MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений

Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей MMS напоминает о себе Мошенники начали использовать MMS-сообщения для массированной фишинговой атаки на людей, пишет портал Cybernews. MMS

«МегаФон»: MMS-рассылки выросли в четыре раза Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют дан

Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G ице. Возможности 5G Messages В дополнение к отсутствующему ограничению на длину текстовых сообщений 5G Messages позволит обмениваться и медиаконтентом, тем самым заменив собой не только SMS, но также MMS и отчасти все современные мессенджеры. К примеру, с ее помощью можно будет передавать изображения, аудиосообщения и записи, а также видеоролики, документы и т. д. Среди функций будет переда

Group-IB предупредила о новом вирусе, который распространяется через MMS от друзей вирус использует данные из телефонной книжки зараженного абонента, а антивирусное ПО не детектирует программу как вредоносную. Многие пользователи телефонов на ОС Android за последнюю неделю получили MMS-сообщения от кого-то из своего контакт-листа со ссылкой. В начале сообщения вирус подставлял имя из записной книжки зараженного лица. При переходе по ссылке пользователь видел надпись «Уваж

Космическая миссия MMS поможет решить проблему токомаков Сегодня, 12 марта 2015 г., в космос отправляется миссия, которая поможет изучить природу явления, связанного с выделением колоссальной энергии. Миссия НАСА под названием MMS (Magnetospheric Multiscale) изучит магнитное пересоединение — перезамыкание магнитных линий. Это очень динамичный процесс, в ходе которого линии магнитного поля соединяются, и в результате

Зачем операторам нужны мессенджеры стремление современного мира к постоянному общению в электронном виде. Однако если раньше люди не имели другого выхода кроме простых в использовании, но достаточно дорогостоящих SMS, а чуть позже – и MMS, то сегодня выбор оказывается более чем широким. Только в официальных магазинах приложений Apple и Google можно найти десятки различных мессенджеров, которые позволяют отправлять сообщения

«Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК «Связьком» установил платформу «Связьком.SMS/MMS MNP Gateway» для компании «Енисейтелеком» (ЕТК, «Ростелеком»). Данный программно-аппаратный комплекс позволит обеспечить функциональную возможность переносимости мобильных номеров для серви

«Билайн» увеличивает объем ММS-сообщений Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об увеличении размера исходящих MMS-сообщений в сети с 500 КБ до 1 МБ. Это позволит абонентам пользоваться услугой MMS

MMS представила новый автомобильный мультимедийный центр от Prology Компания MMS представила новый мультимедийный центр от компании Prology. Новинка компании — модель Prology DVU-1320, способная обеспечить полный спектр мультимедийных развлечений в автомобиле — уже пост

Абоненты «МегаФона» отправили 1,5 млн MMS в новогоднюю ночь «МегаФон» зафиксировал около 1,5 млн MMS-сообщений в сети в новогоднюю ночь, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Всего

«МегаФон» объединяет социальные сети, SMS и MMS в одном приложении ез популярные мессенджеры, социальные сети и электронную почту, получать и отправлять обычные SMS и MMS через единый интерфейс. Генеральный директор компании MegaLabs Олег Бутенко отмечает: «На

Абонентам «Билайна» покажут пожар у них дома по MMS выступает китайская Xiamen Youtynet Company. Центральным компонентом комплекта выступает камера GSM MMS V 900 B1 с матрцией 0,3 МП. Она содержит встроенный датчик тепла и при обнаружении движен

MMS вытеснят приложения для мобильных Аналитика советуют маркетологам обратить внимание на MMS, а не создание мобильных приложений. Расчеты связаны с тем, что количество пользователей этой услуги больше, чем владельцев смартфонов. Не в первую очередь это обусловлено местом iPhone на

«Билайн» расширяет MMS-обмен с зарубежными операторами ми операторами связи, в рамках которых «Билайн» расширяет для своих абонентов возможности по обмену MMS-сообщениями. Абонентам «Билайн» становится доступен MMS-обмен еще с шестью операто

