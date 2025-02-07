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MMS Multimedia Messaging Service Multimedia Message Service Служба мультимедийных сообщений

MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений

Служба мультимедийных сообщений (MMS; Multimedia Messaging Service), которая позволяет отправлять и получать сообщения с изображениями, видео, аудио и другими медиафайлами в сетях сотовой связи, была разработана в начале века. Сообщения поступают на телефон абонента по тому же каналу связи, что и SMS. Технология MMS появилась в России в 2002 году. Однако, рост трафика мобильного интернета и появление мессенджеров и соцсетей сделали услугу невостребованной.

СОБЫТИЯ

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07.02.2025 Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей

MMS напоминает о себе Мошенники начали использовать MMS-сообщения для массированной фишинговой атаки на людей, пишет портал Cybernews. MMS
26.06.2024 «МегаФон»: MMS-рассылки выросли в четыре раза

Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют дан
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G

ице. Возможности 5G Messages В дополнение к отсутствующему ограничению на длину текстовых сообщений 5G Messages позволит обмениваться и медиаконтентом, тем самым заменив собой не только SMS, но также MMS и отчасти все современные мессенджеры. К примеру, с ее помощью можно будет передавать изображения, аудиосообщения и записи, а также видеоролики, документы и т. д. Среди функций будет переда
06.07.2017 Group-IB предупредила о новом вирусе, который распространяется через MMS от друзей

вирус использует данные из телефонной книжки зараженного абонента, а антивирусное ПО не детектирует программу как вредоносную. Многие пользователи телефонов на ОС Android за последнюю неделю получили MMS-сообщения от кого-то из своего контакт-листа со ссылкой. В начале сообщения вирус подставлял имя из записной книжки зараженного лица. При переходе по ссылке пользователь видел надпись «Уваж
12.03.2015 Космическая миссия MMS поможет решить проблему токомаков

Сегодня, 12 марта 2015 г., в космос отправляется миссия, которая поможет изучить природу  явления,  связанного с выделением колоссальной энергии. Миссия НАСА под названием MMS (Magnetospheric Multiscale) изучит магнитное пересоединение — перезамыкание магнитных линий. Это очень динамичный процесс, в ходе которого линии магнитного поля  соединяются, и в результате
30.06.2014 Зачем операторам нужны мессенджеры

стремление современного мира к постоянному общению в электронном виде. Однако если раньше люди не имели другого выхода кроме простых в использовании, но достаточно дорогостоящих SMS, а чуть позже – и MMS, то сегодня выбор оказывается более чем широким. Только в официальных магазинах приложений Apple и Google можно найти десятки различных мессенджеров, которые позволяют отправлять сообщения

29.11.2013 «Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК

«Связьком» установил платформу «Связьком.SMS/MMS MNP Gateway» для компании «Енисейтелеком» (ЕТК, «Ростелеком»). Данный программно-аппаратный комплекс позволит обеспечить функциональную возможность переносимости мобильных номеров для серви
20.08.2013 «Билайн» увеличивает объем ММS-сообщений

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об увеличении размера исходящих MMS-сообщений в сети с 500 КБ до 1 МБ. Это позволит абонентам пользоваться услугой MMS
14.06.2013 MMS представила новый автомобильный мультимедийный центр от Prology

Компания MMS представила новый мультимедийный центр от компании Prology. Новинка компании — модель Prology DVU-1320, способная обеспечить полный спектр мультимедийных развлечений в автомобиле — уже пост
10.01.2013 Абоненты «МегаФона» отправили 1,5 млн MMS в новогоднюю ночь

«МегаФон» зафиксировал около 1,5 млн MMS-сообщений в сети в новогоднюю ночь, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Всего

11.12.2012 «МегаФон» объединяет социальные сети, SMS и MMS в одном приложении

ез популярные мессенджеры, социальные сети и электронную почту, получать и отправлять обычные SMS и MMS через единый интерфейс. Генеральный директор компании MegaLabs Олег Бутенко отмечает: «На
18.04.2012 Абонентам «Билайна» покажут пожар у них дома по MMS

выступает китайская Xiamen Youtynet Company. Центральным компонентом комплекта выступает камера GSM MMS V 900 B1 с матрцией 0,3 МП. Она содержит встроенный датчик тепла и при обнаружении движен
07.04.2011 MMS вытеснят приложения для мобильных

Аналитика советуют маркетологам обратить внимание на MMS, а не создание мобильных приложений. Расчеты связаны с тем, что количество пользователей этой услуги больше, чем владельцев смартфонов. Не в первую очередь это обусловлено местом iPhone на

