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MMS Multimedia Messaging Service Multimedia Message Service Служба мультимедийных сообщений
Служба мультимедийных сообщений (MMS; Multimedia Messaging Service), которая позволяет отправлять и получать сообщения с изображениями, видео, аудио и другими медиафайлами в сетях сотовой связи, была разработана в начале века. Сообщения поступают на телефон абонента по тому же каналу связи, что и SMS. Технология MMS появилась в России в 2002 году. Однако, рост трафика мобильного интернета и появление мессенджеров и соцсетей сделали услугу невостребованной.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|07.02.2025
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Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей
MMS напоминает о себе Мошенники начали использовать MMS-сообщения для массированной фишинговой атаки на людей, пишет портал Cybernews. MMS
|26.06.2024
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«МегаФон»: MMS-рассылки выросли в четыре раза
Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют дан
|09.04.2020
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Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G
ице. Возможности 5G Messages В дополнение к отсутствующему ограничению на длину текстовых сообщений 5G Messages позволит обмениваться и медиаконтентом, тем самым заменив собой не только SMS, но также MMS и отчасти все современные мессенджеры. К примеру, с ее помощью можно будет передавать изображения, аудиосообщения и записи, а также видеоролики, документы и т. д. Среди функций будет переда
|06.07.2017
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Group-IB предупредила о новом вирусе, который распространяется через MMS от друзей
вирус использует данные из телефонной книжки зараженного абонента, а антивирусное ПО не детектирует программу как вредоносную. Многие пользователи телефонов на ОС Android за последнюю неделю получили MMS-сообщения от кого-то из своего контакт-листа со ссылкой. В начале сообщения вирус подставлял имя из записной книжки зараженного лица. При переходе по ссылке пользователь видел надпись «Уваж
|12.03.2015
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Космическая миссия MMS поможет решить проблему токомаков
Сегодня, 12 марта 2015 г., в космос отправляется миссия, которая поможет изучить природу явления, связанного с выделением колоссальной энергии. Миссия НАСА под названием MMS (Magnetospheric Multiscale) изучит магнитное пересоединение — перезамыкание магнитных линий. Это очень динамичный процесс, в ходе которого линии магнитного поля соединяются, и в результате
|30.06.2014
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Зачем операторам нужны мессенджеры
стремление современного мира к постоянному общению в электронном виде. Однако если раньше люди не имели другого выхода кроме простых в использовании, но достаточно дорогостоящих SMS, а чуть позже – и MMS, то сегодня выбор оказывается более чем широким. Только в официальных магазинах приложений Apple и Google можно найти десятки различных мессенджеров, которые позволяют отправлять сообщения
|29.11.2013
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«Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК
«Связьком» установил платформу «Связьком.SMS/MMS MNP Gateway» для компании «Енисейтелеком» (ЕТК, «Ростелеком»). Данный программно-аппаратный комплекс позволит обеспечить функциональную возможность переносимости мобильных номеров для серви
|20.08.2013
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«Билайн» увеличивает объем ММS-сообщений
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об увеличении размера исходящих MMS-сообщений в сети с 500 КБ до 1 МБ. Это позволит абонентам пользоваться услугой MMS
|14.06.2013
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MMS представила новый автомобильный мультимедийный центр от Prology
Компания MMS представила новый мультимедийный центр от компании Prology. Новинка компании — модель Prology DVU-1320, способная обеспечить полный спектр мультимедийных развлечений в автомобиле — уже пост
|10.01.2013
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Абоненты «МегаФона» отправили 1,5 млн MMS в новогоднюю ночь
«МегаФон» зафиксировал около 1,5 млн MMS-сообщений в сети в новогоднюю ночь, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Всего
|11.12.2012
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«МегаФон» объединяет социальные сети, SMS и MMS в одном приложении
ез популярные мессенджеры, социальные сети и электронную почту, получать и отправлять обычные SMS и MMS через единый интерфейс. Генеральный директор компании MegaLabs Олег Бутенко отмечает: «На
|18.04.2012
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Абонентам «Билайна» покажут пожар у них дома по MMS
выступает китайская Xiamen Youtynet Company. Центральным компонентом комплекта выступает камера GSM MMS V 900 B1 с матрцией 0,3 МП. Она содержит встроенный датчик тепла и при обнаружении движен
|07.04.2011
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MMS вытеснят приложения для мобильных
Аналитика советуют маркетологам обратить внимание на MMS, а не создание мобильных приложений. Расчеты связаны с тем, что количество пользователей этой услуги больше, чем владельцев смартфонов. Не в первую очередь это обусловлено местом iPhone на
|16.09.2010
