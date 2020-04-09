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Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G

Телеком Контент Мобильная связь Техника
, Текст: Эльяс Касми

Китайские операторы связи разработали технологию обмена сообщениями и медиаконтентом 5G Messages. Они считают, что она способна заменить SMS и MMS, и их инициативу прддержали крупнейшие производители смартфонов. Запуск 5G Messages запланирован на июнь 2020 г.

Китайская альтернатива SMS

В Китае разработана новая технология обмена сообщениями 5G Messages, использующая возможности сотовых сетей пятого поколения. Над ней работают три крупнейших сотовых оператора Китая – China Mobile, China Telecom и China Unicom, и она позиционируется в качестве замены технологии SMS.

По данным ресурса Gizchina, поддержка 5G Messages со временем будет реализована во всех устройствах, способных работать в сетях пятого поколения. Одним из ее основных отличий от услуги SMS, предлагаемой большинством операторов связи в мире, в том числе и российскими – это полное отсутствие ограничений на длину передаваемых сообщений. Технология SMS, реализованная в 1989 г. и появившаяся в России в 2000 г., позволяет передавать в одном сообщении 140 символов, написанных латиницей, и 70 символов на кириллице.

Возможности 5G Messages

В дополнение к отсутствующему ограничению на длину текстовых сообщений 5G Messages позволит обмениваться и медиаконтентом, тем самым заменив собой не только SMS, но также MMS и отчасти все современные мессенджеры. К примеру, с ее помощью можно будет передавать изображения, аудиосообщения и записи, а также видеоролики, документы и т. д. Среди функций будет передача сообщений онлайн и без подключения к интернету, а также хранение истории переписки.

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Сети 5G позволят оставить устаревшую технологию SMS в прошлом

В состав 5G Messages войдет инструмент шифрования передаваемой информации для исключения возможности ее перехвата. На момент публикации материала не было известно, какие именно алгоритмы будут использоваться, а дешифровать полученное сообщение пользователь сможет путем ввода классического текстового или графического пароля.

К перечисленным возможностям 5G Messages добавится и некий новый способ взаимодействия пользователя с компьютером, однако подробности о нем разработчики раскрывать не стали. По данным Gizchina, он будет связан, в том числе, с онлайн-платежами.

Кто заинтересовался идеей

China Mobile, China Telecom и China Unicom рассказали о своей новой разработке в рамках онлайн-конференции, в которой приняли участие крупнейшие китайские ИТ-компании, занимающиеся производством смартфонов. Среди участников отметились Meizu, Xiaomi, Oppo, и Lenovo, и к ним присоединились также и производители телеком-оборудования – компании Huawei и ZTE.

Онлайн-мероприятие не было полностью «китайским» – в нем приняли участие и представители южно-корейской Samsung, занявшей вторую строчку среди крупнейших производителей на мировом рынке смартфонов по итогам 2019 г.

Первые тесты и сроки запуска

Крупномасштабное тестирование 5G Messages на территории КНР предварительно запланировано на 10 апреля 2020 г. Его проведет компания Huawei, но пока неизвестно, в каком городе оно состоится и как долго продлится. Первый тест системы еще до анонса провела компания ZTE совместно с оператором China Mobile. Оно прошло в китайском городе Ханчжоу (не путать с Гуанчжоу), и в работе системы использовался стандарт GSMA UP2.4.

По прогнозам разработчиков технологии и участников конференции, развертывание 5G Messages в Китае начнется в июне 2020 г. Сроки появления технологии в других странах мира, где уже строятся сети пятого поколения, на момент публикации материала установлены не были.

США как основной конкурент

5G Messages – не единственная технология, авторы которой предлагают заменить ею SMS. Китай даже не был первым в этом плане – его на несколько лет опередили США.

Компания Google еще зимой 2016 г. представила технологию Rich Communications Services (RCS, «Услуги расширенных коммуникаций»), которая позволяет обмениваться фотографиями в высоком разрешении, создавать групповые чаты, узнавать, было ли отправленное сообщение прочитано и когда абонент на другом конце набирает текст. Как сообщал CNews, RCS также способна обеспечить возможность совершения аудиовызовов.

Как и в случае с 5G Messages, технологию RCS поддержали крупные участники телеком-отрасли. В инициативе согласились участвовать операторы связи America Movil, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Etisalat, Globe Telecom, KPN, Millicom, MTN, Orange, Play, Smart Communications, Sprint, Telenor Group, TeliaSonera, Telstra, TIM, Turkcell, Vimpelcom, Vodafone – в общей сложности 19 операторов. К тому же, анонс был сделан на сайте GSMA (торговой организации, представляющей интересы операторов мобильной связи по всему миру), что говорит о максимальной поддержке проекта отраслью.

Осенью 2019 г. Google начала поэтапное внедрение RCS в обход операторов связи. Поддержка этой технологии была реализована в операционной системе Android на уровне встроенного приложения «Сообщения» (Android Messages). С 14 ноября 2019 г. технология доступна пользователям Android в США на бесплатной основе.

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