16.09.2010 «Билайн» расширяет MMS-обмен с зарубежными операторами

ми операторами связи, в рамках которых «Билайн» расширяет для своих абонентов возможности по обмену MMS-сообщениями. Абонентам «Билайн» становится доступен MMS-обмен еще с шестью операто
05.03.2010 «МегаФон» расширил список партнеров по обмену MMS-сообщениями

«МегаФон» расширил список мобильных сетей, с которыми открыт обмен мультимедийными сообщениями (MMS). Абоненты «МегаФона» могут отправлять MMS абонентам этих операторов в обычном реж
16.02.2010 Абоненты московского «Мегафона» смогут отправлять SMS и MMS с помощью Microsoft Outlook

Абоненты московского «Мегафона» получили новые возможности мобильной переписки благодаря услуге «Менеджер сообщений». С ее помощью можно отправлять SMS и MMS непосредственно из программы Microsoft Office Outlook, а также через web-интерфейс. Подключиться к услуге можно на сайте sms.megafon.ru. Для входа на сайт используются номер мобильного теле
29.09.2009 Beeline запустил социальную сеть Beeline Cafe в Украине

для общения и знакомств - Beeline Cafe. Сafe.beeline.ua – это универсальная социальная сеть с возможностью доступа и общения с помощью различных видов связи: фиксированный и мобильный интернет, WAP, MMS, SMS. Зарегистрироваться на Beeline Cafe может любой человек, независимо от того, абонентом какого мобильного оператора он является. Главное отличие Beeline Cafe от аналогичных порталов в т
11.11.2008 SMS и MMS спасут сотовых операторов

сообщениями вырастет с $151 млрд в 2008 до более чем $212 млрд к 2013 году. В исследовании рынка сервисов, основанных на мобильных сообщениях, ABI Research рассматривала все основные платформы: SMS, MMS, голосовую почту, IM (мессенджеры) и e-mail. По словам ведущего аналитика ABI Research Дэна Шея (Dan Shey), ARPU мобильных сообщений составляет от 85% и выше вне зависимости от типа сервиса
26.08.2008 «МегаФон-Москва» открыл MMS-обмен с абонентами «Билайна» в регионах

Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь могут обмениваться MMS–сообщениями с абонентами сети «Билайн» в регионах России. Ранее обмен мультимедийным сообщениями был возможен только с московскими абонентами этого оператора. Абоненты компании могут отправ
21.08.2008 «Tele2 Россия» открыл MMS-обмен с «Новой Телефонной Компанией»

Оператор сотовой связи «Tele2 Россия» сообщил об открытии MMS-обмена с «Новой Те-лефонной Компанией», операторов сотовой и проводной связи Приморья. Эт
18.08.2008 ЕТК открыл обмен MMS с «Новой телефонной компанией»

елефонная компания». На сегодняшний день абоненты красноярского оператора уже отправляют и получают MMS от абонентов всех федеральных сотовых сетей и компании «Байкалвестком». В ближайших плана
28.05.2008 Вредоносный код может попасть в Motorola RAZR через MMS

позволяет запустить выполнение вредоносного кода. Пользователю достаточно просто открыть картинку, чтобы запустить эксплойт. Картинки могут быть переданы на мобильный телефон с помощью Bluetooth или MMS. Если изображение передается как MMS, шлюз декодирует его с учетом возможностей сотового телефона получателя. Разрешение может быть уменьшено или изображение в формате PNG может быть
04.04.2008 «МегаФон» увеличил число партнеров по обмену MMS

он-Москва» объявила об очередном расширении списка партнеров по обмену мультимедийными сообщениями (MMS). Юбилейной, двадцатой по счету в этом списке стала сеть Bimocom (Киргизия). На сегодняшн
04.03.2008 «МегаФон Северо-Запад» запускает «MMS за 99 копеек»

С 1 марта по 30 апреля 2008 г. стоимость MMS в сети «МегаФон Северо-Запад» составит 99 коп. Тариф на MMS предоставляется в рамк
14.12.2007 МТС запускает «мобильную рекламу»

Компания МТС объявила о начале пилотного проекта по мобильной рекламе в MMS-формате. В случае согласия участвовать в акции, абонент каждый день бесплатно получает

14.12.2007 «МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор»

«МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор», которая позволяет создавать и отправлять MMS через интернет по сниже
01.11.2007 ЕТК открыл MMS-обмен с «Мегафоном»

С 29 октября для абонентов ЕТК открыт обмен мультимедийными сообщениями с абонентами сети «Байкалвестком». Сегодня к списку адресатов MMS абонентов красноярского оператора присоединились и абоненты «Мегафона». Планируется, что в этом году обмен мультимедийными сообщениями будет открыт также с операторами Tele2, МТС, «Новая те
31.07.2007 МТС-Украина расширила возможности сервиса MMS

