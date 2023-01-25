МТС построила выделенную сеть LTE на угольном разрезе «Новой горной УК»

МТС развернула выделенную технологическую сеть LTE на угольном разрезе компании «Междуречье», находящимся под управлением «Новой горной управляющей компании» в Кемеровской области.

Выделенная сеть LTE (Private LTE) состоит из 14 макросайтов с устойчивым и скоростным радиопокрытием, пакетного ядра Evolved Packet Core от отечественного производителя компании НТЦ «Протей», а также системы промышленной групповой радиосвязи Push-To-Talk. Сеть обеспечивает связью и телеметрическими сервисами одновременно более 800 человек и около 500 единиц горнодобывающей техники.

«Совместно с партнерами МТС развернула на сегодня крупнейшую в России выделенную технологическую сеть LTE по количеству сайтов и пользователей. Использование технологии мобильной связи LTE позволило существенно расширить радиопокрытие, которое ранее обеспечивалось сетью Wi-Fi, улучшить качество голосовых сервисов, увеличить скорость передачи данных, обеспечить защищенность каналов связи, а также организовать обмен мультимедийными сообщениями. Новая беспроводная инфраструктура с использованием импортозамещенного ядра сети повысит не только эффективность работ и безопасность труда при разработке угольного месторождения, но и станет основой для внедрения различных индустриальных цифровых решений и автоматизации горных работ», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Современная сеть LTE обеспечивает 100% зону покрытия территории разреза и успешно работает в условиях сложного, постоянно меняющегося рельефа. Любой работник вне зависимости от местоположения может связаться с коллегой, с руководителем участка или службы, как в голосовом режиме, так и в формате видеоконференции, а также быстро переслать мультимедийные сообщения. Все LTE-терминалы оснащены модулями позиционирования, передающими данные о местоположении каждого абонента на пульт диспетчерской предприятия. Это повышает комфорт и безопасность горняков, а также оперативность в проведении работ. Запуск сети LTE состоялся в рамках программы цифровизации производства «Новой горной УК» для комплексной реализации требований законодательства по формированию многофункциональной системы безопасности на производстве», – сказал исполнительный директор «Новой горной УК» Андрей Ильин.