета и формирования отчетности. «Максимателеком» выступит интегратором и провайдером отраслевого решения полного цикла, включая разработку ИТ-архитектуры, методологии, проектирование инфраструктуры, внедрение и поддержку корпоративной системы, в которой будут работать пользователи всех ключевых подразделений холдинга.

Специалисты практики систем управления ресурсами предприятия компании «Максимателеком» создадут программный комплекс на базе платформы «1С». Отраслевое решение объединит производственные и бизнес-процессы, в частности, позволит централизовать управление переработкой, горными работами, логистикой, ТОиР, человеческим капиталом, оборудованием и другими ресурсами.

Ожидается, что внедрение единой корпоративной информационной системы на предприятиях «Новой горной УК» даст возможность снизить трудозатраты на ведение управленческого учета, повысить прозрачность и оперативность обмена данными между распределенными производственными активами.

Переход всех предприятий холдинга на общую технологическую платформу увеличит точность и оперативность управленческой информации, поможет глубже понимать факторы, влияющие на затраты, сократить время на формирование экономического анализа. Это будет способствовать быстрому реагированию на изменения во внешней среде.

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«Партнерство с «Максимателеком» позволит автоматизировать ключевые бизнес-процессы, внедрить современные цифровые сервисы и более эффективно использовать ресурсы компании. Внедрение единой внутренней информационной системы – еще один шаг в обеспечении дальнейшего устойчивого развития ООО «Новая горная УК». Уверен, это сделает работу на наших предприятиях еще более слаженной, позволит создать единую рабочую среду и еще сильнее сплотит наш коллектив», — сказал генеральный директор «Новой горной УК» Андрей Кобяков.

«Мы продолжаем расширять ИТ-компетенции и портфель решений для промышленных предприятий. В текущих условиях отраслевыми заказчиками особенно востребована комплексная автоматизация на основе российских ERP-платформ и переход к импортонезависимым технологиям. Горнодобывающая промышленность выступает крупнейшей отраслью экономики, где есть запрос на отечественные разработки. Наше сотрудничество позволит «Новой горной УК» создать надежный фундамент для дальнейшего повышения качества управления холдингом, оптимизировать ключевые бизнес-процессы и перейти к единой системе планирования и учета», — сказал генеральный директор компании «Максимателеком» Борис Вольпе.