большого размера с добавлением картинок, фотографий, музыкальных и видеофайлов. Максимальный размер MMS-сообщения составляет 1 МБ. Ранее абонентам МТС-Украина был доступен обмен MMS с аб
02.07.2007 Tele2 открыл обмен MMS с U-Tel

Оператор сотовой связи «Tele2 Россия» сообщил об открытии c 1 июля 2007 года MMS-обмена с абонентами компании U-Tel. Воспользоваться услугой MMS может любой абонен
29.06.2007 «МегаФон» предложил бесплатные MMS по понедельникам

«МегаФон» объявил о новой акции - каждый понедельник абоненты московской сети могут отправлять MMS-сообщения бесплатно. «MMS - прекрасная возможность поделиться с друзьями летними н
04.06.2007 "МегаФон" запустил сервис бесплатной отправки MMS с сайта

Москва» появился новый сервис. Теперь через интернет можно бесплатно отправлять не только SMS, но и MMS, мультимедийные сообщения с картинками или большим объемом текста. На специальной страниц
29.03.2007 UMC увеличила объем MMS-сообщений до 1 МБ

обильный оператор UMC, 100%-ная дочерняя компания «Мобильных ТелеСистем», на базе технологий нового MMS-центра внедрила возможность отправлять MMS-сообщения размером до 1 МБ. UMC первой

19.03.2007 "Украинские радиосистемы" и UMC открыли обмен мультимедийными сообщениями

ния «ВымпелКома») и UMC (100% дочерняя компания МТС) могут обмениваться мультимедийными сообщениями MMS (Multimedia message service). Стоимость отправки MMS на сеть UMC для абонентов Bee
14.03.2007 "Мегафон-Москва" открыл обмен MMS с сетью Tele2

Абоненты мобильной сети «Мегафон-Москва» получили возможность обмениваться MMS-сообщениями с абонентами российской сети Tele2. Теперь сообщения с картинками и музыкой м
14.02.2007 Анонсирован «Антивирус Касперского Mobile» для смартфонов

иты мобильного устройства от вредоносных программ и нежелательных SMS/MMS-рассылок. Контроль над вирусными угрозами в реальном времени осуществляется как над беспроводными соединениями, так и над EMS/MMS-сообщениями, а также данными, полученными в результате синхронизации с ПК. В то же время пользователю предоставляется возможность гибкого управления настройками «Антивируса Касперского Mobi
20.12.2006 «Мегафон» и МТС сблизит MMS

Компания «Мегафон» предлагает своим абонентам возможность обмена мультимедийными сообщениями (MMS) с абонентами МТС во всех регионах действия сетей обеих компаний, а также в роуминге (при
28.11.2006 MMS становится все популярней

По данным исследования, инициированного Ассоциацией GSM, мультимедийные сообщения (MMS) стали популярны среди пользователей мобильных телефонов во всем мире, а мобильная почта

10.08.2006 "МегаФон" вводит автоматические настройки для услуг WAP и MMS

Компания «МегаФон» завершила внедрение портфеля проектов «Легкий доступ к услугам», предоставив абонентам возможность максимально быстро и просто настраивать телефоны для работы с WAP и MMS. Завершающим этапом внедрения «Легкого доступа к услугам» стал проект «Автоматические настройки», запущенный на всей территории действия сети «МегаФон». Благодаря этому проекту все абоненты
10.08.2006 Россияне послали MMS

. Марк Маллиган (Mark Mulligan), вице-президент Jupiter Research, комментирует: "Данный тренд отмечен пока за очень короткий период, но он согласуется с нашими ожиданиями. Однако пользование услугами MMS все же развивается крайне медленными темпами по сравнению с тем, чего ожидали операторы сотовой связи. Рассматривая ситуацию с точки зрения покупки телефона, рост продаж камерофонов связан

03.08.2006 SNCF предоставит услугу заказа билетов с помощью MMS

нного браузером, была разработана и реализована в течение шести месяцев. По плану с сентября 2006 г. услуга станет доступной и в остальных регионах Франции. Осуществив заказ билета, пассажир получает MMS-сообщение, содержащее штрих-код, который предъявляется контролеру при посадке на поезд. Tikefone является второй мобильной услугой, предоставляемой SNCF на базе технологии MobileAware. Перв