«МегаФон» расширил список партнеров по обмену MMS-сообщениями «МегаФон» расширил список мобильных сетей, с которыми открыт обмен мультимедийными сообщениями (MMS). Абоненты «МегаФона» могут отправлять MMS абонентам этих операторов в обычном реж

Абоненты московского «Мегафона» смогут отправлять SMS и MMS с помощью Microsoft Outlook Абоненты московского «Мегафона» получили новые возможности мобильной переписки благодаря услуге «Менеджер сообщений». С ее помощью можно отправлять SMS и MMS непосредственно из программы Microsoft Office Outlook, а также через web-интерфейс. Подключиться к услуге можно на сайте sms.megafon.ru. Для входа на сайт используются номер мобильного теле

Beeline запустил социальную сеть Beeline Cafe в Украине для общения и знакомств - Beeline Cafe. Сafe.beeline.ua – это универсальная социальная сеть с возможностью доступа и общения с помощью различных видов связи: фиксированный и мобильный интернет, WAP, MMS, SMS. Зарегистрироваться на Beeline Cafe может любой человек, независимо от того, абонентом какого мобильного оператора он является. Главное отличие Beeline Cafe от аналогичных порталов в т

SMS и MMS спасут сотовых операторов сообщениями вырастет с $151 млрд в 2008 до более чем $212 млрд к 2013 году. В исследовании рынка сервисов, основанных на мобильных сообщениях, ABI Research рассматривала все основные платформы: SMS, MMS, голосовую почту, IM (мессенджеры) и e-mail. По словам ведущего аналитика ABI Research Дэна Шея (Dan Shey), ARPU мобильных сообщений составляет от 85% и выше вне зависимости от типа сервиса

«МегаФон-Москва» открыл MMS-обмен с абонентами «Билайна» в регионах Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь могут обмениваться MMS–сообщениями с абонентами сети «Билайн» в регионах России. Ранее обмен мультимедийным сообщениями был возможен только с московскими абонентами этого оператора. Абоненты компании могут отправ

«Tele2 Россия» открыл MMS-обмен с «Новой Телефонной Компанией» Оператор сотовой связи «Tele2 Россия» сообщил об открытии MMS-обмена с «Новой Те-лефонной Компанией», операторов сотовой и проводной связи Приморья. Эт

ЕТК открыл обмен MMS с «Новой телефонной компанией» елефонная компания». На сегодняшний день абоненты красноярского оператора уже отправляют и получают MMS от абонентов всех федеральных сотовых сетей и компании «Байкалвестком». В ближайших плана

Вредоносный код может попасть в Motorola RAZR через MMS позволяет запустить выполнение вредоносного кода. Пользователю достаточно просто открыть картинку, чтобы запустить эксплойт. Картинки могут быть переданы на мобильный телефон с помощью Bluetooth или MMS. Если изображение передается как MMS, шлюз декодирует его с учетом возможностей сотового телефона получателя. Разрешение может быть уменьшено или изображение в формате PNG может быть

«МегаФон» увеличил число партнеров по обмену MMS он-Москва» объявила об очередном расширении списка партнеров по обмену мультимедийными сообщениями (MMS). Юбилейной, двадцатой по счету в этом списке стала сеть Bimocom (Киргизия). На сегодняшн

«МегаФон Северо-Запад» запускает «MMS за 99 копеек» С 1 марта по 30 апреля 2008 г. стоимость MMS в сети «МегаФон Северо-Запад» составит 99 коп. Тариф на MMS предоставляется в рамк

МТС запускает «мобильную рекламу» Компания МТС объявила о начале пилотного проекта по мобильной рекламе в MMS-формате. В случае согласия участвовать в акции, абонент каждый день бесплатно получает

«МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор» «МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор», которая позволяет создавать и отправлять MMS через интернет по сниже

