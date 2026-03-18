Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО

ООО «Новая Горная УК» — российский угледобывающий холдинг, основным бизнесом которого является добыча и переработка коксующихся углей, используемых в металлургии, предприятия которого расположены в Кемеровской области. ООО «Новая Горная УК» является управляющей организацией для АО «Шахта «Большевик», АО «Шахта «Антоновская», АО «ОФ «Антоновская», АО «ОФ «Междуреченская», АО «Междуречье», АО «Угольная компания Южная», АО «ПВВ». В компании применяются принципы бережливого производства, направленные на постоянное совершенствование производственных и административных процессов.