Публикаций - 1259, упоминаний - 1687

MMS и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 245
МегаФон 10742 186
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 160
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 139
Samsung Electronics 11065 132
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 127
Siemens AG - Siemens Group 2673 114
Lenovo Motorola 3566 110
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 93
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 72
Microsoft Corporation 25775 67
Sony 6739 63
LG Electronics 3735 54
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 50
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 49
Vodafone Group 1412 47
Apple Inc 13156 46
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 44
Google LLC 12690 37
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 37
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 36
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 33
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 31
Philips 2099 30
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 27
Huawei 4677 26
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 26
Motorola Inc 1156 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 22
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 21
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 21
Ростелеком 10948 19
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 19
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 18
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 18
Deutsche Telekom 954 17
China Mobile 436 17
Meta Platforms - Facebook 4621 16
HP Inc. 5883 16
Toshiba Corporation 2980 16
Dixis - Диксис - Dиксис 371 24
Евросеть 1421 21
Совкомбанк Совесть 279 15
Связной ГК 1401 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Россети Ленэнерго 1699 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 9
Евросеть - Техмаркет 81 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Carl Zeiss AG 307 6
Yamaha - Ямаха 110 6
101Hotels.com 456 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Верный - торговая сеть 326 4
Альфа-Банк 1979 4
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 3
Ferrari NV 159 3
Mobil - Мобил 52 3
Телефон.Ру 92 3
Беталинк 105 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Конституционный суд РФ 112 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Администрация Омска 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 318
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 42
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 8
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
WiMAX Forum 69 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 677
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 595
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 585
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 432
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 360
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 308
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 284
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 277
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 256
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 243
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 223
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 184
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 173
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 161
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 151
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 146
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 142
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 142
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 142
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 141
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 130
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 126
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 121
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 112
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 112
Полифония - Polyphony 254 105
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 104
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 101
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 99
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 98
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 98
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 87
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 87
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 86
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 85
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 83
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 82
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 77
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 75
Oracle Java - язык программирования 3469 183
Nokia Symbian OS 1411 101
Google Android 15244 83
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 74
Samsung SVR-диктофон 464 66
Microsoft Windows 16882 66
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 57
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 46
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 40
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 35
Nokia 7650 63 33
Microsoft Windows 2000 8678 30
Apple iOS 8583 30
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 28
Microsoft Outlook 1506 28
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 27
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 26
Linux OS 11533 26
Microsoft Office 4170 26
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 24
Nokia Sseries - серия телефонов 149 23
Nokia Nseries 538 23
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 22
Microsoft Windows BitLocker 942 22
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 18
Apple iPhone 6 4861 18
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 18
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 17
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 17
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 17
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 17
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 16
Microsoft Windows Mobile 2003 156 16
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 15
Microsoft Windows Mobile 6 250 15
Ксенин Алекс 311 39
Набоков Сергей 27 15
Наумов Станислав 30 15
Попова Мария 141 11
Клинаичев Андрей 33 10
Константинов Константин 32 9
Малафеев Андрей 52 8
Кожевников Алексей 66 6
Демидов Михаил 134 6
Солонин Виталий 90 6
Лубнин Кирилл 29 6
Москалева Татьяна 73 5
Проколов Роман 48 5
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 5
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 5
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Умаров Михаил 56 4
Герчук Михаил 88 4
Ершова Элеонора 67 4
Гостев Александр 84 4
Симонов Игорь 103 4
Погребинский Антон 45 4
Ширшов Павел 76 4
Нефедов Павел 46 4
Гуляева Татьяна 39 4
Спицына Наталия 20 4
Поторочина Ольга 7 4
Путин Владимир 3454 4
Устюжанин Дмитрий 50 3
Сорокин Андрей 23 3
Савин Сергей 97 3
Хрусталь Оксана 25 3
Лаптева Марина 114 3
Маркелов Виктор 17 3
Миронов Андрей 14 3
Лю Юлия 6 3
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 3
Платонов Леонид 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 531
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 201
Европа 24964 185
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 156
Финляндия - Финляндская Республика 3697 100
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 82
Южная Корея - Республика 7052 81
Япония 13807 79
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 79
Германия - Федеративная Республика 13221 78
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 74
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 65
Швеция - Королевство 3782 58
Азия - Азиатский регион 5920 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 54
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 48
Франция - Французская Республика 8177 42
Украина 7928 31
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 29
Италия - Итальянская Республика 4508 21
Африка - Африканский регион 3641 20
Китай - Тайвань 4245 20
Испания - Королевство 3840 20
Индия - Bharat 5870 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 19
Нидерланды 3746 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
Европа Восточная 3138 17
Канада 5082 17
Европа Западная 1496 17
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 16
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Америка - Американский регион 2206 14
Россия - УФО - Свердловская область 1951 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 13
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 12
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 156
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 127
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 72
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 72
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 71
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 67
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 44
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 43
Ergonomics - Эргономика 1755 43
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 37
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 36
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 36
Английский язык 7030 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 34
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 29
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 29
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 29
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 26
Видеокамера - Видеосъёмка 720 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 24
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
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Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
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Фотофорум 48 2
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
MacWorld Expo 35 1
PC Expo 36 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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