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«Билайн» расширяет MMS-обмен с зарубежными операторами
ми операторами связи, в рамках которых «Билайн» расширяет для своих абонентов возможности по обмену MMS-сообщениями. Абонентам «Билайн» становится доступен MMS-обмен еще с шестью операто
|05.03.2010
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«МегаФон» расширил список партнеров по обмену MMS-сообщениями
«МегаФон» расширил список мобильных сетей, с которыми открыт обмен мультимедийными сообщениями (MMS). Абоненты «МегаФона» могут отправлять MMS абонентам этих операторов в обычном реж
|16.02.2010
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Абоненты московского «Мегафона» смогут отправлять SMS и MMS с помощью Microsoft Outlook
Абоненты московского «Мегафона» получили новые возможности мобильной переписки благодаря услуге «Менеджер сообщений». С ее помощью можно отправлять SMS и MMS непосредственно из программы Microsoft Office Outlook, а также через web-интерфейс. Подключиться к услуге можно на сайте sms.megafon.ru. Для входа на сайт используются номер мобильного теле
|29.09.2009
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Beeline запустил социальную сеть Beeline Cafe в Украине
для общения и знакомств - Beeline Cafe. Сafe.beeline.ua – это универсальная социальная сеть с возможностью доступа и общения с помощью различных видов связи: фиксированный и мобильный интернет, WAP, MMS, SMS. Зарегистрироваться на Beeline Cafe может любой человек, независимо от того, абонентом какого мобильного оператора он является. Главное отличие Beeline Cafe от аналогичных порталов в т
|11.11.2008
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SMS и MMS спасут сотовых операторов
сообщениями вырастет с $151 млрд в 2008 до более чем $212 млрд к 2013 году. В исследовании рынка сервисов, основанных на мобильных сообщениях, ABI Research рассматривала все основные платформы: SMS, MMS, голосовую почту, IM (мессенджеры) и e-mail. По словам ведущего аналитика ABI Research Дэна Шея (Dan Shey), ARPU мобильных сообщений составляет от 85% и выше вне зависимости от типа сервиса
|26.08.2008
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«МегаФон-Москва» открыл MMS-обмен с абонентами «Билайна» в регионах
Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь могут обмениваться MMS–сообщениями с абонентами сети «Билайн» в регионах России. Ранее обмен мультимедийным сообщениями был возможен только с московскими абонентами этого оператора. Абоненты компании могут отправ
|21.08.2008
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«Tele2 Россия» открыл MMS-обмен с «Новой Телефонной Компанией»
Оператор сотовой связи «Tele2 Россия» сообщил об открытии MMS-обмена с «Новой Те-лефонной Компанией», операторов сотовой и проводной связи Приморья. Эт
|18.08.2008
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ЕТК открыл обмен MMS с «Новой телефонной компанией»
елефонная компания». На сегодняшний день абоненты красноярского оператора уже отправляют и получают MMS от абонентов всех федеральных сотовых сетей и компании «Байкалвестком». В ближайших плана
|28.05.2008
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Вредоносный код может попасть в Motorola RAZR через MMS
позволяет запустить выполнение вредоносного кода. Пользователю достаточно просто открыть картинку, чтобы запустить эксплойт. Картинки могут быть переданы на мобильный телефон с помощью Bluetooth или MMS. Если изображение передается как MMS, шлюз декодирует его с учетом возможностей сотового телефона получателя. Разрешение может быть уменьшено или изображение в формате PNG может быть
|04.04.2008
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«МегаФон» увеличил число партнеров по обмену MMS
он-Москва» объявила об очередном расширении списка партнеров по обмену мультимедийными сообщениями (MMS). Юбилейной, двадцатой по счету в этом списке стала сеть Bimocom (Киргизия). На сегодняшн
|04.03.2008
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«МегаФон Северо-Запад» запускает «MMS за 99 копеек»
С 1 марта по 30 апреля 2008 г. стоимость MMS в сети «МегаФон Северо-Запад» составит 99 коп. Тариф на MMS предоставляется в рамк
|14.12.2007
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МТС запускает «мобильную рекламу»
Компания МТС объявила о начале пилотного проекта по мобильной рекламе в MMS-формате. В случае согласия участвовать в акции, абонент каждый день бесплатно получает
|14.12.2007
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«МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор»
«МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор», которая позволяет создавать и отправлять MMS через интернет по сниже
|01.11.2007
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ЕТК открыл MMS-обмен с «Мегафоном»
С 29 октября для абонентов ЕТК открыт обмен мультимедийными сообщениями с абонентами сети «Байкалвестком». Сегодня к списку адресатов MMS абонентов красноярского оператора присоединились и абоненты «Мегафона». Планируется, что в этом году обмен мультимедийными сообщениями будет открыт также с операторами Tele2, МТС, «Новая те
|31.07.2007
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МТС-Украина расширила возможности сервиса MMS
большого размера с добавлением картинок, фотографий, музыкальных и видеофайлов. Максимальный размер MMS-сообщения составляет 1 МБ. Ранее абонентам МТС-Украина был доступен обмен MMS с аб
|02.07.2007