ЕТК открыл MMS-обмен с «Мегафоном» С 29 октября для абонентов ЕТК открыт обмен мультимедийными сообщениями с абонентами сети «Байкалвестком». Сегодня к списку адресатов MMS абонентов красноярского оператора присоединились и абоненты «Мегафона». Планируется, что в этом году обмен мультимедийными сообщениями будет открыт также с операторами Tele2, МТС, «Новая те

МТС-Украина расширила возможности сервиса MMS большого размера с добавлением картинок, фотографий, музыкальных и видеофайлов. Максимальный размер MMS-сообщения составляет 1 МБ. Ранее абонентам МТС-Украина был доступен обмен MMS с аб

Tele2 открыл обмен MMS с U-Tel Оператор сотовой связи «Tele2 Россия» сообщил об открытии c 1 июля 2007 года MMS-обмена с абонентами компании U-Tel. Воспользоваться услугой MMS может любой абонен

«МегаФон» предложил бесплатные MMS по понедельникам «МегаФон» объявил о новой акции - каждый понедельник абоненты московской сети могут отправлять MMS-сообщения бесплатно. «MMS - прекрасная возможность поделиться с друзьями летними н

"МегаФон" запустил сервис бесплатной отправки MMS с сайта Москва» появился новый сервис. Теперь через интернет можно бесплатно отправлять не только SMS, но и MMS, мультимедийные сообщения с картинками или большим объемом текста. На специальной страниц

UMC увеличила объем MMS-сообщений до 1 МБ обильный оператор UMC, 100%-ная дочерняя компания «Мобильных ТелеСистем», на базе технологий нового MMS-центра внедрила возможность отправлять MMS-сообщения размером до 1 МБ. UMC первой

"Украинские радиосистемы" и UMC открыли обмен мультимедийными сообщениями ния «ВымпелКома») и UMC (100% дочерняя компания МТС) могут обмениваться мультимедийными сообщениями MMS (Multimedia message service). Стоимость отправки MMS на сеть UMC для абонентов Bee

"Мегафон-Москва" открыл обмен MMS с сетью Tele2 Абоненты мобильной сети «Мегафон-Москва» получили возможность обмениваться MMS-сообщениями с абонентами российской сети Tele2. Теперь сообщения с картинками и музыкой м

Анонсирован «Антивирус Касперского Mobile» для смартфонов иты мобильного устройства от вредоносных программ и нежелательных SMS/MMS-рассылок. Контроль над вирусными угрозами в реальном времени осуществляется как над беспроводными соединениями, так и над EMS/MMS-сообщениями, а также данными, полученными в результате синхронизации с ПК. В то же время пользователю предоставляется возможность гибкого управления настройками «Антивируса Касперского Mobi

«Мегафон» и МТС сблизит MMS Компания «Мегафон» предлагает своим абонентам возможность обмена мультимедийными сообщениями (MMS) с абонентами МТС во всех регионах действия сетей обеих компаний, а также в роуминге (при

MMS становится все популярней По данным исследования, инициированного Ассоциацией GSM, мультимедийные сообщения (MMS) стали популярны среди пользователей мобильных телефонов во всем мире, а мобильная почта

"МегаФон" вводит автоматические настройки для услуг WAP и MMS Компания «МегаФон» завершила внедрение портфеля проектов «Легкий доступ к услугам», предоставив абонентам возможность максимально быстро и просто настраивать телефоны для работы с WAP и MMS. Завершающим этапом внедрения «Легкого доступа к услугам» стал проект «Автоматические настройки», запущенный на всей территории действия сети «МегаФон». Благодаря этому проекту все абоненты

Россияне послали MMS . Марк Маллиган (Mark Mulligan), вице-президент Jupiter Research, комментирует: "Данный тренд отмечен пока за очень короткий период, но он согласуется с нашими ожиданиями. Однако пользование услугами MMS все же развивается крайне медленными темпами по сравнению с тем, чего ожидали операторы сотовой связи. Рассматривая ситуацию с точки зрения покупки телефона, рост продаж камерофонов связан