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Tele2 открыл обмен MMS с U-Tel
Оператор сотовой связи «Tele2 Россия» сообщил об открытии c 1 июля 2007 года MMS-обмена с абонентами компании U-Tel. Воспользоваться услугой MMS может любой абонен
|29.06.2007
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«МегаФон» предложил бесплатные MMS по понедельникам
«МегаФон» объявил о новой акции - каждый понедельник абоненты московской сети могут отправлять MMS-сообщения бесплатно. «MMS - прекрасная возможность поделиться с друзьями летними н
|04.06.2007
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"МегаФон" запустил сервис бесплатной отправки MMS с сайта
Москва» появился новый сервис. Теперь через интернет можно бесплатно отправлять не только SMS, но и MMS, мультимедийные сообщения с картинками или большим объемом текста. На специальной страниц
|29.03.2007
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UMC увеличила объем MMS-сообщений до 1 МБ
обильный оператор UMC, 100%-ная дочерняя компания «Мобильных ТелеСистем», на базе технологий нового MMS-центра внедрила возможность отправлять MMS-сообщения размером до 1 МБ. UMC первой
|19.03.2007
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"Украинские радиосистемы" и UMC открыли обмен мультимедийными сообщениями
ния «ВымпелКома») и UMC (100% дочерняя компания МТС) могут обмениваться мультимедийными сообщениями MMS (Multimedia message service). Стоимость отправки MMS на сеть UMC для абонентов Bee
|14.03.2007
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"Мегафон-Москва" открыл обмен MMS с сетью Tele2
Абоненты мобильной сети «Мегафон-Москва» получили возможность обмениваться MMS-сообщениями с абонентами российской сети Tele2. Теперь сообщения с картинками и музыкой м
|14.02.2007
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Анонсирован «Антивирус Касперского Mobile» для смартфонов
иты мобильного устройства от вредоносных программ и нежелательных SMS/MMS-рассылок. Контроль над вирусными угрозами в реальном времени осуществляется как над беспроводными соединениями, так и над EMS/MMS-сообщениями, а также данными, полученными в результате синхронизации с ПК. В то же время пользователю предоставляется возможность гибкого управления настройками «Антивируса Касперского Mobi
|20.12.2006
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«Мегафон» и МТС сблизит MMS
Компания «Мегафон» предлагает своим абонентам возможность обмена мультимедийными сообщениями (MMS) с абонентами МТС во всех регионах действия сетей обеих компаний, а также в роуминге (при
|28.11.2006
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MMS становится все популярней
По данным исследования, инициированного Ассоциацией GSM, мультимедийные сообщения (MMS) стали популярны среди пользователей мобильных телефонов во всем мире, а мобильная почта
|10.08.2006
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"МегаФон" вводит автоматические настройки для услуг WAP и MMS
Компания «МегаФон» завершила внедрение портфеля проектов «Легкий доступ к услугам», предоставив абонентам возможность максимально быстро и просто настраивать телефоны для работы с WAP и MMS. Завершающим этапом внедрения «Легкого доступа к услугам» стал проект «Автоматические настройки», запущенный на всей территории действия сети «МегаФон». Благодаря этому проекту все абоненты
|10.08.2006
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Россияне послали MMS
. Марк Маллиган (Mark Mulligan), вице-президент Jupiter Research, комментирует: "Данный тренд отмечен пока за очень короткий период, но он согласуется с нашими ожиданиями. Однако пользование услугами MMS все же развивается крайне медленными темпами по сравнению с тем, чего ожидали операторы сотовой связи. Рассматривая ситуацию с точки зрения покупки телефона, рост продаж камерофонов связан
|03.08.2006
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SNCF предоставит услугу заказа билетов с помощью MMS
нного браузером, была разработана и реализована в течение шести месяцев. По плану с сентября 2006 г. услуга станет доступной и в остальных регионах Франции. Осуществив заказ билета, пассажир получает MMS-сообщение, содержащее штрих-код, который предъявляется контролеру при посадке на поезд. Tikefone является второй мобильной услугой, предоставляемой SNCF на базе технологии MobileAware. Перв
MMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 39
|Набоков Сергей 27 15
|Наумов Станислав 30 15
|Попова Мария 141 11
|Клинаичев Андрей 33 10
|Константинов Константин 32 9
|Малафеев Андрей 52 8
|Кожевников Алексей 66 6
|Демидов Михаил 134 6
|Солонин Виталий 90 6
|Лубнин Кирилл 29 6
|Москалева Татьяна 73 5
|Проколов Роман 48 5
|Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 5
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 5
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 5
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Умаров Михаил 56 4
|Герчук Михаил 88 4
|Ершова Элеонора 67 4
|Гостев Александр 84 4
|Симонов Игорь 103 4
|Погребинский Антон 45 4
|Ширшов Павел 76 4
|Нефедов Павел 46 4
|Гуляева Татьяна 39 4
|Спицына Наталия 20 4
|Поторочина Ольга 7 4
|Путин Владимир 3454 4
|Устюжанин Дмитрий 50 3
|Сорокин Андрей 23 3
|Савин Сергей 97 3
|Хрусталь Оксана 25 3
|Лаптева Марина 114 3
|Маркелов Виктор 17 3
|Миронов Андрей 14 3
|Лю Юлия 6 3
|Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 3
|Платонов Леонид 5 3
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